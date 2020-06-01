«Мы не можем дышать»: почему взбунтовались американцы

«Жизни черных имеют значение»

Все началось с того, что вечером 25 мая в полицию Миннесоты поступил сигнал о преступлении в одном из местных магазинов. В печати мелькали сообщения о том, будто Флойд пытался реализовать там мелкую фальшивую купюру.

Прибывший наряд полицейских задержал афроамериканца, но сделал это, судя по всему, с превышением полномочий. Видео задержания быстро разошлось по социальным сетям. На нем зафиксировано, как офицер Дерек Шовин коленом прижал шею Флойда.

Афроамериканец умолял полицейского отпустить его и говорил: «Я не могу дышать». Однако Шовин удерживал его в таком положении вплоть до прибытия скорой помощи — даже после того, как Флойд перестал подавать признаки жизни. Позднее он скончался в больнице.

Ключевой момент в этой истории заключается в том, что пострадавший был афроамериканцем, а полицейский белым. Это вызвало мощную волну протестов, которая началась в Миннеаполисе, а сейчас захватывает уже всю страну.

В субботу вечером она докатилась до Вашингтона, где демонстранты устроили стычки с сотрудниками Секретной службы США, несущей охрану Белого дома.

По данным Associated Press, сотни демонстрантов заполонили центральный бульвар американской столицы — Национальный молл — и двинулись к резиденции президента, скандируя: «Мы не можем дышать» и «Жизни черных имеют значение». Там дело дошло до того, что спецслужбам пришлось применить слезоточивый газ.

По свидетельствам очевидцев, демонстранты бросали в полицию бутылки с водой и даже баллончики со слезоточивым газом, жгли мусорные ящики и били стекла.

Наиболее серьезные демонстрации прошли в городе Атланта. Там манифестанты жгли полицейские машины, громили витрины и даже напали на студию CNN. В результате этого нападения один человек был взят под стражу

Подобные акции протеста уже несколько дней идут и в других городах США.

«Гнев, вызванный гибелью Джорджа Флойда, привел к мирным акциям протеста в одних городах Америки и к опасным выступлениям в других», сообщает CNN.

Помимо Миннесоты, наиболее серьезные демонстрации прошли в городе Атланта. Там манифестанты жгли полицейские машины, громили витрины и даже напали на студию CNN. В результате этого нападения один человек был взят под стражу.

Подобные акции прошли и в других городах США, в частности, в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Об их масштабах говорит тот факт, что в Нью-Йорке, по данным телеканала NY One, было задержано 345 человек, повреждено 47 полицейских машин, а 33 блюстителя порядка получили увечья разной степени тяжести.

Кое-где ситуация зашла настолько далеко, что местные власти были вынуждены прибегнуть к помощи Национальной гвардии США — резерву армии (Сухопутных сил) и ВВС, которые находятся в подчинении штатов. Обычно они используются в случае чрезвычайных ситуаций, в частности, при стихийных бедствиях.

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике насилие. «Моя администрация всегда будет против насилия и беспорядков и за тех граждан, которые хотят безопасности», — заявил он, выразив при этом поддержку семье Флойда и отметив важность мирных акций протеста.

Также президент не упустил возможности уколоть демократов, которые руководят Миннесотой. «Национальная гвардия в Миннеаполисе выполнила ту работу, которую не сделал мэр-демократ, — написал он в Твиттер. — Если б это было сделано два дня назад, не было бы таких разрушений, и полицейские участки не были бы превращены в руины».

Нынешние беспорядки не имеют прямого отношения к коронавирусу, но эксперты усматривают в данной ситуации два важных момента, которые могут косвенно связывать их с пандемией.

Прежде всего, люди устали от карантина, многие недовольны тем, что не могут работать и зарабатывать деньги. За время самоизоляции у них накопились отрицательные эмоции, и отчасти это могло привести к столь бесконтрольному выбросу негатива на городских улицах. Вполне вероятно, что в обычных условиях все было бы намного спокойнее. Во всяком случае, ранее в США уже случались схожие инциденты, которые выливались в том числе и в массовые акции протеста, но градус насилия в них чаще всего был намного ниже.

