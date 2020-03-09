Триумф Байдена, крах Блумберга, спокойствие Трампа

Традиционно супервторник является ключевым водоразделом в предвыборной кампании, который если не окончательно, то с большой долей вероятности определяет лидеров и аутсайдеров президентской гонки. Первичные выборы 3 марта прошли сразу в 14 штатах и территориях, а на кону стояли голоса более чем трети всех выборщиков, которые летом будут поддерживать своих кандидатов на партийных съездах.

Байден вернулся

Главный итог супервторника-2020 заключается в том, что бывший вице-президент США Джозеф Байден вернулся в предвыбоную гонку. И не просто вернулся, а стал ее лидером у демократов — пускай и не безоговорочным.

В такой поворот событий не верилось еще недавно. Казалось, что скандал вокруг деятельности его сына в компании Burisma на Украине, приведший к попытке импичмента Дональда Трампа, настолько больно ударил по имиджу самого Байдена, что ему точно не стать фаворитом демократических праймериз. Тем не менее супервторник обратил все эти расклады в прах.

К вечеру среды, когда закончились основные подсчеты, Байден застолбил за собой победы в 10 штатах, тогда как его основной соперник сенатор Берни Сандерс в супервторник выиграл только в четырех штатах.

Правда, Сандерс взял самый крупный приз — Калифорнию, важность которой для последующего хода кампании в данном случае переоценить сложно. Она со своими более чем четырьмя сотнями выборщиков перетянет с десяток «мелких» штатов, где на кону по 30–40 голосов.

В целом же, по данным USA Today, Байден заручился голосами 566 партийных делегатов, тогда как у Сандерса их 501.

«Бывший вице-президент, некогда уязвленный поражениями в Айове и Нью-Гемпшире, вернулся в гонку настоящим штормом, победив в ряде штатов, включая богатые на количество делегатов Северную Каролину и Вирджинию», — пишет по поводу неожиданного спурта Байдена Wall Street Journal.

Вторит ей и Washington Post, которая обращает внимание на то, что в большинстве штатов Байден выиграл с солидным отрывом. Экс-вице-президенту удалось отвоевать несколько штатов, в которых Сандерс победил на первичных выборах 2016 года. Речь идет об Оклахоме, Миннесоте и Мэне. Вишенкой на торте стала победа — пускай и с мизерным перевесом — в важном со стратегической точки зрения Техасе. Отмечается, что Байден в итоге выступил лучше, чем можно было предположить по различным опросам.

Вторым ключевым результатом прошедшего голосования — почти таким же неожиданным, как возвращение Байдена — стал крах миллиардера Майкла Блумберга, который, в отличие от конкурентов, не участвовал в предыдущих праймериз и был впервые внесен в бюллетени. Не помогли даже рекордные 500 миллионов долларов, потраченные на рекламу. Это, кстати, опровергает расхожее в США мнение о том, что количество израсходованных денег пропорционально успеху на выборах.

Половину из этих средств Блумберг потратил — между прочим, из собственного кармана — в районах, где голосование проходило как раз в супервторник. Но, как отмечают аналитики, он настолько плохо выступил в предвыборных дебатах, что даже такая гигантская сумма не смогла сгладить допущенные ошибки.

Не помогли Блумбергу даже рекордные 500 миллионов долларов, потраченные на рекламу. Это опровергает расхожее в США мнение о том, что количество израсходованных денег пропорционально успеху на выборах

Миллиардер решил не тянуть время и объявил о сходе с дистанции. В своем заявлении он отметил, что начинал бороться три месяца назад с целью нанести поражение нынешнему президенту США Дональду Трампу. Возможно, главная ошибка заключалась именно в том, что он стремился к поражению конкурента, а не к собственной победе.

Но главная мысль этого заявления заключалась в том, что Блумберг выразил поддержку Байдену, и теперь набранные им несколько десятков голосов делегатов на съезде, вероятно, перейдут к бывшему вице-президенту. «После вчерашнего голосования очевидно, что кандидатом является мой друг и великий гражданин США Джо Байден», — отметил миллиардер.

Уоррен вышла из гонки через сутки, но это тоже было лишь вопросом времени. «Я не буду участвовать в выборах 2020 года, но продолжу бороться за права работающих американцев по всей стране», — сказала она своим сторонникам.

Правда, в отличие от Блумберга Уоррен пока не стала выражать поддержку ни одному из оставшихся демократических претендентов. Это наводит на мысль о том, что она намерена провести переговоры с ними, которые могут привести предвыборную гонку к новому — и неожиданному — повороту.

Трамп вне конкуренции

Президент США Дональд Трамп наблюдает за разборками демократов с высоты своего президентского положения. Он спокойно выиграл все 7 штатов, где голосовали республиканцы, и заручился поддержкой 833 из необходимых 1276 делегатов. У его соперника — бывшего губернатора штата Массачусетс Билла Уэлда — всего один голос.

На результаты супервторника Трамп отреагировал в традиционном для него стиле, отпустив весьма едкие комментарии в Twitter. Телеканал CNN по этому поводу не без ехидства заметил, что хозяин Белого дома «проснулся рано и в 7 утра начал выпускать свои твиты».

