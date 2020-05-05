Пусть врач докажет, что он невиновен

Накануне майских каникул Комитет по здравоохранению СПб издал распоряжение № 260-р «О порядке признания медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией (COVID-19)». Порядок, разработанный чиновниками от медицины и одобренный Смольным, еще раз доказывает — петербургские власти не собираются ничего платить врачам, оказавшимся в эпицентре борьбы с коронавирусом.

Ловушка для медиков

Порядок получения этой компенсации, придуманный медицинскими чиновниками и юристами Комитета по здравоохранению, предполагает огромный перечень действий, правил и разного рода мер, только соблюдая которые медик или его семья могут рассчитывать на компенсацию. В их числе создание комиссий, заявление от медицинского работника, предоставление целой кучи справок, расследование действий врача, лечебного учреждения и т.д.

Есть в этом перечне и совершенно потрясающий пункт — комиссия должна будет рассчитать в процентах степень вины самого врача в том, что он заразился COVID-19, переболел и, не дай бог, умер от этой болезни.

«Какая вина врача, о чем вы говорите, это бред! — возмущается Юрий Линец, главный врач Александровской больницы, два врача которой уже умерли после заражения новой инфекцией. — Даже наш умерший врач-анестезиолог — мы так и не можем сказать с абсолютной точностью, где именно он заразился, во время операции, или раньше, или позже?! Никто не может сейчас сказать, каков был инкубационный период, и как мы можем определять вину, если не знаем точку отсчета? На мой взгляд, это просто компания «Убей врача»!

«В Италии умерло почти 300 медиков, так всем выплатили деньги и все! — напоминает Линец. — Если бы там кто-то заговорил о вине медиков, так это правительство полетело бы вверх тормашками. А у нас пытаются сделать все, чтобы не платить людям, и тем самым просто разрушают систему медицинской помощи. Даже в чистых больницах, где не работают с больными COVID-19, сотрудники уходят с работы, опасаясь за свое здоровье и жизнь, по моим данным — больницы потеряли уже почти 30 процентов медперсонала. А сейчас и на тех, кто пострадал, хотят сэкономить!»

Мы не можем сказать с абсолютной точностью, где именно он заразился, во время операции, или раньше, или позже? Никто не может сейчас сказать, каков был инкубационный период. И как мы можем определять вину, если не знаем точку отсчета? Это просто компания «Убей врача!»

По мнению анестезиолога Константина Лебединского, профессора, зав.кафедрой анестезиологии и реаниматологии СЗГМУ им. Мечникова, это распоряжение Комитета по здравоохранению не может не вызывать массу вопросов. Да, конечно, теоретически можно предположить, что врач мог нарушить санитарные нормы — стоит вспомнить ситуацию в Ставропольском крае, когда инфицированный врач заразила огромное количество народа, скрыв факт своего заражения. «С другой стороны, можно сразу сказать, что та процедура, которая прописана в данном распоряжении, приведет только к тому, что никто из врачей не получит ни копейки, — считает Константин Лебединский. — Потому что там обозначены совершенно нереальные условия».

Например, отмечает профессор, в документе сказано, что в свидетельстве о смерти должна стоять запись «заражение новой коронавирусной инфекцией». А факт заражения не является причиной смерти, причиной является заболевание, вызванное инфекцией — пневмония, отказ работы сердца и других органов, что-то еще, но не сам факт заражения. Поэтому даже на основании этого пункта никому компенсация выплачена не будет.

Следующее препятствие — каким образом будет установлен процент «вины врача» в заражении? Да, больница — место повышенной опасности, но вирусы на территории больницы — не меченые, на основании каких фактов комиссия докажет, что вирус попал в организм врача в больнице или вне ее стен? Скорее всего, реально ситуация будет выглядеть так: главный врач любой больницы постарается доказать, что в его учреждении соблюдались все условия, были в наличии все необходимые средства защиты. Из чего комиссия сделает однозначный вывод — медик заразился вне пределов больницы, значит, не заслуживает компенсации.

В официальных отчетах петербургских чиновников картина обеспечения врачей и лечебных учреждений всем необходимым — от средств индивидуальной защиты (СИЗ) и аппаратов искусственной вентиляции легких до выделения любых денежных сумм на обеспечение медиков питанием, транспортом и всем остальным — выглядит образцово-показательной. На деле — петербуржцы постоянно собирают средства для помощи врачам: не только отдельные частные лица, но общественные организации регулярно отправляют в больницы города упаковки с СИЗ, переводят деньги на питание врачей в режиме круглосуточного дежурства. В частности, «Новая Голландия: культурная урбанизация» с начала апреля, объединив несколько городских кафе и ресторанов во временную фабрику-кухню, обеспечивает бесплатными обедами около десяти больниц и госпиталей города.

«Сперва чиновники не обеспечивают врачей средствами защиты, а потом их же обвиняют в том, что они не соблюдают правила защиты! — возмущается Борис Вишневский депутат петербургского ЗакСа. — Партия «Яблоко», например, регулярно отправляет в больницы маски, перчатки и другие необходимые вещи, хотя на складах города все это есть в достаточном количестве. На мой депутатский запрос вице-губернатор Эргашев прислал данные, из которых следует, что запасов СИЗ на складах хватит месяца на два. А теперь чиновники пытаются найти способ, чтобы обвинить врачей в несоблюдении правил, чтобы не платить им!»

Тем, кто пережил в Советском союзе катастрофу на Чернобыльской АЭС и ее последствия, ситуация с коронавирусом и действиями властей по борьбе с COVID-19 очень напоминает историю более чем 30-летней давности. Тогда тоже всем врачам страны было отдано распоряжение ни под каким видом не ставить диагноз «лучевая болезнь», чтобы государству не оплачивать лечение и реабилитацию пострадавших.

По самым скромным расчетам выделенных городом для компенсаций медикам 30 млн руб. хватит лишь на 100 человек. Но в Петербурге уже умерло шестеро медиков, а число заболевших приблизилось к 250

Похоже, эта история может повториться. По мнению депутата Вишневского, распоряжение № 260-р Комитета по здравоохранению — откровенное доказательство того, что официальные власти постараются сделать все, чтобы ничего не заплатить медикам, пострадавшим от COVID-19. Хотя в принятом ранее постановлении правительства СПб сказано, что власти города выделяют 30 млн рублей на выплаты пострадавшим медицинским работникам. Предполагается, что по 300 тыс. рублей должен получить каждый заболевший, по 500 тыс. ставший инвалидом в результате болезни. И 1 млн рублей получит семья умершего медика. По самым скромным расчетам этих 30 млн хватит лишь на 100 человек.

Но в Петербурге уже умерло шестеро медиков, а число заболевших приблизилось к 250. Видимо, чтобы сэкономить средства и вывернуться из этой ситуации, чиновники и изобрели распоряжение № 260-р Комитета по здравоохранению.

Депутат Вишневский отправил губернатору Александру Беглову запрос с просьбой поручить Комитету по здравоохранению исправить свое «хитроумное» распоряжение, чтобы все врачи, фельдшеры, медсестры и санитарки в случае заболевания получили бы выплаты автоматически.

«Считаю, что это должно быть распоряжение правительства страны, которое не оспаривалось бы на местах, — говорит Лебединский. — А в том виде, как это сделано в Петербурге, это не будет работать».

Вопрос о материальной компенсации медикам, пострадавшим от COVID-19, профессор Лебединский предлагает поставить перед Национальной медицинской палатой, возглавляемой Леонидом Рошалем — профессор направил ей сомнительное распоряжение петербургских чиновников, рассчитывая, что профессиональное медицинское сообщество даст ему оценку.

Фото: perm-open.ru