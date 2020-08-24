Навальный был отравлен

Алексей Навальный в берлинской клинике остается в коме. Его состояние тяжелое, но острой опасности для жизни политика нет. Об этом сообщили немецкие медики из клиники «Шарите».

«Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще не известно, начат еще один обширный анализ. Действие токсина в организме, было доказано несколько раз в независимых лабораториях <…> Исход болезни остается неопределенным, и на данный момент нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы», — говорится в сообщении клиники.

Вещества из группы ингибиторов холинэстеразы работают по тому же принципу, что и отравляющие вещества класса «Новичок», следует из материалов их испытаний, которые проводились в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии в Шиханах, пишут «Открытые медиа». В документах от 25 января 1993 года указано, что у одного из военнослужащих, который участвовал в испытании токсина, были выявлены «изменения в активности ацетилхолинэстеразы крови». Вещества класса «Новичок» «выключают» ацетилхолинэстеразу и блокируют передачу нервных импульсов

Главврач омской больницы, куда изначально был госпитализирован Навальный, говорил ранее, что основной диагноз, который поставили политику — нарушение обмена веществ. Ранее российские медики также заявили, что ядов в крови и моче Навального не выявлено.

Сегодня в Минздраве Омской области сказали, что готовы предоставить врачам немецкой клиники как результаты лабораторных исследований, так и образцы биоматериалов Навального. «Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей», — отмечается в заявлении.

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. Сторонники политика сразу заподозрили отравление и настаивали на его перевозке в германскую клинику. Российские врачи в транспортировке отказывали, ссылаясь на нестабильное состояние пациента. Однако вечером в пятницу разрешили перевозку.

Юристы ФБК еще в четверг подали заявление об отравлении, но до сих пор правоохранители не возбудили уголовного дела, отмечает пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш: «Решение о возбуждении дела по закону принимается за три дня. Срок истек в 13.30 воскресенья».