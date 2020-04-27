Профессия, опасная для жизни

В воскресенье стало известно о смерти известного петербургского врача — Алексей Филиппов скончался в больнице им. Боткина, куда попал с диагнозом COVID-19. Это уже шестой по счету медик в Петербурге, умерший от нового вируса, и второй врач Александровской больницы: накануне, в субботу, в той же больнице им. Боткина умер анестезиолог-реаниматолог Александровской больницы Сергей Белошицкий.

Коллеги говорят о том, как потрясла их смерть Алексея Филиппова, о том, что он был не только замечательным врачом, но и прекрасным человеком.

— Это был замечательный светлый человек, — говорит Юрий Линец, главный врач Александровской больницы. — Отличный специалист, свое дело знал досконально, занимался сложнейшими случаям. Потеря специалиста такого уровня для нас, конечно, вдвойне тяжелая утрата.

В конце 90-х годов Филиппов закончил обучение в Медицинском институте Якутского государственного университета (теперь это Северо-Восточный федеральный университет). В начале 2000-х переехал в Петербург, несколько лет работал в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. В 2016 году перешел в Александровскую больницу на должность зав.отделением нейрохирургии. Он брался за самые сложные операции и успешно проводил их: выполнял сложные высокотехнологичные операции при геморрагических инсультах, разрывах сосудов головного мозга, при опухолях центральной нервной системы. Благодаря профессионализму Филиппова десятки пациентов спасли себе жизнь и вернули здоровье. У него остались двое детей — 13-летняя дочь и 27-летний сын.

Как говорят коллеги, работавшие с ним рядом и хорошо знавшие Филиппова, в последнее время у него не было какой-то особо большой нагрузки в больнице, хотя он как руководитель постоянно был в курсе происходившего в стенах его отделения.

Но смерть двух врачей из одной больницы, как уверены и сами медики этого учреждения, не была случайной. Но словам Линца, еще в начале апреля к ним в больницу по «скорой помощи» поступил тяжелый больной с обширным инфарктом. Пациента сразу отправили на операционный стол. Операцией руководил Филиппов, врачом-реаниматологом был Белошицкий. Никаких признаков заболевания коронавирусом у пациента не было, но когда хирурги вскрыли его грудную клетку, то увидели необычное поражение легких. Операция прошла успешно, а взятый повторно анализ крови дал положительную реакцию на новый коронавирус. Тем не менее пациента, который хорошо чувствовал себя после операции, выписали домой, на карантин.

Для расследования факта смерти Филиппова создана специальная комиссия, которая в течение двух недель будет заниматься историей этой болезни. Как говорят специалисты, этот случай требует тщательного разбирательства

Однако через некоторое время он повторно попал в больницу, где вскоре и скончался. По заключению врачей — от последствий COVID-19.

В результате несколько врачей Александровской больницы оказались инфицированными. Белошицкий и Филиппов попали в больницу им. Боткина, где и проходили лечение. По словам Линца, еще накануне он разговаривал с Филипповым, которого планировали перевести из отделения реабилитации в обычную палату.

— Что там случилось — у меня в голове не укладывается! — сокрушается Юрий Линец. — Это просто загадка. И конечно мы все потрясены, скорбим и стараемся оказать помощь семье.

Сейчас для расследования факта смерти Филиппова создана специальная комиссия, которая в течение двух недель будет заниматься историей этой болезни. Как говорят специалисты, этот случай требует тщательного разбирательства: у Филиппова были хронические заболевания, и, по словам медиков, необходимо выяснить, что же стало реальной причиной его смерти.

Российские врачи разместили в Сети список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. В нем — больше 60 имен, и уже шесть имен петербургских медиков: медицинские сестры госпиталя для ветеранов войн Светлана Давтян и Мария Тышко, медсестра поликлиники Наталья Рожкова и операционная сестра НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Валентина Шужина. Теперь к ним присоединились анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий и нейрохирург Алексей Филиппов.

Власти Петербурга уже заявили, что семья умершего нейрохирурга получит материальную поддержку в размере 1 млн.рублей.





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