Трамп, в частности, поерничал над Блубергом, назвав его «мини-Майком» и «самым большим лузером». Сенатора Элизабет Уоррен он охарактеризовал эгоисткой, участие которой в гонке лишь отбирает голоса у Сандерса. «Это привело к разрушительному результату для Сандерса и помогло «Спящему Джо» безоговорочно выиграть в Массачусетсе», написал президент, подчеркнув, что демократический истеблишмент вновь, как и четыре года назад, сплотился для того, чтобы нанести урон Сандерсу. Позднее в беседе с журналистами американский лидер уточнил: «Она очень хорошо провела дебаты, очень быстро уничтожила Майка Блумберга, что было непросто. Но люди ее не любят, они хотят меня».

Битва пенсионеров

Многие в США иронизируют, что после супервторника, в преддверии которого из гонки вышли молодые кандидаты, ее можно называть битвой пенсионеров. С большой долей вероятности следующий президент страны будет самым пожилым в истории. Трампу сейчас 73 года, Байдену — 76, Сандерсу — 78.

Газета Washington Post в этой связи высказывает опасение по поводу их здоровья, но сразу же успокаивает читателей. «Возраст не является помехой для работы президентом США», — говорит профессор университета штата Иллинойс Джей Ольшански. По его словам, есть категория пожилых людей, которые и в 70-80 лет ведут активный образ жизни. «Они мало спят, находятся в стрессе, и тот факт, что они при этом нормально функционируют, подтверждает их исключительность», признает эксперт.

Сандерс может найти поддержку среди молодых сторонников Обамы, которые еще не голосовали по возрасту в 2016 году, тогда как Байден в состоянии забрать голоса пожилых афроамериканцев и белого электората Обамы и Трампа

В свою очередь вице-президент политологического «Евразия-центра» Эрл Расмуссен указывает в комментарии для New Times, что «Сандерс достаточно уверенно работает с молодыми избирателями и пользуется у них популярностью».

Эту точку зрения разделяет и бывший советник президента Джорджа Буша Скотт Дженнингс, который отмечает, что пожилые избиратели и афроамериканцы поддерживают Байдена, а молодежь и выходцы из Латинской Америки — Сандерса.

Руководитель REFORM Alliance Вэн Джонс также предрекает битву ветеранов за молодежь. «Сандерс может найти поддержку среди молодых сторонников Обамы, которые еще не голосовали по возрасту в 2016 году, тогда как Байден в состоянии забрать голоса пожилых афроамериканцев и белого электората Обамы и Трампа», считает эксперт.

Элита за Байдена

Большинство аналитиков полагают, что демократическая партийная элита поддержит Байдена и будет торпедировать Сандерса. Собственно, это стало проявляться на американских телеканалах, большинство из которых симпатизируют демократам, почти сразу после супервторника.

«В отличие от республиканцев, которые не смогли остановить Трампа на первичных выборах в 2016 году, демократический истеблишмент сплотился вокруг Байдена самым серьезным образом в самый нужный момент, — уверен Скотт Дженнингс. — Четыре года назад альтернативой Трампу был сенатор Тед Круз, который сам по себе не являлся фаворитом партийных боссов. На сей раз мы наблюдаем консолидацию истеблишмента против так называемого «внешнего выбора».

Байден придерживается традиций Демократической партии, тогда как Сандерс предлагает реформы. Вопрос в конечном счете заключается в том, чего захотят избиратели — «революции» или «реставрации»

Расмуссен считает, что партийное руководство будет мешать Сандерсу и оказывать давление на тех кандидатов, которые уже вышли из гонки. В этой связи эксперт отводит важную роль Элизабет Уоррен: она может оказать поддержку кому-то из претендентов в обмен на ключевой пост в новой администрации.

Объясняя предпочтения партийной элиты, аналитики указывают на то, что Байден придерживается традиций Демократической партии, тогда как Сандерс предлагает реформы. «Байден полагается на традиционные демократические основы — сеть политических клубов, профсоюзы, церкви и чиновники на местах, которые регистрируют новых избирателей и тем самым помогают партии расти», — отмечает аналитик CNN Эррол Льюис.

По мнению обозревателя газеты USA Today Рауля Рейеса, вопрос в конечном счете заключается в том, чего захотят избиратели — революции или реставрации. «Революционеры», безусловно, поддержат Берни, «реставраторы» проголосуют за Джозефа.

Впрочем, по мнению профессоров Lafayette College Мэллори Сорелл и Джона Кинкейда, у сенатора от Вермонта могут быть вполне неплохие шансы на победу, даже несмотря на вероятное противостояние со стороны партаппарата. Кинкейд напоминает, что четыре года назад мало кто верил в победу Трампа. Тогда многие голосовали не столько за Трампа, сколько против всех, кто к тому времени довел страну до экономических трудностей и многочисленных войн за рубежом. «Если к ноябрю экономика не начнет набирать обороты и Трамп не сможет держать под контролем ситуацию с коронавирусом, у Сандерса могут быть очень хорошие шансы», — допускает Кинкейд.

Как будет развиваться гонка, мы увидим уже в ближайшие дни, когда первичные выборы пройдут в штатах Мичиган, Миссури, Айдахо, Миссисипи, Северная Дакота и Вашингтон. Наблюдатели напоминают, что в первом из них Сандерс одержал в 2016 году одну из ключевых побед над Хиллари Клинтон, пускай и с минимальным перевесом, но теперь ситуация может измениться. А завершится мартовский марафон в Джорджии, и там, как показывают опросы, Байден является фаворитом.

Фото: huffingtonpost.com