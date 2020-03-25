Обращение Путина: онлайн

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16:30 Президент заявил, что для поддержки тех, кто на больничном или потерял работу, нужно установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц. Пособие по безработице увеличить до минимального размера оплаты труда, 12 130 рублей.
16:26 Все социальные льготы в течение полугода должны продлеваться автоматически, без предоставления необходимых подтверждающих документов.
С апреля всем семьям, имеющим право на маткапитал, Путин обещал выплаты в течение трех месяцев по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка.
16:23 Путин объявил о переносе голосования по поправкам. Но даты не назвал.
С субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля Путин объявил выходными.
16:20 Путин начал. Он поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд. По его словам, ситуация во всем мире развивается остро.
16:12 По последним данным, обращение начнется в 16:30.
Хоть бы «Лебединое озеро» что ли поставили— Ilya Klishin (@Vorewig) March 25, 2020
15:54 Выступление президента так и не началось.
15:28 Наблюдатели ожидают, что Путин перенесет голосование по поправкам в Конституцию. Пока оно назначено на 22 апреля.
Путин опоздал даже на собственное обращение.— Andrey Pivovarov (@brewerov) March 25, 2020
15:26 Мэр Москвы Сергей Собянин отменил бесплатный проезд для пожилых людей и студентов, а также наложил ряд других ограничений на москвичей.
15:20 Общее количество зараженных в России достигло 658 человек. Новые случаи заражения зафиксированы в 20 регионах. Всего инфекция распространилась в 55 регионах.