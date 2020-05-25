Плюс сечинизация всей страны

Андрей Колесников.

Если прототипом Марианны — символа Франции — когда-то была избрана Брижит Бардо, то духовным образом путинской России, который следует чеканить в профиль на монетах и печатать на почтовых марках, должен стать Игорь Иванович. В смысле Сечин. Пусть его и нет смысла снимать длинными планами в обнаженном виде, как это не без удовольствия позволяли себе камеры знаменитых режиссеров — от Роже Вадима до Жана-Люка Годара, в нашем случае вполне достаточно фотографий. Сечин в привычном полупоклоне перед Путиным, Сечин и Улюкаев, пытающиеся перед фотообъективом найти общую тему для разговора, Сечин и Миллер, заливисто хохочущие...

«Настоящий Игорь Иваныч», подлинный символ государства, обнуливший вслед за Путиным свои сроки пребывания во главе несущей конструкции авторитарного режима — «Роснефти», аккумулировал в себе все, чем славится российская политэкономическая система. Если и есть живое воплощение госкапитализма по-русски, то это не устаревший образ кооператива «Озеро», с годами превратившийся в болото с квакающими лягушками, а три профиля: Маркс–Энгельс–Ленин сегодня — это Путин–Сечин–Кадыров.

Это настоящий триумвират — в отличие от дуумвирата Путин–Медведев, который оказался фальшивым.

Друг Макфола

В своих мемуарах Майкл Макфол пишет о семинаре, посвященном проблеме развития демократии, организованном в марте 1991 года в Ленинграде американским Национальным демократическим институтом и мэрией города-колыбели революции. В роли проводника иностранных агентов выступал зам Анатолия Собчака некто Путин, а за организационную часть — причем совершенно блистательно — отвечал некто Сечин. В ходе торжественного ужина по случаю успешного продвижения демократии этот некто Сечин сообщил изумленному Макфолу, что он, как и некто Путин, тоже работник спецслужб.

Если и есть живое воплощение госкапитализма по-русски, то это не устаревший образ кооператива «Озеро», а три профиля: Путин–Сечин–Кадыров. Это настоящий триумвират — в отличие от дуумвирата Путин–Медведев, который оказался фальшивым

С Майклом Игорь разве что не побратался — оба говорили по-португальски и в своем анамнезе имели работу в лузофонной (португалоязычной) Африке. Возможно, рассуждал Макфол, он держал меня за коллегу — агента ЦРУ. «Но в результате я заключил, что теперь это все не имеет значения, потому что отныне мы все на одной стороне».

Так, собственно, и устроены работники спецслужб: у рыцарей без страха и с упреком ко всему остальному миру очень гибкий позвоночник. Как у мальчика Изяслава из анекдота: когда надо — он Изя, когда надо — Слава. В начале 1990-х, чтобы выжить, всем этим «выходцам» нужно было изображать из себя Изю, а потом они, получив власть, стали Славами.

А что такое власть в путинской системе? Это — собственность. Активы. Даже если государственные, они все равно в собственности приближенных ко двору. Так управляется «Роснефть», которая выросла на костях «ЮКОСа».

Сечин ведь не просто был идеальным портфеленосцем, но и провел с успехом операцию, с которой начинался в 2003 году арестом Михаила Ходорковского настоящий путинизм (до 2003 года были только пристрелки, правда, без единого промаха — советский гимн, равноудаление старых олигархов, разгром НТВ, партия власти).

Фирменный акт путинского режима — раздербанивание активов «ЮКОСа». Перехват собственности. Передел собственности с последующим формированием класса государственных олигархов-чекистов и системы государственного капитализма с его глубоким презрением в рынку, частной собственности, малому бизнесу и сакрализацией государства, госбезопасности, суверенитета, тысячелетней истории, православного бога в погонах и государствообразующей нации.

