Кремлевский Андерсен

Андрей Колесников.

Одну французскую песенку комсомольский поэт Александр Безыменский в 1935 году перевел на русский язык, и она вошла в репертуар Леонида Утесова. Называлась песенка «Все хорошо, прекрасная маркиза»: как раз в размере карантина — 15 дней — маркиза отсутствовала в поместье, а за это время сгорело все, но сам по себе доклад о делах был уклончиво-успокаивающий, новостная картина развивалась по экспоненте, как кривая коронавируса.

Примерно в таком же духе, судя по всему, развиваются доклады в Кремле и в Ново-Огарево. Кто-то лечит вирус трактором, как батька Лукашенко, кто-то — постом и молитвой, как родная РПЦ, иные же — как спасательная команда российской власти, хаотическими мерами, которые тушат пожар, словно в сказке Чуковского, «пирогами, и блинами, и сушеными грибами».

Тронуть колоски

Главу сети кафе «АндерСон» Анастасию Татулову, которая, пожалуй, единственная, да и то по недоразумению, рассказала Путину о реальном положении дел — как сыплется его же, Путина, налоговая база в виде малых и средних частных бизнесов — президент воспринял как даму-истеричку. (За два дня до встречи главы государства с предпринимателями Татулова опубликовала колонку в русском «Форбсе», в которой констатировала: «Фактически умер весь и так мизерный пласт малого и среднего предпринимательства в нашей стране».) А между тем, это был единственный честный доклад о состоянии российской экономики, о недостаточности, кривоватости и взаимной противоречивости хаотично собранных в одну кучу мер. Путин в разговоре с основательницей «АндерСона» выступил в роли кремлевского Андерсена, рассказавшего психотерапевтическую сказку о том, что все будет хорошо и как-нибудь само собой рассосется.

Путин полагает, что облачившись в желтый скафандр, можно узнать всю правду о реальном положении дел и тел. Это в традиции генеральных секретарей: они оценивали ситуацию в стране, выйдя в красивое пшеничное поле

Очень был удивлен вождь, ведь обычно в ходе встреч с талантливой молодежью, волонтерами, предпринимателями его всякий раз просто благодарят за счастливые детство, отрочество, юность, зрелость и старость, показывают макет какого-нибудь прямоходящего изобретения в жанре «пионер-склеил-модель-в-клубе» и мирно расходятся. А тут ему рассказали, как все сыплется. А он в ответ — мы, мол, все равно с вашего сыплющегося бизнеса возьмем налог и еще посадим вас за то, что увольняете сотрудников.

Хозяин Кремля, а вместе с ним и весь Кремль отказываются знакомиться с реальной Россией. Полагая, что облачившись в желтый скафандр, можно узнать всю правду о реальном положении дел и тел. Это в традиции генеральных секретарей: они оценивали ситуацию в стране, выйдя в красивое пшеничное поле, волнами ходящее на ветру, как волосы смуглянки-молдаванки, и потрогав со знанием дела колоски. Колоски налитые — жизнь прекрасна. Едем дальше.

Пресс-секретарь президента Песков, известный лучшим и талантливейшим высказыванием о том, что Путин выступает против культа личности Путина, снова был в ударе: данные «Левада-центра» о поддержке президентского обнуления, заявил он, не соответствуют данным Кремля. Но у данных «Левада-центра» есть конкретная стандартная выборка, с разбивкой по возрастным, гендерным и профессиональным группам, ответы респондентов на многие вопросы можно посмотреть в динамике. Особенно данные за многие годы по рейтингу одобрения деятельности Путина. В марте он упал, и существенно, до 63 процентов (напомним, что низшая докрымская точка этого показателя — 61 процент).

Но тут же обнаруживается персонаж из утесовской песенки, услужливо докладывающий следующий текст: «25 марта 2020 года Владимир Путин обратился к гражданам России в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Показатель одобрения деятельности Президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 63,5%... За прошлую неделю, с 16 по 22 марта, показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению составил 60,3%». Правильно, вы отгадали с первого раза: это ВЦИОМ услужливо соткался из воздуха.

Интересное дело: у «Левада-центра» этот показатель упал до 63-х, а у ВЦИОМа вырос до 63-х. Две стороны, так сказать, одной медали. А результат один…

СКР вместе с другими силовыми органами и судами у нас опустил инвестиционный климат ниже плинтуса, а теперь он будет бороться с пандемией методом уничтожения информации о пандемии

На помощь спешат привычные союзники — армия и флот. И вот уже министр обороны Шойгу пугает «прозападным оппозиционным дивизионом, регулярно обучаемым за рубежом». Конспирология, которая, правда, уже не воспламеняет массы совсем, тоже остается важным инструментом — Ходорковский, оказывается, «раскачивает лодку и сеет панику». За «ложную и паническую информацию» будут сажать, а Следственный комитет (СКР) уже создал «рабочую группу по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране».

То есть СКР вместе с другими силовыми органами и судами у нас опустил инвестиционный климат ниже плинтуса, а теперь он будет бороться с пандемией методом уничтожения информации о пандемии. И все будет хорошо, как у прекрасной маркизы.

У Кремля обнулились не только сроки, но и представление о реальности. Как пошутили в сети: «В России проведено 105 тысяч тестов на коронавирус, все они показали, что народ поддерживает обнуление сроков Путина».

В 1990-е иронизировали, что большим начальникам нужны советники по пиву, бане и бабам. Нынешним хозяевам страны срочно нужно ввести специальную должность — помощник по связям с реальностью. Наличие такого человека будет способствовать в том числе и политическому выживанию.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС