Молчаливый взрыв: как сражаются с «новой чумой» в США

Город под боем

Эпицентром этой невиданной доселе войны стал Нью-Йорк. Сообщения оттуда уже почти месяц напоминают сводки с полей сражений, в которых число погибших и пострадавших увеличивается с пугающей быстротой. Свежие данные появляются на специальном сайте американского университета имени Джонса Хопкинса, картина ежечасно меняется.

На одной из последних пресс-конференций губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал происходящее «молчаливым взрывом, который прокатывается по городу тем же злом, с которым мы столкнулись 11 сентября 2001 года».

В отличие от терактов 19-летней давности, «взрыв» этот сейчас практически парализовал всю страну. Работают только учреждения, деятельность которых приостановить невозможно: больницы, пожарные службы, полицейские участки, аптеки, продовольственные магазины. В школах и университетах сначала объявили каникулы раньше срока, а когда стало ясно, что одной неделей ограничиться не получится, перевели всех учащихся на «удаленку». При этом, поскольку раньше у большинства учебных заведений и учащихся подобного опыта не было, стали возникать проблемы с дистанционным доступом, которые удалось решить не сразу.

Все структуры, деятельность которых не является обязательной, закрыты. Это касается всех развлекательных учреждений, непродовольственных магазинов, парикмахерских и прочих салонов и многих других заведений. Сначала это были только рекомендации, но теперь они повсюду переросли в обязательные к выполнению требования. Нарушителям грозит уголовная ответственность, однако пока о том, чтобы к ней привлекали, не сообщалось.

Жительница Манхэттена, уже месяц не выходит из квартиры даже за почтой, поскольку находится в так называемой группе риска по состоянию здоровья: продукты ей либо привозят друзья, либо она заказывает по интернету, хотя доставка в нынешних условиях доступна далеко не всегда. «Сейчас никто ни к кому не ходит, и лучше запереться дома и переждать», — признается собеседница корреспондента NT. Она уверена, что «все это вряд ли закончится скоро».

Она рассказывает, что некоторые из ее друзей уже слегли с коронавирусом, часть из них находится в госпиталях в тяжелом состоянии. Причем, по ее словам, аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который считается необходимым в наиболее сложных ситуациях, в данном случае помогает мало: половина пациентов «сойти» с него уже не могут.

Установили специальный тент для проведения проверок, но никто им не пользуется. Многие люди стараются не заходить туда, понимая, что там вероятность получить вирус в разы больше. «Люди очень боятся. Тестов не хватает. Но и здоровых врачей и медсестер уже тоже не хватает», — рассказывает житель штата

Об этом же свидетельствует печальная статистика информационного агентства Associated Press, которое, ссылаясь на представителей местных властей, сообщает о том, что в Нью-Йорке сейчас умирает до 80 процентов пациентов с коронавирусом, которые находятся на вентиляции. Показатели по США в целом также превышают обычную норму в 40–50 процентов. «Проведенные в последние десятилетия исследования показывают, что искусственная вентиляция может усугубить повреждения легких», — объясняет специалист Главного госпиталя Торонто Эдди Фан.

«Я считаю, что система здравоохранения Нью-Йорка и США в целом оказалась не готова к такому развитию событий», — рассказал NT русский американец Дмитрий из одного из нью-йоркских пригородов. Диагноз «коронавирус» ему был поставлен только через несколько дней после того, как он стал обивать пороги госпиталей. В одном из них ему сказали, что нужный тест ему не сделают, поскольку их «нет и не будет», в другом разговаривать не стали вообще.

И только в медицинском офисе у знакомого врача сделали необходимые исследования. Причем, по его рассказу, перед зданием установили специальный тент для проведения проверок на коронавирус, но никто им не пользуется. Многие люди стараются не заходить туда, понимая, что там вероятность получить вирус в разы больше. «Люди очень боятся. Тестов не хватает. Но и здоровых врачей и медсестер уже тоже не хватает», — резюмирует собеседник.

В Америке нет системы, при которой врач приезжал бы к больному на дом, и это тоже в некоторой степени усложняет ситуацию. По новым рекомендациям, если вы почувствовали себя плохо, следует связаться с лечащим врачом, который дистанционно — либо по телефону, либо во время «телемедицинского» сеанса определит, что вам делать.

«Но как можно определить состояние пациента через интернет?» — сетует одна из жительниц Нью-Йорка. Кстати, большинству клиник пришлось в срочном порядке утрясать проблемы с оплатой телемедицины: многие страховые планы не покрывали данную услугу.

Все это приводит к тому, что многие люди либо переносят заболевание на ногах, либо узнают о нем с опозданием. Например, Дмитрий из-под Нью-Йорка получил положительный диагноз через неделю после появления первых симптомов.