Хочешь — устанавливаешь слежку за членами правительства и сажаешь в тюрьму министра. Есть каприз купить целую братскую страну — вот тебе Венесуэла. Льготы — на что угодно и когда угодно. Новые сферы деятельности — вот тебе генетика

Особые преференции особо приближенным с возможностью не просто выдаивания ренты, но с властью воистину сказочной. Путин перед Сечиным — джинн из бутылки: что ни попросит Игорь Иваныч, все исполняется. Так можно вести «бизнес» и стать богатейшим их богатейших. Пожелаешь — летишь в любую точку мира на корпоративном самолете. Хочешь — устанавливаешь слежку за членами правительства и сажаешь в тюрьму министра экономического развития. Есть каприз купить целую братскую страну — вот тебе Венесуэла. Льготы — на что угодно и когда угодно. Хоть на газовозы, хоть на геологоразведку. Новые сферы деятельности — вот тебе генетика. Нужны деньги — можем и рубль легким пассом руки в сторону ЦБ РФ обрушить.

Надо вытеснить с нефтяного рынка пиндосов — обрушим не только рубль, но мировую цену на нефть. Только что луну с неба Сечин не просил Путина достать, но ее геологоразведка еще впереди.

В итоге Онассис нервно курит в коридоре: все эти баснословные доходы, барвихинские стройки, пятиэтажные остоженские квартиры, яхта «Принцесса Ольга»… И бесконечные суды с удалением публикаций. Сечин ведет себя, как Юрий Михайлович Лужков: ни дня без процесса, которые почему-то все время выигрывает. Отчего репутация не улучшается, а стремится к нулю, как цена нефти после манипуляций Игоря Иваныча.

Венесуэла в Рязани

Весь май, словно бы подтверждая свой имидж символа России, Сечин оставался в центре информационной повестки. Сначала выяснилось, что за удушением газеты «Ведомости» все-таки стоит вездесущая «Роснефть».

Потом 12 мая состоялась встреча Владимира Владимировича и Игоря Ивановича. Совершенно непонятно, кто тут был начальник. Путин скромно вставлял свои 20 копеек. Интонация была извиняющейся и просительной, в духе: «Товарищ Бендер, я могу надеяться?»

«Но речь не идёт о каком-то льготном кредитовании? Вы говорите просто о доступности кредитов?». Или: «Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это».

Не только Онассис, но и Чехов А.П. нервно курит в коридоре.

«В.Путин: Понял. У Вас есть письменные какие-то предложения?

И.Сечин: Конечно.

В.Путин: Хорошо, договорились. […]

И.Сечин: …Опустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе на «Звезде».

В.Путин: Поздравляю.

И.Сечин: Тоже никто не верил.

В.Путин: Я знаю. Это реальная победа, поздравляю».

Никто не верил… Как тут не поверить, что столь дорогостоящий и экономически невыгодный продукт не сойдет со стапелей. Верили мы, верили…

Наконец, символом величия российского госкапитализма стал рязанский ЧОП, на который была фактически записана страна Венесуэла.

Вот это действительно масштаб и размах.

Пожалуй, даже Рамзану Кадырову, второму человеку в государстве, которому дозволяется значительно больше, чем всем остальным, стало завидно.

Сечинизация — это абсолютно самоедская система, где не только пилится то, что обычно пилят госолигархи, а еще и пилится сук, на котором система сидит.

Символом величия российского госкапитализма стал рязанский ЧОП, на который была фактически записана страна Венесуэла. Вот это действительно масштаб и размах. Пожалуй, даже Рамзану Кадырову стало завидно

Степень экономической неэффективности госкапитализма такова, что система рискует уйти далеко в минус. Прямо как нефть на определенном этапе. Но проблема даже не в этом. Когда происходит эрозия и развал конструкции, начинаются реформы в экономике и демократизация в политике. Исключительно ради того, чтобы выжить, вовсе не из альтруистических соображений. Есть даже давно известные математические модели от Аджемоглу–Робинсона. Но государство российское аршином общим не измерить. Оно будет последовательно идти ко дну со своими газовозами и яхтами, полициями и спецслужбами, храмами и тысячелетней историей, крепко зажмурив глаза на проблемы и постукивая полицейской дубинкой.

Вокруг будет все рушиться, но очередное голосование за обнуление и продление пройдет вместе с военным парадом. Хоть ты сдохни. Причем в буквальном смысле слова.

Олигархическая честь — дороже.

Фото: dp.ru