Кроме того, в нынешней ситуации никто из участников акций протеста на задумывается о мерах предосторожности в виде масок и соблюдения социальной дистанции. Специалисты опасаются, что это может привести к новой вспышке заболевания.

«Вне зависимости от того, жгли они (участники протестов) или нет, это не защищает их от вируса», — заявил председатель отделения исследований общественного здоровья в Университете штата Калифорния Брэдли Поллок.

Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс предупредила об опасности заражения в случае участия в массовых демонстрациях. «Если вы участвовали в протестах, возможно, вам нужно будет провериться на коронавирус на следующей неделе», — предупредила она горожан.

Схожую точку зрения высказал и губернатор штата Нью-Йорк Андрю Куомо. «Вы имеете право выступать с демонстрациями и протестовать. Но вы не можете заражать других людей. Вы не имеете права подвергать опасности их здоровье», — сказал он.

Недовольство карантинными мерами

Последние события косвенно свидетельствуют о том, что люди разочарованы политикой, которую власти проводили все последние месяцы. В социальных сетях то и дело возникают дискуссии о том, следует ли снимать карантин или это делать еще рано. В частности, на портале Nextdoor.com, где мнениями обмениваются жители пригородов Вашингтона из штата Мэриленд, один из пользователей по имени Эдвард написал: «У тех, кто выступает за продолжение карантина, нет проблем с выплатами счетов. Мир сейчас подстроен под них. Оставайтесь дома, заказывайте доставку товаров и позвольте остальным вернуться на работу».

Озлобленная толпа фактически сорвала пресс-конференцию главы законодательного совета Монтгомери Марка Элрича. Люди требовали скорейшего открытия экономики и называли чиновника бюрократом и даже диктатором

Мирный штат Мэриленд, прилегающий к столице США, стал в последнее время своего рода лакмусовой бумажкой в политическом споре между республиканцами и демократами, а также в психологическом противостоянии между сторонниками продолжения изоляции и теми, кто требует ее отмены.

Республиканский губернатор штата Ларри Хоган долгое время противился возобновлению активной деятельности, однако затем под давлением руководства партии, и прежде всего Трампа, пошел на смягчение. Сделал он это даже несмотря на то, что количество зараженных и умерших от коронавируса составляет больше половины от общих показателей по столичному региону (в Мэриленде зафиксировано более 50 тыс. случаев заболевания, это больше, чем в Вирджинии и Вашингтоне вместе взятых).

При этом два крупнейших округа Мэриленда — Принс-Джордж и Монтгомери контролируются демократами. В них зафиксировано наибольшее количество случаев заболеваний, и власти только с 1 июня согласились на частичное возобновление экономической активности. Сделали они это после резкой критики со стороны Хогана и — как утверждают наблюдатели — несмотря на то, что большинство из объявленных критериев для перехода к первой стадии восстановления так и не были выполнены.

Апогея ситуация достигла в минувший четверг, когда озлобленная толпа фактически сорвала пресс-конференцию главы законодательного совета Монтгомери Марка Элрича. В отличие от Миннесоты, здесь протесты не сопровождались беспорядками, но раздражение демонстрантов было очевидно. Люди требовали скорейшего открытия экономики и называли чиновника бюрократом и даже диктатором.

Политические игры вокруг коронавируса

Обе партии пытаются использовать нынешнюю ситуацию в собственных интересах. Трамп, прекрасно понимая, что от возобновления экономической деятельности напрямую зависят его политические перспективы, всячески принуждает губернаторов к активным шагам в этом направлении. На днях, например, он призвал возобновить богослужения в храмах — вероятно, чтобы заручиться голосами верующих на выборах. И это несмотря на то, что в большинстве штатов продолжают действовать ограничения на собрания более десяти человек, да и соблюдение социальной дистанции в полтора метра никто не отменял.

