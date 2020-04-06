Небо, самолет, дедушка

«Первым делом, первым делом самолеты,

– Ну а девушки? — А девушки потом».

cл. Алексея Фатьянова, муз. Василия Соловьева-Седого

Андрей Колесникв.

Наконец-то стало понятно, какую веру в какого бога нам передали наши предки, как это теперь занесено в так и не проголосованные всенародно скрижали — путинские поправки в Конституцию . Это — вера в чудеса. Не в человека, его силу воли, самопожертвование, ответственность, профессионализм, знания, альтруизм, а в чудеса.

Было бы и в самом деле странно не упоминать бога в Основном законе государства, которое управляется постом и молитвой глубоко религиозными людьми. Было бы странно, если бы генеральной линией борьбы с коронавирусом и его последствиями стали бы не священнодействия патриарха Кирилла и схиархимандрита Илия, а реальные масштабные программы помощи гражданам и частному бизнесу. Патриарх, безусловно, государственное лицо, представитель высшей номенклатуры. И объезд святейшим с иконой Божией Матери «Умиление» Москвы на басурманском «мерседесе» с охраной — акт государственной важности, едва ли соотносящийся со светским статусом Российской Федерации. Какое же это светское государство? Это уже давно, как писал Карл Маркс в своей работе «18 брюмера Луи Бонапарта» (1851–1852), «бесстыдно-примитивное господство меча и рясы». У путинского режима союзники не только армия и флот, но и ФСБ с Росгвардией, полицией и РПЦ.

Мы летим, перелетные старцы

Удар по вирусу, нанесенный торжественным катанием по пустой столице высшего духовного лица «государствообразующей нации» (см. поправки к Конституции), был дополнен мощным ударом с воздуха. Старец Илия, кавалер ордена Почета, личный духовник и однокурсник патриарха по Ленинградской духовной академии, священник, словно сошедший со страниц Достоевского, облетел на спецборте Москву и Санкт-Петербург с антикороновирусной молитвой. (Не все госолигархам на них летать со своими девушками, надо дать дорогу и дедушкам). Ввиду отсутствия вакцины приходится действовать дедовскими методами, но с использованием спецавиации. Возможно, население городов и весей РФ с большим энтузиазмом ожидало бы прилета вертолета, разбрасывающего купюры. Но это уж, как говорится, Бог подаст…

Странно, что не летают представители других конфессий и мировых религий. Где муфтии? Где раввины? Или прихожане-иудеи способны летать только на картинах Марка Шагала?

Наконец, РПЦ обрела не только наземные «войска», но и свою авиацию с перелетными старцами. «Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца — пламенный мотор». Ну, не разум, а господь. Что, впрочем, в условиях полной «симфонии» государства и церкви одно и то же.

На этом отряды православной церкви не остановилось. После интервенции однокурсников Кирилла и Илии митрополит Вологодский Игнатий совершил объезд Вологды с чтимыми святынями. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил объезд вокруг Челябинска с чтимым списком Табынской иконы Божией Матери. Наконец, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил воздушный крестный ход вокруг Нижегородской области с чтимым списком Владимирской-Оранской иконы Божией Матери.

Странно, что не летают представители других конфессий и мировых религий. Где муфтии? Где раввины? Или прихожане-иудеи способны летать только на картинах Марка Шагала?

Государствообразующая нация — русские. Это известно еще со времен тоста Сталина мая 1945 года за русский народ. Государствообразующая религия, как мы теперь пониманием — православная. Так что в тесном содружестве с государством летать может исключительно РПЦ. Остальные должны довольствоваться передвижением по земле, да и то не на «мерседесах».

Кстати, к вопросу о предках. Часть из них передали нам память о Юрии Гагарине. И веру в человеческий разум. Спустя более полувека после полета Гагарина в воздухе оказываются старцы и митрополиты. Далеко зашла эволюция политического режима. Он сказал: «Поехали!» — это теперь в большей степени об иерархах Русской православной церкви, чем о космонавтах и конструкторах. Вот они — гагарины новой эры!

Вся эта божественная авиация замечательно соотносится с полицейскими мерами слежения за нарушителями коронавирусого режима. Союз силовиков, церкви и госолигархов, вооруженных иконой и полицейской дубинкой, способен победить любой вирус

Странно, честно говоря, что Владимир Путин не присоединился к старцу. Отличный пиар получился бы: отец нации и дедушка нации в одном истребителе преследуют бесовской коронавирус. Один бы молился, другой — разбрасывал бы деньги из Фонда национального благосостояния и целого ряда нацпроектов. (Главное, чтобы не дустом нас всех сверху.) Рейтинги, было пошатнувшиеся, поднялись бы до божественных высот. Сам собой снялся бы вопрос о целеполагании существующего политического режима: крестным путем идете, товарищи!

Вся эта божественная авиация замечательным образом соотносится с полицейскими мерами слежения за гражданами-нарушителями коронавирусого режима, а после ухода губительного поветрия — за протестующими оппозиционерами. Не зря пелось в известном произведении тт. Фогельсона и Соловьева-Седого: «Мне сверху видно все — ты так и знай». И тот же Карл Маркс не зря отмечал в антирелигиозном пафосе: «Поп уже превращается в миропомазанную ищейку земной полиции».

Союз силовиков, церкви и госолигархов, вооруженных иконой и полицейской дубинкой, способен победить любой вирус.

Как показывает опыт принесения мощей святого Николая Чудовторца в Россию в мае-июле 2017 года, когда неправдоподобного размера очереди желающих прикоснуться к святыне выстроились в многокилометровой очереди на набережной Москвы-реки, россияне в большей степени уповают на власти небесные, нежели земные. И потому земным властям имеет смысл превратиться во власти небесные и следующим шагом с помощью корпорации «Роскосмос» отправить себя на околоземную орбиту. И уже оттуда подавать управленческие сигналы. И рейтинги божественно высоки, и россиянам на такой большой социальной дистанции от власти спокойнее.

Только вот справится ли с таким ответственным заданием «Роскосмос»?

Фото: infoorel.ru