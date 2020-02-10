Партии времен Госсовета

Андрей Колесников.

Персонаж пьесы «Шлагетер» Ганса Йоста, президента палаты писателей Рейха, произносил фразу, широко известную в чуть редуцированном виде: «Когда я слышу слово «культура», я снимаю с предохранителя свой браунинг». Место культуры у партии Захара Прилепина «За правду!» занимает либерализм. Где уж прилепинцы нашли либерализм в окружающей их действительности, но у всякого приличного политического проекта должен быть враг, чтобы было что снимать с предохранителя. В остальном же его проект донельзя банален, как банальна классическая идеологическая каша, сваренная из приглуповатых ультралевых утопий и людоедской ультраправой практики.

Но есть нюанс: эта практика апробирована в окопах Донбасса. Окопы здесь и в самом деле имеют значение, потому что начинание Прилепина — это в чистом виде партия войны и людей, войной ударенных. В этом ее серьезное отличие от мелкотравчатых национал-социалистических проектов, нарочитой зауми на манер Дугина и лидерской партии Жириновского, являющейся подотделом управления внутренней политики Кремля по канализации в легальное русло активности консервативно-агрессивного электората.

Танкист

На первый взгляд, лидерскую ЛДПР проще заменить на новый проект, чем отыскать равнозначную Жириновскому фигуру в самой партии. Но партия Жириновского даже в отсутствие своего босса останется гораздо более узнаваемой, чем любой новый проект на ультраконсервативной поляне, сочетающей националистическое, социалистическое и империалистическое.

Картина общефедеральных выборов сильно укрупнена — курица о трех головах в лице «Единой России», ЛДПР, КПРФ пережила все возможные сроки годности, но эти просроченные субпродукты до сих пор употребляются в политическую пищу избирателями. Однако есть опасения, что, во-первых, после 2021 года все три проекта будут нуждаться в серьезном ребрендинге — лидеры партий становятся политическими прадедушками, как Зюганов и Жириновский, или сильно слабеют, как Медведев, а во-вторых, сам по себе электорат становится все более дробным и все менее укрупненным.

Уникальное торговое предложение партии Прилепина вовсе не уникально, разве что набор персоналий может оказаться популярным у части сильно наэлектризованного и фрустрированного избирателя, для которого Путин недостаточно радикален

На политическом рынке России все как на обычном рынке: в последнее время приходится предлагать индивидуализированный продукт. Новую «укрупненную», всероссийски узнаваемую партию создать сложно. Однако почему бы не посмотреть, как работают новые маркетинговые решения на примере региональных выборов 2020 года, а потом, в случае успеха, и не замахнуться на федеральную кампанию, проиграв ее, но протестировав вкусы избирателя. На рынке персоналий получилось же, да настолько успешно, что пришлось Павла Грудинина чуть ли не насильно убирать с публичной поляны.

Уникальное торговое предложение партии Прилепина вовсе не уникально, разве что набор персоналий может оказаться популярным у части сильно наэлектризованного и фрустрированного избирателя, для которого Путин недостаточно радикален. Прилепинская история несет на себе следы фирменного стиля Владислава Суркова — даже если его с нами нет, дело его живет. А вот побеждает ли такая «правда» — большой вопрос. Поклонникам таланта Прилепина, пожалуй, интереснее почитать его толстенного «Есенина», чем приобрести на политическом рынке суп из топора и «Моторолы».

Предположить, что проект «За правду» родился вне стен Кремля и не является одновременно способом пусть и, возможно, временного, но вполне финансово обеспеченного трудоустройства сонмища кормящихся на патриотизме персонажей, может только очень наивный человек, свято верящий в народное происхождение «народных» проектов.

Типичный сетевой хомячок с пузом и бородой может оказаться малопривлекательным для среднего избирателя. Сказано же в некогда популярной песне: «Да у тебя мама — педагог, да у тебя папа — пианист… Какой ты нафиг танкист»

Не вполне ясно, что за зверь такой в смысле происхождения «Партия прямой демократии» разработчика игр World of tanks Вячеслава Макарова, в которые играют три миллиона человек, но надо понимать, что на рынке спрос не всегда разогревается исключительно благодаря предложениям Кремля. Можно затеять продукт снизу в сугубо маркетинговой логике. Но поскольку на рынке покупатель один — Кремль, идея «танкистов» может состоять в том, чтобы продать свою разработку именно администрации президента.

Как бы внеидеологическая партия, выступающая за электронные способы голосования, обладающая потенциально большой аудиторией компьютерных игроков, может быть заполнена любой идеологической начинкой. Хотя типичный сетевой хомячок с пузом и бородой может оказаться малопривлекательным для среднего избирателя. Сказано же в некогда популярной песне: «Да у тебя мама — педагог, да у тебя папа — пианист… Какой ты нафиг танкист».

Все «танкисты», равно как «шахтеры» и «трактористы» — в партии Прилепина.

Парфюмер

Еще более вяло смотрится очередной проект, судя по всему, пробирочной «праволиберальной» партии, организуемой топ-фигурой производителя косметики Faberlic Алексеем Нечаевым. В отличие от Андрея Нечаева, бывшего министра экономики в гайдаровском правительстве, в этом Нечаеве нет ничего либерального. Не говоря уже о нулевой узнаваемости нового воображаемого лидера воображаемых либералов. И если Прилепин выходит на рынок, вооруженный до зубов танками, Макаров — игровыми «танками», то у нового «правого либерала» нет ничего либерального, кроме косметики.

Новые проекты несут на себе все родимые пятна путинизма — они мелкотравчатые, пустые, подражательные до карикатурности, имитационные до отсутствия смысла. По этим причинам они не могут канализировать даже протестное голосование

Спору нет, косметический рынок — такой же продукт либеральных реформ, как и в принципе любой нишевый и не нишевый рынок, но почему именно партия имени Faberlic должна вдруг сверкать заставить заново величественное слово «либерализм», решительно непонятно. У косметического магната — и партия косметическая.

А вот что может новая партия сделать, так это окончательно дискредитировать либерализм. Не добитый до конца, несмотря на очевидный успех усилий, г-жой Собчак.

Власть добилась того, за что боролась, кровь проливая: партийная система России деградировала до стадии фактического исчезновения. Абсолютный кризис представительства — российские «партии», приводные ремни администрации, уже не представляют никого. По логике вещей, это в какой-то момент должно начать работать против системы, возможно, поэтому и появляются новые партийные проекты. Но кризис представительства от этого только усугубляется — новые проекты несут на себе все родимые пятна путинизма: они мелкотравчатые, пустые, подражательные до карикатурности, имитационные до отсутствия смысла. По этим причинам они не могут канализировать даже протестное голосование. А работать спойлерами? Против кого, если поляна зачищена?

Парфюмеризированные окопы и виртуальные «танки» — это все, что может выдать российская «демократия» времен «туркменбашизации» политического режима.

Фото: fakty.ua