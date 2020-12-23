Юлию Галямину оставили на свободе, но с обвинительным приговором

Читая приговор, судья Тверского суда Москвы Анатолий Беляков отметил, что несогласованные акции не могут считаться мирными. Он счел, что привлечение Галяминой к уголовной ответственности соответствует смыслу статьи 212.1 УК, а вина политика установлена и доказана.

Само собой — решение будем обжаловать. https://t.co/KcJ2TiyKsI — Юлия Галямина (@galiamina) December 23, 2020

Условный срок — это не тюрьма, но это судимость и запрет на выдвижение на выборные должности, отмечает политолог Екатерина Шульман.

У здания суда скандируют - невиновна! Либеральная Фракция поддерживает этот лозунг. @galiamina невиновна! Это политически мотивированное дело, которое нужно было только для одной цели - не пустить на выборы и лишить мандата. pic.twitter.com/TxKleP0kra — Либеральная Фракция (@civsoc_liberal) December 23, 2020

Во время оглашения приговора Галяминой дважды становилось плохо. Первый раз по просьбе адвоката судья разрешил ей сесть, но заметив, что она пользуется телефоном, заставил встать вновь: «Телефоном вы можете пользоваться, значит, и стоя слушать можете». Сам судья также объявлял технические перерывы.

20 минут прошло, мы сидим у зала. А судья то придёт? Или в АП ещё думают? #ДелоГаляминой — Юлия Галямина (@galiamina) December 23, 2020

Поддержать депутата к зданию суда пришло множество людей.

Стоим у суда. Несколько сотен человек пришли поддержать Галямину. Юле — сил. Сотрудники полиции ведут себя агрессивно, такая массовая поддержка им явно не нравится pic.twitter.com/b1suUA6rzU — Андрей Пивоваров (@brewerov) December 23, 2020

Кроме этого, уже больше 150 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org с требованием немедленного прекращения уголовного преследования Галяминой.

Сама она свое преследование считает политическим. Но при этом судебный процесс Галямина назвала «торжеством мягкой силы».

«К нам приходили актеры, художники, стендаперы. Мы знакомились, общались, вдохновлялись. А еще я шила платья и пекла пирожки. Я чувствовала огромную поддержку от множества людей <…> Я знаю, это движение нормальной России будущего не остановить», — сказала Галямина перед оглашением приговора.

Обвинение во время прений запрашивало для депутата три года реального заключения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Галяминой в конце июля. Ей вменили неоднократное нарушение порядка проведения массовых акций.

«В начале июля Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля в незаконном массовом мероприятии — несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек. При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства», — сообщали в СУ СК по Москве.

15 июля активисты кампании «Нет!» организовали сбор подписей с требованием отменить результаты голосования по изменению Конституции. В Москве люди после этого устроили стихийное шествие, после чего начались массовые задержания.

«Очевидно, что дело политически мотивировано и возбуждено с одной целью — оказать давление на меня. Все задержания, которые могли лечь в основу дела по «дадинской» статье, были противозаконными, мы с Михаилом Бирюковым продолжим обжаловать их вплоть до ЕСПЧ», — говорила Галямина.

Статья 212.1 УК предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до 5 лет. Первым осужденным по ней стал в 2015 году активист Ильдар Дадин, приговоренный к реальному сроку лишения свободы, после чего статью стали называть его именем. Конституционный суд разъяснил, что привлечение к уголовной ответственности по данной статье возможно только в случае, если нарушение повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям.