Полигон в Шиесе: закрыт или заморожен?

На встрече с будущими избирателями в Котласе 16 мая врио губернатора Архангельской области Александр Цибульский пообещал, что промышленная рекультивация на Шиесе, где хотели построить крупнейший в Европе мусорный полигон, завершится к декабрю этого года. Это значит, что с площадки рядом со станцией должны убрать ангар, общежитие для работников и охраны, хозяйственные постройки, а также бетонные плиты, по которым все еще маршируют сотрудники ЧОП «Гарант безопасности».

Должен исчезнуть и загадочный забор — больше года назад его установили незаконно, но кто это сделал, местная полиция так и не смогла выяснить. Со следующего года начнется экологическая рекультивация, освобожденную площадь будут засаживать деревьями.

Однако многие противники строительства полигона не верят новой власти региона, активисты продолжают жить в лагере на Шиесе и следят за охранниками, которые тоже уходить не собираются.

Миллионы на охрану полигона

«Я не верю в то, что стройку закрывают. Цибульский говорил, что идут работы по рекультивации, но это не так. Почему до сих пор здесь «чопики», почему стоит техника, почему не убирают ангар? Почему завезли новых поросят, кур? Они что, надолго собрались там обосноваться? У них конкретный скотный двор», — говорит активистка Анна Шекалова из Урдомы.

В июне прошлого года ее арестовали на 15 суток, за то что она якобы распылила газовый баллончик рядом с одним из охранников. В СИЗО Котласа, куда ее отвезли из Урдомы, женщина объявила голодовку. До этого ее задерживали после митинга против строительства полигона в конце мая. Тогда Анну, по ее словам, избили сотрудники полиции. В августе она пострадала, когда на активистов напали охранники ЧОП «Гарант безопасности». В протесте Анна с самого начала и до сих пор бывает на Шиесе.

Сейчас, по ее словам, на Шиесе, несмотря на заявления о сворачивании полигона и рекультивации, находится около 80 охранников, несколько рабочих, а также обслуживающий персонал.

СПРАВКА

В феврале 2019 года жители поселков Урдома в Архангельской области и Мадмас в Коми заблокировали заброшенные дороги, по которым строителям доставляли топливо. Работы на Шиесе остановились. В мае 2019 года после совещания в Кремле строительство официально отложили до проведения дополнительных экспертиз. В январе 2020 года арбитражный суд Архангельской области признал объекты компании «Технопарк», строившей полигон, самостроем.









Как сообщают активисты, группа охранников на Шиесе остается неизменной с начала объявления карантина в середине марта. Они сменяют друг друга четыре раза в сутки, по вечерам проводят тренировки и выстраиваются на плацу рядом с общежитием. За сутки, согласно объявлению о вакансии, сотрудник получает порядка 2,5–3 тысяч рублей. То есть за последние два месяца только на оплату их труда ушло от 12 до 15 млн рублей. Проживание, дорогу и питание «Гарант безопасности» оплачивает отдельно.

За сутки, согласно объявлению о вакансии, сотрудник ЧОП, охраняющий стройку, получает порядка 2,5–3 тысяч рублей. То есть за последние два месяца только на оплату их труда ушло от 12 до 15 млн рублей

«Каждую пятницу им доставляют продукты поездом. Разгрузка происходит без соблюдения эпидемиологических норм — мясо, фрукты, кондитерские и бытовые изделия находятся в одном вагоне, а потом также вместе перегружаются в КамАЗ, в котором до этого возили песок и гравий», — рассказала председатель инициативной группы «Чистая Урдома» Светлана Бабенко.

Серьезнее всего охраняются сараи, где содержатся поросята и куры. Животных не выпускают из помещений, потому что, как предполагают активисты, боятся, что их смогут заснять с дрона.

«Они построили навес, чтобы шашлык жарить, жизнь у них там продолжается. И алкоголь им туда привозят — бутылки из-под водки Сыктывкарского ликеро-водочного завода мы у них видели», — возмущается Шекалова.

С момента объявления в Архангельской области режима повышенной готовности в лагерь ездят только жители Урдомы, так как станция Шиес относится к муниципальному образованию «Урдомское», и в самом поселке зараженных коронавирусом не выявили.

Активисты сообщают, что в лагере все здоровы, но охранники то и дело кашляют — то ли действительно болеют, то ли хотят запугать. При этом на построении они стоят плотно, на смены выходят группами, не соблюдая дистанции, защитным маскам предпочитают балаклавы и перчаток не надевают.

«Я многих охранников в лицо знаю, и после 28 апреля там появились новые лица. Я их еще спрашивала: интересно, как это вы заезжаете во время карантина? Но они молчат, им запрещают разговаривать», — рассказала Шекалова.

Начальник охраны, в отличие от своих подчиненных, регулярно общается с протестующими против строительства полигона, время от времени обвиняя их в том, что они работают за деньги Запада или оппозиции, которая тоже спонсируется Западом

Полицейские, в отличие от сотрудников ЧОП «Гарант безопасности», карантинные меры стараются соблюдать, ходят в масках и перчатках, и каждый день вежливо интересуются у активистов, нет ли среди них больных. Но обедать им все равно приходится вместе с охраной полигона, так как живут и столуются они в том же общежитии.

