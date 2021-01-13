Главное в политике за 13 января

ГЛАВНОЕ

• Сторонники Алексея Навального готовятся к встрече с политиком — он объявил сегодня, что вернется в Москву уже 17 января. В созданном в Facebook мероприятии «Встречаем Навального» готовность приехать в аэропорт выразили более 500 человек, 1,5 тыс. интересуются встречей. Наблюдатели в свою очередь высказывают различные мнения о том, арестуют ли оппозиционера, и сразу при выходе из самолета или позже.

• В России Навального ждет уголовное преследование. 11 января ФСИН обратилась в суд с требованием заменить политику условный срок, который был назначен по делу «Ив Роше», на реальный. Кроме того, 30 декабря против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере из-за пожертвований ФБК.

• Представление ФСИН о замене Навальному реального срока на условный суд рассмотрит 29 января. Но у судьи Юлии Окуневой может иметь место конфликт интересов — ее свекор является совладельцем фирм, получающих госконтракты от силовых ведомств, в том числе и от ФСИН.

• В том, что Навального арестуют, уверен политолог Аббас Галлямов. При этом он отмечает, что до лета волна возмущения этим угаснет и в электоральном смысле не принесет ничего. Политолог Татьяна Становая замечает, что за 2020 год внесистемная оппозиция с точки зрения власти превратилась в «криминал», а с криминалом политических методов борьбы не используют.

• Политолог Аркадий Дубнов, напротив, считает, что «берлинского пациента» придется охранять всеми силами российской охранки: «Время возвращения выбрано идеально, за три дня до прихода в Белый дом Байдена, которому нельзя давать повода сделать новую «козу» Кремлю». «Если задержат, то вот вам новый Нельсон Мандела, — соглашается политолог Константин Калачев. — Если не задержат, то это признак не слабости, а адекватности».

• Хороших вариантов у российских властей нет, считает политик Лев Шлосберг. По его мнению, они не готовы к возвращению Навального, что может вылиться «в истерику и агрессию, включая попытки задержания и лишения свободы». «Если власти пойдут по этому пути, они поднимут авторитет Навального в обществе еще выше», а если нет, это будет понято как слабость.

• «Навальный вырывает Россию из глубокой заморозки, из новогоднего дурмана, из вечного путина, создает событийность самим актом своего возвращения, самой даже покупкой билета, заставляет определяться Кремль, силовиков, всех нас», — пишет политолог Сергей Медведев.

• Практически все наблюдатели отмечают, что судьба Навального зависит во многом от реакции общества. «Путин не убежит, испугавшись Навального. От нас, от граждан России, теперь зависит, как продолжится партия», — считает финансист Сергей Романчук. Массовая встреча Навального станет «звонкой пощечиной» Путину, пишет социолог Игорь Эйдман: «Если трусливая путинская обслуга почувствует, что сила уже не на его стороне, сольет своего шефа немедленно». Исследователь Amnesty International Олег Козловский уверен, что если Кремль поймет, что преследования Навального только повышают его популярность, то предпочтет тихо все спустить на тормозах.

• Журналист Маша Слоним с оптимизмом сравнивает Навального с героем русских сказок: «В Москву возвращается уже не просто скромный герой, а Иван-царевич. На стальном коне по имени Победа. Кащей Бессмертный в своем бункере скрежещет зубами, Змей-Горыныч шипит всеми своими двенадцатью повестками… У русской волшебной сказки всегда был хороший конец: герой побеждает, враг повержен. Ведь так?»

ЭПИДЕМИЯ

• Всеобщую вакцинацию всех россиян Владимир Путин поручил начать с 18 января — по его словам, промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины».

• В Петербурге, где вакцины совершенно не хватает, явно не готовы выполнять поручение президента. «Сегодня в город поступило 20 тыс. доз вакцины, и до конца января ожидается еще 68 тыс. Открыто 70 прививочных пунктов. При этом горожане испытывают огромные трудности, пытаясь узнать, где и как можно пройти вакцинацию, и записаться на нее», — говорится в обращении депутатов ЗС к губернатору Александру Беглову.

ТЮРЬМА

• В Южном Судане в тюрьму угодили издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, блогер Илья Варламов, его супруга Любовь Варламова, а также директор Европейской гимназии Иван Боганцев. Их заподозрили в съемке объектов с дрона. Позже их отпустили.

• Настоящий концлагерь существует в самопровозглашенной ДНР. «Это официально несуществующий, концлагерь для заключенных МГБ. Тут в «меню» пытки, избиения, ночные побудки пьяным персоналом с организацией конкурсов песен между камерами, хорового исполнения гимна России, показательных драк узник против узника», — пишет издание «Проект».

• Один рулон туалетной бумаги в месяц, дыры в окнах приходится заклеивать хлебом — о буднях в СИЗО «Лефортово» бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко пишет член ОНК Марина Литвинович.

В МИРЕ

• Палата представителей начала рассматривать вопрос об импичменте президенту США Дональду Трампу — голосование запланировано на 23:00 по мск. Во вторник поздно вечером парламентарии приняли резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить Трампа. Но тот отказался.

• В Эстонии глава правительства Юри Ратас ушел в отставку на фоне подозрений по уголовному делу о выдаче льготного госкредита частной компании.