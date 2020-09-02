Навального отравили веществом группы «Новичок»

Специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест образцов, полученных от Алексея Навального. В результате были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Исследование было проведено по заданию университетской клиники Шарите в Берлине.

«То, что Алексей Навальный стал жертвой отравляющего вещества нервно-паралитического действия в России, является поразительным. Федеральное правительство Германии самым решительным образом осуждает это нападение», — говорится в сообщении.

Власти России должны объяснить произошедшее. О результатах расследования МИД ФРГ проинформирует посла России.

Также правительство Германии проинформирует об этом своих партнеров в ЕС и НАТО. Будет обсуждена соответствующая совместная реакция с партнерами в свете российского соглашения. Берлин намерен связаться и с Организацией по запрещению химического оружия.

Кремль пока не получал информацию о том, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В МИД России заявили, что Москва продолжает ждать ответа на запрос Генпрокуратуры в Германию относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. Сторонники политика сразу заподозрили отравление и настаивали на его перевозке в германскую клинику. Российские врачи в транспортировке отказывали, ссылаясь на нестабильное состояние пациента. Однако вечером в пятницу разрешили перевозку.



Главврач омской больницы говорил ранее, что основной диагноз, который поставили политику — нарушение обмена веществ. Российские медики также заявляли, что ядов в крови и моче Навального не выявлено.



Юристы ФБК еще 20 августа подали заявление об отравлении Навального, но уголовного дела до сих пор не возбуждено. Проводится проверка. В Кремле говорили, что причин для возбуждения дела нет, хотя немецкие медики ранее уже пришли к выводу об отравлении Навального. Провести немедленное расследование Москву призвали власти Великобритании, Франции, Германии, Евросоюза и США. 1 сентября ФБК подал жалобу в Басманный суд Москвы на бездействие Следственного комитета.