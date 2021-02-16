«Проект»: за делом Юрия Дмитриева может стоять бывший генерал ФСБ

По данным журналистов «Проекта», преследование главы карельского «Мемориала»* началось именно тогда, когда Серышев возглавил республиканское управление ФСБ. Юрий Дмитриев был первооткрывателем захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох, и, судя по выводам издания, это напрямую связано с возбужденными против него уголовными делами.
Так, авторы расследования отмечают, что все повороты в «деле Дмитриева» заметно связаны с тем, как уже бывший полковник ФСБ продвигался по карьерной лестнице. В 2016 году на Дмитриева поступило анонимное заявление о том, что он якобы изготавливал порнографические снимки своей несовершеннолетней приемной дочери — тогда же Анатолий Серышев переехал в Москву и устроился заместителем начальника ФТС. После этого в деле историка наступила пауза.
Еще через два года Серышев получил пост помощника президента Владимира Путина по кадровым вопросам и награждениям, также к его компетенции стал относиться надзор за судьями, которые по Конституции должны быть независимы от власти. Преследования Дмитриева тут же возобновились.
В 2018 году суд оправдал историка и закрыл его дело. Как пишет «Проект», «люди, имевшие отношение к оправдательному приговору, по разным причинам покинули свои должности». К примеру, прокурор вскоре ушла в отставку, судья Марина Носова не получила повышения и лишилась места председателя городского суда Петрозаводска, а ее место занял Александр Мерков, который вел следующий процесс по делу Дмитриева и приговорил его к тюремному сроку.
В 2019 году Серышев занял пост члена комиссии при президенте по рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов, а сейчас курирует все кадровые вопросы силового блока, кроме армии. О том, что он причастен к преследованию главы карельского «Мемориала»*, заявили несколько источников «Проекта». Причины оказались семейными — издание пишет, что в ноябре 2016 года правозащитная организация опубликовала список сотрудников НКВД, участвовавших в расстрелах узников ГУЛАГа, и в их числе оказался возможный родственник экс-полковника Серышева, чекист Василий Михайлович Серышев. Он же — младший брат известного красного военачальника, участника Гражданской войны Степана Серышева. Василий, как сообщается, работал в ЧК с 1921 года, а в 1939 сам стал осужденным за «участие в массовых необоснованных арестах».
Процесс по делу Дмитриева продолжается — сегодня кассационный суд оставил без изменений приговор историку о 13 годах колонии. Материалы по еще нескольким статьям, по которым он был оправдан в 2018 году, ранее вернули на новое рассмотрение. В Сандармохе, которым занимался Дмитриев, пока был на свободе, нашли останки в общей сложности более семи тыс. человек.
* «Мемориал» — организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.