Сын сотрудника НКВД написал заявление на правнука репрессированного

Митюшов полагает, что информация о деятельности отца в 1938 году его дискредитирует. На сайте Karagodin.org, где собрана информация о судьбе деда Карагодина, говорится, что данные были собраны из официальных документов нескольких ведомств и архивов. «На каждый изложенный факт в досье Митюшова имеется соответствующий официальный документ Российской Федерации, подтверждающий этот факт», — отмечается там.
Денис Карагодин сообщил, что полиция начала проверку и провела допрос, но он отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.
Прадед Дениса Карагодина погиб в 1938 году. Собирая информацию об обстоятельствах его смерти, мужчина создал сайт Karagodin.org, где публиковал все полученные документы, в том числе о том, кто из сотрудников НКВД исполнял приказы о расстрелах и подписывал акты. В 2016 году внучка одного из сотрудников НКВД, который участвовал в расстрелах, связалась с Карагодиным, поблагодарила за расследование и принесла извинения.