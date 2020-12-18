Обвинение просит суд отправить Юлию Галямину в колонию

Сегодня в судебном разбирательстве по делу Галяминой проходит стадия прений. Прокурор заявил, что ее вина полностью подтверждается показаниями полицейских, видеозаписями и письменными материалами дела.

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков считает, что в ходе процесса никто так и не доказал реальную угрозу действий депутата. «Неудобства, связанные с любыми публичными мероприятиями, — да. А реальной угрозы кому-то не было, — передает сама Галямина слова защитника. — Бирюков напоминает, что сторона обвинения отказалась от допроса большинства сотрудников центра «Э». И это не случайно — ведь первые дни мы с большим интересом слушали показания сотрудников, которые противоречили друг другу и видео-доказательствам. Потом их вызывать перестали. Несколько сотрудников утверждали, что в момент задержания меня 15 июля 2020 года, я выкрикивала лозунги. Однако на видео, которое мы тоже смотрели в суде, видно, что я ничего не кричала».

На ступеньках Тверского суда:



«Считаю, что 3 года на фоне отравления Навального — детский сад» pic.twitter.com/ISXOb0Gcue — Юлия Галямина (@galiamina) December 18, 2020

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Галяминой в конце июля. Ей вменяют неоднократное нарушение порядка проведения массовых акций.

«В начале июля Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля в незаконном массовом мероприятии — несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек. При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства», — сообщали ранее в СУ СК по Москве.

15 июля активисты кампании «Нет!» организовали сбор подписей с требованием отменить результаты голосования по изменению Конституции. В Москве люди после этого устроили стихийное шествие, после чего начались массовые задержания.



«Очевидно, что дело политически мотивировано и возбуждено с одной целью — оказать давление на меня. Все задержания, которые могли лечь в основу дела по «дадинской» статье, были противозаконными, мы с Михаилом Бирюковым продолжим обжаловать их вплоть до ЕСПЧ», — говорила Галямина.

Статья 212.1 УК предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до 5 лет. Первым осужденным по ней стал в 2015 году активист Ильдар Дадин, приговоренный к реальному сроку лишения свободы, после чего статью стали называть его именем. Конституционный суд разъяснил, что привлечение к уголовной ответственности по данной статье возможно только в случае, если нарушение повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям.