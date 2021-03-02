США поддержали ЕС своими санкциями против ряда россиян

Санкции введены после того, как в Вашингтоне пришли к выводу, что Россия пыталась убить оппозиционера Алексея Навального с помощью нервно-паралитического вещества, передает Reuters.

ТАСС сообщает, что в список попали семь высокопоставленных должностных лиц России. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

Кроме того по санкции попали 14 юрлиц. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, одно из Швейцарии, аодно является государственным исследовательским институтом. Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики, отметили в Вашингтоне. Эти организации так или иначе занимаются различными аспектами производства биологических и химических веществ, отмечает CNN. В США также заявили, что именно ФСБ отравила Алексея Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок».

ЕС сегодня также ввел санкции. За преследование Алексея Навального и его сторонников наказаны Генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов.

Сам Навальный в ноябре призывал Запад сосредоточиться на источниках доходов людей из окружения президента Владимира Путина. Он упомянал имена миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича и семью Ротенбергов как пример людей, против которых должны быть введены санкции. В январе был опубликован «список Навального» — перечень людей, которые, по мнению политика, должны попасть под санкции Запада. В него кроме Абрамовича и Усманова вошли Денис Бортников — председатель правления банка ВТБ, сын директора ФСБ; Андрей Костин — президент ВТБ; Михаил Мурашко — министр здравоохранения России; Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства, сын Николая Патрушева, директора Совбеза; Игорь Шувалов — председатель ВЭБ.РФ; теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.