Официально основные расходы на лечение берет на себя государство либо страховые компании, но в реальности все сложнее. Один из жителей Нью-Йорка рассказал автору этих строк, что его крутая медицинская страховка полностью покрыла сам тест на коронавирус, однако ему пришлось заплатить еще 125 долларов за работу медсестры, которая делает этот анализ.

Военные в помощь

По данным министерства здравоохранения штата Нью-Йорк, всего на его территории действует 214 госпиталей. Практически все они сейчас полностью переориентированы на работу с пациентами, больными коронавирусом. Многие знакомые, живущие в районе «Большого яблока» рассказывали, что с другими заболеваниями, не требующими неотложной помощи, новым пациентам туда попасть затруднительно.

Кроме того, открываются временные больницы на территории крупных комплексов. В частности, в минувшие выходные первых пациентов принял полевой госпиталь почти на 500 коек в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг.

Особая роль в данной ситуации отводится военным госпиталям. В Нью-Йорке с начала апреля пришвартован плавучий госпиталь ВМС США Comfort. Изначально предполагалось, что он будет принимать только пациентов, не связанных с коронавирусом, — в первую очередь, больных с травами, которые требуют госпитализации. Однако после того, как в первые дни из его нескольких сотен коек были заняты лишь около десятка, все громче стали раздаваться голоса, требующие размещать там и тех, кто заражен коронавирусом.

Переполнены не только больницы, но и морги и похоронные бюро. При этом похороны могут проходить с задержками, и власти просят, чтобы на них присутствовали только самые близкие люди

В итоге на прошлой неделе губернатор Куомо буквально упросил президента США Дональда Трампа принять решение на сей счет.

Правда, по информации газеты New York Post, 11 апреля там находилось около 100 пациентов. Еще 270 человек проходили лечение в 1000-местном полевом госпитале Javits Center, в котором также помогают военные врачи.

В целом же к началу апреля нью-йоркские больницы были переполнены — в них оставалось 20400 человек, сообщило то же издание.

Увы, но переполнены не только больницы, но и морги и похоронные бюро. При этом похороны могут проходить с задержками, и власти просят, чтобы на них присутствовали только самые близкие люди. «Правительство просит, чтобы погребальные службы по возможности были перенесены на более поздний срок. В случае же их проведения, необходимо ограничивать количество присутствующих и просить не приезжать людей из других штатов», — заявила сенатор штата Алессандра Бьягги.

Ошибки властей

Многие ученые допускают, что реальные цифры заболевших намного выше даже тех пугающих показателей, которые ежедневно фиксируются в официальных сводках. Один из сотрудников лаборатории вблизи Вашингтона, где проводятся тесты на коронавирус, в беседе с корреспондентом NT выразил уверенность в том, что в США в реальности пандемия началась еще зимой и количество заболевших на самом деле исчисляется миллионами. По его словам, люди просто считали, что у них обычная простуда или грипп.

В этом контексте примечательны два исследования нью-йоркских специалистов — из университета Нью-Йорка, а также Icahn School of Medicine at Mount Sinai, которые показывают, что вирус в город был занесен как минимум в середине февраля, и отнюдь не из Китая, а из Европы. Газета New York Times, публикующая эти выводы, напоминает, что президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну иностранцев, побывавших в Китае, с 31 января, а с теми же мерами в отношении приезжавших из Европы, тянул до 11 марта.

«Никто просто не обращал на это никакого внимания», признает доктор из университета Нью-Йорк Адриана Хигай, принимавшая участие в одном из упомянутых исследований. По ее оценкам, вирус в Нью-Йорке начал циркулировать как минимум несколько месяцев назад, причем некоторые его разновидности уникальны и не встречаются больше нигде.

Многие политики признают, что Америка допустила немало ошибок на том этапе, когда пандемию еще можно было предотвратить.

«Безусловно, это была ошибка», — заявил в интервью телеканалу MSNBC губернатор штата Мэриленд республиканец Ларри Хоган, когда его спросили по поводу первоначальных заявлений Трампа о том, что вирус будет легко побежден в США. Он признал, что момент был упущен и ошибки были сделаны на всех уровнях.

«В то время, как мы стараемся помешать распространению вируса во Флориде, к нам постоянно приезжают люди из одной из самых «горячих точек» в мире. У нас нет народу из Ухани или из Милана, но к нам прибывают целые потоки людей из Нью-Йорка», завил губернатор

Тот же губернатор Нью-Йорка Куомо еще в конце марта браво заявлял, что не собирается «закрывать штат». Более того, он обвинил администрацию Трампа, которая приняла решение об обязательном карантине, в нарушении законов. «Изоляция — это то, что сделали в Китае. Но мы — не Китай, и я не думаю, что это будет законно. Это будет незаконно», — сказал он тогда в интервью CNN.

