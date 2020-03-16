Один вирус, две страны

Украина

В воскресенье утром на телефон пришла sms от Министерства охраны здоровья Украины: ведомство напоминало об эпидемии Covid-19, в связи с чем советовало гражданам страны по возможности оставаться дома, чаще и тщательнее мыть руки, ограничить контакты. Минздрав также не рекомендовал ездить за рубеж, напомнил, что транспорт внутри страны работает в прежнем режиме, а Укрпочта доставляет пенсии и другие выплаты на дом по обычному графику.

Рекомендации не ездить за рубеж, конечно, немного запоздали. Решение о закрытии границ для иностранцев было принято еще в пятницу, 13-го. А почти сразу после этого, на экстренном заседании Кабмина, было решено с полуночи, 17 марта, прекратить все авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение Украины с другими странами. Но границы останутся открыты для граждан Украины, которые пересекают их на своих авто.

Эти решения были приняты после того, как в Украине выявили три случая заражения Covid-19, а один человек — умер. Это была 71-летняя женщина в Радомышле, только что вернувшаяся из Польши. Родственники не смогли прийти на ее похороны — всех их поместили на карантин.

Вообще, в Украине сегодня очень боятся массового возвращения своих заробитчан из Италии (где их очень много) и Польши (где их еще больше). В этой связи всплеск заболевания Covid-19 в Украине ожидают в районе 19 апреля, так как очень многие работающие за границей украинцы обязательно возвращаются домой на Пасху.

Карантин был объявлен в Украине 11 марта, вступил в силу с 12-го. Меры предусматривают, в частности, запрет собираться количеством более 200 человек, а в столице — более 60. Закрыты школы, детские сады, ВУЗы; отменяются концерты и спортивные мероприятия. Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения. Правоохранители уже перехватили несколько больших партий медицинских масок, подготовленных к отправке в Китай.

В воскресенье, 15 марта, стало известно, что на очередном заседании СНБО поручили закрывать передвижение между областями страны, если в них будет подтверждено более пяти случаев заболевания коронавирусом.

Правда, сами украинцы пока относятся к эпидемии коронавируса довольно-таки легкомысленно. Отменили уроки в школах — так школяры гурьбой играют в футбол на стадионе прямо под окнами нашей киевской квартиры. Отменили лекции в ВУЗах — студенты заполонили кафе и пивные. В магазинах нет паники, но заметен некоторый ажиотаж: пенсионеры в последние дни активно раскупают туалетную бумагу, крупы, макароны, консервы. Впрочем, пустых полок нет — работники магазинов быстро заполняют освободившееся пространство.

Людей в масках на улицах Киева почти нет. Продавцов в магазинах и на рынках вроде как обязали носить маски — они и носят их… на шее. Потому как разговаривать в маске — неудобно.

Принято решение эвакуировать граждан Украины из Италии, Франции, Германии — так же, как ранее их эвакуировали из Китая. Для эвакуации выделено большое количество самолетов

Нацбанк Украины в соцсетях рассказал, что из-за Covid-19 начал активно дезифицировать деньги: всю свозимую в хранилища наличность выдерживают две недели на карантине, после чего еще и «прожаривают», помещая упаковки с купюрами и монетами на короткое время в зону высокой температуры. Ну, конечно, заодно советуют не пользоваться наличкой — переходить на безналичные расчеты.

Тем временем принято решение эвакуировать граждан Украины из Италии, Франции, Германии — так же, как ранее их эвакуировали из Китая. Для эвакуации выделено большое количество самолетов. Гражданам Украины, находящимся в других странах, рекомендовано вернуться на родину до 17 марта.

Новое руководство Минздрава явно не зря ест свой хлеб. Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в украинских аптеках можно будет свободно купить экспресс-тесты на коронавирус. Они уже закуплены, прибудут в Украину 15–16 марта и будут стоить 350 гривен (972 рубля).

В этой стране, в отличие от Украины, уже несколько десятков заболевших Covid-19. Последнюю цифру — 27 случаев короновируса — Министерство здравоохранения Республики Беларусь обнародовало в пятницу, 13-го. После этого официальные данные не появлялись. Поэтому практически все, с кем журналисту NT доводилось беседовать в Белоруссии, уверены, что Александр Лукашенко отдал команду скрывать от общества складывающуюся ситуацию и не предпринимает необходимые меры для защиты населения республики.

Причин тому может быть много. Еще в феврале, когда большинство стран отгородилось от Китая, в Минск из Поднебесной разом прибыло около трех тысяч человек — китайские студенты белорусских ВУЗов (вернулись с каникул) и сотрудники предприятий китайского технопарка «Великий камень» под Минском.

Правда, первый заболевший Covid-19 в Белоруссию приехал из Ирана — тоже студент. У него взяли анализы, после чего он еще неделю гулял по Минску, ходил на учебу (даже сдал экзамен), общался с семьей.

После того, как его госпитализировали, общавшихся с ним людей отправляли на карантин уже сотнями.

После того, как иранца госпитализировали, общавшихся с ним людей отправляли на карантин уже сотнями. Из институтов студентов пришлось свозить тысячами, больницы быстро заполнились, и теперь на карантин закрыты и охраняются милицией целые общежития

Собственно, еще в начале февраля в Белоруссии начали освобождать инфекционные (а потом и другие) больницы от плановых больных — их спешно выписывали и отправляли по домам, тяжелых — переводили в другие больницы, а освобожденные здания готовили для приема на обсервацию контактировавших с коронавирусными больными. Вскоре оказалось, что поступали правильно: из институтов студентов пришлось свозить тысячами, больницы быстро заполнились, и теперь на карантин закрыты и охраняются милицией целые общежития.

Основной поток зараженных белорусов пошел из Италии: серьезного контроля на границе не было, а люди потом скрывали, что были именно в Италии, обращались в частные медцентры и так далее — независимые СМИ рассказывают о множестве подобных случаев.

А вот в государственных СМИ, как показывает мониторинг, эпидемия коронавируса — только на 9-м месте по значимости. На первых местах — посевная, встречи Лукашенко и 75-летие завершения войны.

Оппоненты белорусского лидера отмечают, что Лукашенко — единственный в мире глава государства, не принявший никаких мер по защите населения страны от эпидемии. Белорусские власти отказываются закрывать границу, вводить карантин в школах и институтах, ограничивать работу общепита и отменять развлекательные мероприятия. Хотя меры, конечно, предпринимаются: в общественных местах — госучреждениях, транспорте, магазинах, школах, — устойчивый запах дезинфектантов.

По данным на 4 марта в Белоруссии из-за ситуации с коронавирусом под наблюдением находилось уже 14500 человек.

Белорусские власти отказываются закрывать границу, вводить карантин в школах и институтах, ограничивать работу общепита и отменять развлекательные мероприятия

Позднее официальные данные уже не обнародовались. Но телеграм-каналы полны сообщениями о том, что больницы быстро заполняются «карантинными» — теми, кто непосредственно контактировал с людьми, у которых диагноз подтвердился.

Нацбанк не сообщает о том, дезинфицируются ли наличные деньги — просто любая информация об операциях с деньгами проходит как секретная. В аптеках Минска нет в продаже тестов на коронавирус — и, как сказали, журналисту NT в Минздраве страны, поставлять их в аптеки и не планируется. Официальная позиция: чувствуете себя заболевшим — обращайтесь к врачу, он уже решит: тестировать вас, или нет.

Более того, белорусские власти не стали эвакуировать своих граждан ни из одного очага заражения — в результате из Китая белорусов вывозили при эвакуации своих граждан самолеты России и Украины, из Италии — самолеты Украины. Правда, государственная авиакомпания «БелАвиа» отменила большинство рейсов в разные страны мира.

Настоящее бешенство у людей вызвал официальный ответ Минздрава РБ на претензии, высказываемые в независимых СМИ, телеграм-каналах и петициях граждан. В их числе — требование ввести карантин в учебных заведениях, отменить массовые мероприятия и закрыть границу с РФ.

Но белорусское министерство заявило, что все это не имеет смысла: мол, закрытие границы все равно не поможет, дети все равно будут сидеть с дедушками и бабушками — и передадут им инфекцию, а учащаяся молодежь в случае закрытия школ и ВУЗов все равно тусоваться не прекратит.

Тем временем в Минске 16 марта начинается подготовка к параду 9 мая. То есть белорусские власти и не планируют отменять массовые мероприятия.







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Фото: newsone.ua