«Чопики командуют полицией, — уверена Шекалова, — месяц назад, когда выгружали продукты, охранники начали толкать наших пацанов. И мы отчетливо слышали указание по рации: «Полиция стоит рядом и не вмешивается». Это был Игорь Попов, он руководит охранниками на Шиесе».

По словам активистов, начальник охраны, в отличие от своих подчиненных, регулярно общается с протестующими против строительства полигона, время от времени обвиняя их в том, что они работают за деньги Запада или оппозиции, которая тоже спонсируется Западом.

Проект официально не закрыт

«Проект Экотехнопарк «Шиес» может закрыть только тот, кто его открыл, а это сделало московское предприятие ООО «Технопарк». А условия реализации проекта таковы, что без сопровождения правительства Архангельской области этот проект тоже не может реализовываться», — объяснил юрист из Урдомы Сергей Якимов.

То, что проект все еще не закрыт, по мнению юриста, сейчас подтверждают несколько действующих нормативных актов и документов: решение инвестиционной комиссии Архангельской области от 18.10.2018 года о признании инвестиционного проекта приоритетным и масштабным, распоряжение министерства экономического развития региона о внесении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов, соглашение между руководством области и «Технопарком» о том, что правительство будет сопровождать проект. В последнем документе есть пункт о том, что соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке правительством области. Факт расторжения соглашения является юридическим основанием для обязательного исключения проекта из реестра инвестиционных проектов региона.

Площадь, на которой строился полигон, состоит из двух участков. Первый, размером в 44 гектара, у ОАО «РЖД» арендует компания «Технопарк». Второй, в 15 гектаров, Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в конце 2018 года предоставило в безвозмездное пользование ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги», но срок договора истек. Теперь предприятие обязано провести рекультивацию, согласно постановлению правительства России №800 от 10.07.2018 года.

«В течение семи месяцев со дня выявления деградации земли предприятие должно разработать проект рекультивации, согласовать его с министерством природных ресурсов Архангельской области, затем самостоятельно утвердить согласованный проект и отправить в Росприроднадзор сообщение о том, что приступило к рекультивации. Из последнего письма Рослесхоза следует, что в апреле этого года начались подготовительные работы по технической рекультивации участка. Но информации о том, что «Автомобильные дороги» уже утвердили этот проект и уведомили Росприроднадзор о начале рекультивации, у меня пока нет. Опубликовать согласованный проект или хотя бы перечень его работ минприроды Архангельской области не решается», — рассказал Якимов.

Еще в январе арбитражный суд Архангельской области признал незаконными объекты мусорного полигона на Шиесе, но полиция так и не смогла найти застройщика. Ни ГУП г. Москвы «Автомобильные дороги», ни компанию «Технопарк» привлечь к ответственности не удалось

После того как в середине апреля Цибульский выступил против свалки на Шиесе, рабочие отвинтили несколько стальных листов от забора и начали разбирать один из сараев, который даже не находится на участке, подлежащем рекультивации. Активисты, наблюдавшие за этой деятельностью, рассказали, что на работы тратилось 10-20 минут в день. Охранники снимали работы на видео, возможно для отчета о том, что рекультивация началась.

По поводу незаконного возведения забора в ОМВД по Ленскому району обращался Рослесхоз. Еще в январе арбитражный суд Архангельской области признал незаконными объекты мусорного полигона на Шиесе, но полиция так и не смогла найти застройщика, установившего забор. Ни ГУП г. Москвы «Автомобильные дороги», ни компанию «Технопарк» привлечь к ответственности не удалось.

Тревожное затишье

Многие активисты Шиеса сомневаются в том, что правительство Москвы окончательно распрощалось с идеей решить мусорные проблемы за счет северных регионов. Люди считают, что проект, сулящий большие выгоды, может быть заморожен.

«Первое ощущение после выступления Цибульского в середине апреля было такое, что он вообще плохо осведомлен о том, что такое «Технопарк» и Шиес, его как будто мало заботили проблемы области. Мне кажется, закрывать полигон он не будет, и скорее всего потому, что является ставленником Москвы. А проект является московским, и все работы на станции проводили московские подрядные организации. Скорее всего, этот проект отложат в дальний ящик, — говорит Светлана Бабенко. — Хотя признаки того, что проект могут свернуть, все-таки есть: признание построек «Технопарка» незаконными и снятие одного из бенефициаров, Игоря Орлова, с поста губернатора Архангельской области. 15 мая и заместитель председателя правительства области Евгений Фоменко покинул свой пост, а 800 млн рублей, которые предназначались на развитие Ленского района, изъяли и передали на социальную сферу Архангельской области».

Общественница считает, что если проект и будут закрывать, то сделают это ближе к сентябрьским выборам, чтобы поднять рейтинг Александра Цибульского. Она также допускает, что на Шиесе могут начать строить мусоросжигательный завод.

Врио главы Коми Владимир Уйба сменил своего предшественника, как и Цибульский, в начале апреля. С речью о недопустимости строительства мусорного полигона на Шиесе оба врио губернатора выступили почти синхронно. Но Уйба добавил, что ему все-таки симпатична идея строительства МСЗ.

«Затишье будет до сентября, до выборов губернатора. А потом они опять стройку начнут. Я не верю Цибульскому, я верю только своим глазам. Я вижу, что там ничего не убирают, ничего не меняется. Они ждут, что мы сдадимся, но мы сильные, мы справимся», — настаивает Анна Шекалова.

Фото: vk.com/vestishies