Примерно то же самое касается и возобновления работы школ в обычном режиме. Федеральные центры контроля и профилактики заболеваний США выпустили пару недель назад рекомендации открывать учебные заведения в соответствии с правилами местных властей. При этом предлагалось держать детей в масках и на «социальной дистанции». Многие родители отреагировали на это весьма жестко. «Это ужасно!», «Школа — не тюрьма!» — вот лишь некоторые комментарии, появившиеся по данному поводу в социальных сетях.

В целом призывы Трампа охотнее поддерживают так называемые красные штаты (цвет республиканцев), тогда как «синие» (демократы) относятся к этому гораздо осторожнее. Еще в конце апреля Трамп в свойственной ему резкой манере призвал «освободить» три штата — Вирджинию, Мичиган и Миннесоту, имея в виду, что их возглавляют губернаторы-демократы.

Впрочем, демократам эта ситуация может аукнуться, так что им нельзя увлекаться, считают эксперты. «Это серьезный вызов, и чем дольше они будут настаивать на строгой изоляции, тем сложнее им будет заручиться поддержкой людей, которые хотят выходить на работу и зарабатывать деньги», — считает вице-президент вашингтонского политологического «Евразия-центра» Ральф Уинни.

С важностью экономического фактора на предстоящих выборах согласна и профессор политологии Университета штата Нью-Мексико Лонна Аткинсон, возглавляющая также Центр изучения выборов и демократии. «Это на самом деле сложный вопрос, но в долгосрочной перспективе экономика является мощным двигателем. И если вы посмотрите внимательно, то люди сейчас гораздо больше беспокоятся о ней, чем о вирусе», — сказала она в интервью NT.

Голосование по почте

Все идет к тому, что голосовать в этот раз американцы будут по почте — по крайней мере, в основном. Большинство штатов, где еще не прошли первичные выборы, уже приняли решение, что они будут организованы именно таким образом, тогда как ограниченное количество участков будут открыты только для тех избирателей, который по объективным причинам не могут отправлять бюллетени по почте.

Аткинсон считает, что штаты по-разному готовы к подобным выборам. По ее словам, только 5-6 штатов в достаточной степени хорошо смогут провести голосование по почте, тогда как около десятка столкнутся из-за этого с серьезными проблемами.

На днях Трамп высказался против того, чтобы штаты внедряли системы для голосования по почте. «Мы не хотим, чтобы они (штаты) проводили голосование по почте, поскольку это просто приведет к полному мошенничеству на выборах», — сказал он журналистам.

У Трампа есть основания опасаться за исход выборов. Большинство свежих опросов общественного мнения указывают на то, что пока он уступает основному конкуренту — Джо Байдену

За день до этого Трамп уколол руководство «спорных» штатов Невада и Мичиган за расширение доступа избирателей к голосованию по почте. «Невада «думает», что может отправить по почте незаконные бюллетени, создав тем самым сценарий для гигантской мошеннической схемы в рамках штата и всей страны, — написал он в Twitter. Президент пригрозил прекратить федеральное финансирование штата.

«Гораздо больше шансов попасть под удар молнии, чем подделать избирательный бюллетень», — прокомментировала этот спор эксперт Центра за американский прогресс Даниэль Рут.

У Трампа, похоже, есть основания опасаться за исход выборов. Большинство свежих опросов общественного мнения указывают на то, что пока он уступает конкуренту.

Даже симпатизирующий республиканцам телеканал Fox News на днях признал, что в вопросах, связанных с коронавирусом, американцы больше доверяют Байдену (46%), чем Трампу (37%). Правда, в экономике действующий президент опережает конкурента (45 — 42). При этом только пятая часть опрошенных считает состояние экономики хорошим, тогда как больше трех четвертей называет его удручающим. В январе это соотношение было гораздо более позитивным для главы государства — 55 против 44.

В свою очередь, опубликованный на прошлой неделе национальный опрос Quinnipiac University, одного из ведущих научных центров в данной отрасли, показывает, что за действующего президента сейчас готовы проголосовать только 39 процентов избирателей, а его оппонента поддерживает каждый второй.

Фото: informburo.kz