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Врио губернатора Архангельской области выступает против свалки на станции Шиес

16.04.2020

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что будет выступать против продолжения строительства мусорного полигона на станции Шиес.

«Да, я против проекта на станции Шиес. Я не хочу, чтобы он продолжался. Понимаю, что проделана определенная юридическая работа, но я в целом буду выступать против. Сейчас все мои силы и все время отнимает тема борьбы с коронавирусом. Но в ближайшее время, когда я больше погружусь в детали, уверен, наступит понимание того, каким образом нам надо действовать, чтобы проекта на станции Шиес не было», — сказал Цыбульский в интервью ИА «Эхо Севера».

Напомним, что у станции Шиес с 2018 года длится противостояние между экоактивистами и строителями полигона, на который должен поступать московский мусор.

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