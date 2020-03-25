Обращение Путина: онлайн

Президент России Владимир Путин решил выступить с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Изначально планировалось, что речь начнут транслировать в 15:00, но позже ее перенесли на 15:30.

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16:30 Президент заявил, что для поддержки тех, кто на больничном или потерял работу, нужно установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц. Пособие по безработице увеличить до минимального размера оплаты труда, 12 130 рублей.

16:26 Все социальные льготы в течение полугода должны продлеваться автоматически, без предоставления необходимых подтверждающих документов.

С апреля всем семьям, имеющим право на маткапитал, Путин обещал выплаты в течение трех месяцев по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка.

16:23 Путин объявил о переносе голосования по поправкам. Но даты не назвал.

С субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля Путин объявил выходными.

16:20 Путин начал. Он поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд. По его словам, ситуация во всем мире развивается остро.

16:12 По последним данным, обращение начнется в 16:30.

Хоть бы «Лебединое озеро» что ли поставили — Ilya Klishin (@Vorewig) March 25, 2020

15:54 Выступление президента так и не началось.

15:28

Путин опоздал даже на собственное обращение. — Andrey Pivovarov (@brewerov) March 25, 2020

15:26

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