К тому моменту в Нью-Йорке уже было зарегистрировано около 52 тысяч случаев заболевания, которое продолжало распространяться по всей стране.

Такое положение заставило буквально взвыть власти других штатов. Например, губернатор Флорида Рон ди Сантис еще 23 марта ввел обязательный карантин для прибывающих из Нью-Йорка и прилегающих к нему Нью-Джерси и Коннектикута. «В то время, как мы стараемся помешать распространению вируса во Флориде, к нам постоянно приезжают люди из одной из самых «горячих точек» в мире. У нас нет народу из Ухани или из Милана, но к нам прибывают целые потоки людей из Нью-Йорка», — заявил ди Сантис.

Позднее аналогичные меры по ограничению въезда предприняли и другие штаты, но было уже поздно.

Губернатор Мэриленда Хоган, возглавляющий Национальную ассоциацию губернаторов и являющийся связующим звеном между федеральными и местными властями, настаивает, что сейчас «нет времени рассуждать о том, какие ошибки сделал президент или кто-то еще в Вашингтоне». По его словам, «нужно говорить, что мы можем сделать прямо сейчас».

Ситуация идет на улучшение?

В минувший четверг в Нью-Йорке был зафиксирован рекордный показатель смертности. «За последние сутки мы потеряли 799 жизней», сообщил на брифинге Куомо.

Именно в этот день американские власти впервые заявили о забрезжившей надежде на преодоление кризиса. Главный эксперт страны по коронавирусу — директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, который в эти дни появляется на телеэкранах едва ли не чаще главы государства, сообщил, что всего в США пандемия может унести от 60 000 до 100 000 жизней. Ранее он же предупреждал, что потери могут составить 100–200 тысяч.

Фаучи также отметил, что «по ряду признаков» некоторые из штатов, в особенности Нью-Йорк, начинают выходить на пик заболеваемости и там наблюдается сокращение числа госпитализаций.

«Конечно, никто не хочет преждевременно провозглашать победу. Но когда вы видите подобные тенденции, возникает надежда, что всплеск идет на убыль и можно начинать думать о постепенном возвращении к нормальной жизни», — сказал он.

Впрочем, радоваться пока действительно рано. По данным Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) на 8 апреля, пик показателей смертности за сутки — 2212 — придется на 12 апреля, после чего постепенно пойдет на убыль. Но еще до конца мая люди могут умирать сотнями в день, а общее количество смертей к середине июня составит 60 415. Пополняться этот скорбный список, по оценкам ученых, перестанет только 22 июня.

На очереди — Вашингтон?

Если даже в Нью-Йорке ситуация будет выправляться, о коренном улучшении говорить все равно рано, поскольку многие другие территории своего пика еще не достигли. Одной из таких «горячих точек», по заверению местных властей, в ближайшее время может стать столица США Вашингтон и соседние с ней штаты Мэриленд и Вирджиния, которые традиционно объединяются в регион Большого Вашингтона.

3 апреля мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила, что в американской столице пик госпитализаций ожидается в начале мая. Согласно прогнозу городских властей, при наиболее благоприятном сценарии коронавирус унесет 220 жизней, в наихудшем случае число жертв возрастет до 1000. Кроме того, предположила мэр, на пике заболеваемости в июне-июле общее число заболевших может составить 93 тысячи. Для города с населением около 700 тысяч человек это колоссальная цифра. По сути, каждый седьмой вашингтонец столкнется с вирусом.

Впрочем, успокоила Боузер, это общая цифра, и вовсе не значит, что в один конкретный день будет так много заболевших.

Если сначала кризис коснулся, прежде всего, Западного побережья, где первые очаги заболевания появились в штатах Калифорния и Вашингтон, то теперь эпицентр переместился на Восток и в центр страны

Губернатор Мэриленда Ларри Хоган 7 апреля сообщил, что Белый дом согласился признать район между Вашингтоном и крупнейшим городом Мэриленда — Балтимором — особой территорией, требующей приоритетного внимания.

По его словам, это позволит в первоочередном порядке получать из государственной казны средства, необходимые для борьбы с коронавирусом и обеспечения безопасности в регионе, где расположены штаб-квартиры практически всех ключевых федеральных ведомств, включая ФБР, Национальное агентство безопасности, НАСА, Киберкомандование США, а также несколько военных баз.

Кроме того, беспокойство вызывает ситуация и в ряде других районов страны. Если сначала кризис коснулся, прежде всего, Западного побережья, где первые очаги заболевания появились в штатах Калифорния и Вашингтон, то теперь эпицентр переместился на Восток и в центр страны. По данным портала LiveScience, более 10 тысяч заболевших выявлено в штатах Флорида, Иллинойс, Джорджия, Мичиган, Массачусетс, Пенсильвания и Техас.

Фото: depositphotos