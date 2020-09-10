СМИ: Навальный полностью пришел в себя

Как пишут СМИ со ссылкой на источники, Алексею Навальному удалось вспомнить все. Вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета.

После того, как политик пришел в себя, охрана госпиталя Шарите была усилена - для встречи с Навальным надо преодолеть три кордона охраны. Высший уровень безопасности был введен 9 сентября именно после того, как стало ясно, что Навальный все помнит, что делает его положение более опасным, говорит источник изданий. По его данным, немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к «дезинформационному шторму», включая попытки дискредитировать клинику Шарите.

По мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью. Медики считают, что оппозиционер выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала в Twitter сведения о его состоянии преувеличенными: «В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей».

Ранее еженедельник Die Zeit писал со ссылкой на источники, что Навального отравили усовершенствованным вариантом «Новичка». По данным издания, этот химагент является «более зловредным и смертоносным, чем уже известные» вещества семейства «Новичок». Как отмечает издание, следы данного вещества были найдены на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. Яд сотрудники спецслужб добавили в чай, который Навальный пил в аэропорту, или же нанесли его на поверхность чашки.

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. Сторонники политика сразу заподозрили отравление и настаивали на его перевозке в германскую клинику. Российские врачи в транспортировке отказывали, ссылаясь на нестабильное состояние пациента. Однако вечером в пятницу разрешили перевозку.

Спецлаборатория вооруженных сил ФРГ установила следы химического вещества группы «Новичок» в организме политика. При этом главврач омской больницы говорил, что основной диагноз, который поставили политику — нарушение обмена веществ. Российские медики также заявляли, что ядов в крови и моче Навального не выявлено.

7 сентября в клинке Шарите сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких.