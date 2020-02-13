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Суд вернул Егору Жукову флаг и лягушек

13.02.2020

Мосгорсуд, рассмотрев жалобу защиты на приговор Егору Жукову, решил изменить решение первой инстанции — студенту ВШЭ вернут флаг и фигурку лягушек, которые были изъяты во время обыска. В остальном приговор остается в силе.

Как передает «Медиазона», о возврате лягушек Жуков и просил, когда ему предложили выступить с последним словом: «Ваша честь, в суде первой инстанции я уже произнес последнее слово. Прошу вас проявить сострадание по отношению к лягушкам и вернуть мне фигурку».

В декабре Кунцевский суд приговорил Жукова к трем годам условно, признав виновным в призывах к экстремизму из-за его видеоблога в YouTube. 

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