Главное в политике за 1 декабря

ГЛАВНОЕ

• Апрельские высказывания Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы» стали причиной проверки его на экстремизм, сообщили источники российских информагентств.

• В СК поспешили откреститься от проверки, но заниматься этим могут следователи ФСБ и МВД, считает глава «Агоры» Павел Чиков.

• «Александру Бастрыкину так и не удалось объединить под своим началом всех следователей — собственные следственные подразделения остались у МВД и ФСБ, — отмечает политолог Алексей Макаркин. — Так что СКР, опровергая эту информацию, был просто не в курсе того, что происходит у соседей». Навального в России не ждут, поэтому и предупреждают заранее о последствиях возвращения, уверен Макаркин.

• «Путин, сидящий в своем бункере, так не хочет, чтобы я, вылечившись, вернулся в Россию, что к угрозам посадить меня за измену Родине, решил добавить уголовное дело за экстремизм, — пишет сам Навальный и обращается к президенту. — Дорогой Владимир Путин, мне плевать на ваши угрозы. Мне плевать на ваших следователей и судей, которых вы давно превратили в бессовестных холуев, стоящих на страже ваших сундуков с деньгами».

• «Не удивлюсь, если десятки людей работают над вопросом, как не пустить Навального в Россию, — отмечает политолог Татьяна Становая. — Проблема для власти тут в том, что сейчас, с учетом радикальной виртуализации нашей жизни, грань между политической деятельностью в России и деятельностью из-за границы стирается. Не исчезает, конечно, но не является уже таким же препятствием, как 20 лет назад, например».

• Навальный в эфире «Эха» говорил о необходимости помогать населению и бизнесу во время пандемии: «Знаете, если наша власть такова, что ради того, чтобы не сделать мне приятное, они хотят оставить голодными 60 млн человек, — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом».

• Не усматривает нарушений в эфире главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов: «Экстремизма там конечно нет — потому и более полугода никто претензий не предъявлял ему, но вспомним, что Егора Жукова осудили и за меньшее по этой статье. Задача — напугать, чтобы не вернулся в Россию».

СИЛОВИКИ

• СК разослал повестки на допрос пожилым людям, которые могли быть свидетелями преступлений нацистов во время Сталинградской битвы — уголовное дело по статье о геноциде возбуждено еще летом.

• Три кампании против неправительственных организаций начали МВД и Минюст — проверяют НКО, работающие с наркопотребителями, СПИД-сервисные организации и кризисные центры для женщин. «У кампаний могут быть разные ведомственные основания, но в целом вектор единый. Остатки независимого от власти гражданского общества в России в 2021 году ждет жесткая зачистка», — пишет глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

РОССИЯ И МИР

• В улучшение отношений России и США при президенте Джо Байдене верят лишь 12% респондентов «Левада-центра».

• ЕСПЧ объединил иски от Украины и Нидерландов против России.

• ЕСПЧ обязал Россию выплатить €21 тысячу осужденному за госизмену физику Валентину Данилову.

IN MEMORIAM

• Ушла из жизни президент музея им. Пушкина Ирина Антонова — она возглавляла его на протяжении 52 лет, с 1961 года, а работать там начала в 1945 году.

• «Последние годы Вы читали роскошные лекции, собирали полные залы: свет Вашего имени притягивал людей. А на лекциях сиял свет знаний, которые своей суммой доступны были только такому человеку как Вы, — пишет сегодня Людмила Петрушевская. — Вашим именем надо назвать одно из новых зданий Музея. Вы вместе с Цветаевым создатель его. Этого Царствия Небесного на земле, у нас в Москве».