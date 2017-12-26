«Это и есть реальный кандидат от бизнеса»





Павел Грудинин Фото: youtube.com

Впервые о возможном выдвижении директора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина на президентских выборах заговорили в конце ноября, когда его кандидатура была предложена Жигулевским отделением Компартии (об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва»). Член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин говорил тогда NT, что в преддверии съезда КПРФ региональные отделения выдвигают и других кандидатов, но большинство все равно поддерживают бессменного лидера партии Геннадия Зюганова.

Однако накануне съезда что-то пошло не так. В пятницу, 22 декабря, Зюганов предложил выдвинуть Грудинина вместо себя. В субботу на съезде 73-летний Зюганов объяснил свое решение возрастом — ему, дескать, трудно будет вести кампанию. Иное дело — сторонник КПРФ Грудинин, которому 57.

Павел Грудинин (слева) и Геннадий Зюганов

Фото: Накануне.ru



При этом продвижением Грудинина КПРФ занялось не вчера — как следовало из выступления Зюганова, партия подготовила 10 фильмов об успехах Грудинина и других идейно близких предпринимателей: «Я носил их президенту, премьеру, я показывал их в Думе, но встретил глухой барьер».



«Тайное голосование по кандидатуре Павла Николаевича Грудинина показало блестящие результаты. Из 314 делегатов съезда только 11 проголосовали против. Павел Николаевич — достойный кандидат, давайте его поприветствуем и поздравим!» — призвал в завершение лидер КПРФ. Грудинин, в свою очередь, попросил Зюганова возглавить его предвыборный штаб.

Социализм с капиталистическим лицом

Новый кандидат в президенты от коммунистов — давний предмет гордости руководителей КПРФ, которые называют «Совхоз им. Ленина» образцовым народным предприятием. Вся жизнь Грудинина связана с «Совхозом им. Ленина» — крупнейшим, по его оценке, производителем садовой земляники в России. Грудинин живет в одноименном поселке на юге Подмосковья с годовалого возраста. В совхозе работали его родители и родственники. Сам он, окончив в 1982 году Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им. В.П. Горячкина по специальности «инженер-механик», вернулся домой и семь лет проработал заведующим механическими мастерскими.

В 1990 году Грудинина назначили заместителем директора по коммерческим вопросам «Совхоза им. Ленина», а в 1995 году общее собрание акционеров избрало его генеральным директором. С тех пор он строит социализм в границах своего совхоза — и, надо сказать, небезуспешно.

Фото: mypoisk.su

«Когда у нас начинается сбор земляники, люди без вопросов встают в пять утра, заканчивают в десять вечера, а рано утром снова на работе. И не только ради заработка, для них труд — норма жизни, — рассказывал Грудинин в 2015 году в интервью газете «Труд». — В столице можно получать больше, но у нашей жизни за Кольцевой дорогой свои преимущества. В совхозе все свое — дом культуры, фитнес-центр, школа и детский сад, парки и пруды с лебедями. Глава сельского поселения сказала хорошую фразу: «Мы строим общество социального оптимизма». Мне такая постановка вопроса нравится. Что касается заработков, то по итогам прошедшего года в среднем получилось 73 тыс. руб. в месяц на брата» (в этом году, как сказал на съезде КПРФ Зюганов, — уже 78 тыс. руб.).



Детский сад «Замок детства» в «Совхозе им. Ленина»

Фото: odinski.ru

Еще один предмет гордости КПРФ — то, как Грудинин победил рейдеров, скупавших сельскохозяйственные земли в начале 2000-х. «Самый тяжелый бой был в 2003 году. Совхоз пытались обанкротить, хотя у нас было 30 млн на счетах», — рассказывал директор в интервью журналу «Экономическая безопасность». Организатором атаки он назвал Сергея Зуева — совладельца торговых центров «Гранд» и «Три кита», который в 2010 году был приговорен к восьми годам тюремного заключения за контрабандные поставки мебели. По словам Грудинина, решающую роль в отражении нападения рейдеров сыграло вмешательство тогдашнего губернатора Московской области Бориса Громова, а также консолидация акций, распыленных среди работников, в руках его «единомышленников». Какой пакет принадлежит самому Грудинину, неизвестно — в базе данных «Спарк-Интерфакс» сообщается лишь, что 100% акций ЗАО «Совхоз им. Ленин» находятся в собственности граждан России. Офшорами ЗАО, по словам гендиректора, не пользуется принципиально.

Примерно в то же время, что шла борьба с рейдерами, «Совхоз им. Ленина» удачно продал часть своих земель вдоль МКАД структурам миллиардера Араса Агаларова — в 2011 году на этом участке открылся торговый центр VEGAS. «Когда столица взялась поливать дороги реагентами, у нас засохли даже березы защитной полосы. Сегодня на 200 метров от МКАД полоса отчуждения, там ничего производить нельзя. И мы избавились от этой земли в обмен на 10% бизнеса торгового комплекса. Потом свою долю продали, на эти деньги построили складские помещения, которые сдаем в аренду. Столица рядом, и этот бизнес сегодня нам приносит хорошие деньги», — объяснял Грудинин в интервью «Труду». Вполне рациональное решение.

«ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СКАЗАЛА ХОРОШУЮ ФРАЗУ: «МЫ СТРОИМ ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА». МНЕ ТАКАЯ ПОСТАНОВКА ВОПРОСА НРАВИТСЯ»



Вообще, если бы не открытые симпатии к КПРФ и социализму, Грудинин — обычный современный бизнесмен, из тех, кого называют эффективными менеджерами. «Как только доллар стал стоить 35 руб., я объявил, что нужно сокращать количество работников и увеличивать производительность труда. По сокращению много вариантов: есть пенсионеры, есть люди, которые занимаются непроизводственным трудом, а есть еще охранники, вместо которых можно пенсионеров посадить. Мы реконструировали котельные, а операторов оттуда перевели в цех капусту перебирать вместо узбеков, которые побежали», — делился он с «Ведомостями» опытом антикризисного управления по итогам 2014 года.

В интервью «Экономической безопасности» сетовал: «Главная проблема в том, что мы не уважаем собственность. Мы же все время ее делили — в царской России, при коммунистах, при демократах… Нет понятия, что собственность — это священное. И пока это так, передел будет продолжаться».

А в интервью NT пять лет назад он говорил о коррупционной круговой поруке чиновников, с которой он не желает мириться.

«ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО МЫ НЕ УВАЖАЕМ СОБСТВЕННОСТЬ. МЫ ЖЕ ВСЕ ВРЕМЯ ЕЕ ДЕЛИЛИ — В ЦАРСКОЙ РОССИИ, ПРИ КОММУНИСТАХ, ПРИ ДЕМОКРАТАХ»



Словом, как выразился политолог Александр Кынев, «Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов». Речь о Борисе Титове, бизнес-омбудсмене, председателе Партии роста, который объявил о намерении баллотироваться в президенты, чтобы защищать интересы предпринимателей.

Партия здравомыслящих людей

«У нас как-то модно стало последнее время, особенно у депутатов, быстро рвануть в «Единую Россию». Все причем там собрались. А я бы с удовольствием, если бы была партия здравомыслящих людей, тогда бы я в нее вступил, но пока вот этой партии в России нет», — признавался Грудинин в эфире «Эха Москвы» в 2005 году.

Сам он, правда, в «Единую Россию» все же вступил, когда был депутатом Московской областной думы от города Видное. Еще раньше, в 2000 году, он был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина, впервые участвовавшего в выборах.

Но в 2010 году Грудинин вышел из ЕР, а на следующий год пошел на выборы в областную думу от КПРФ, по списку партии и по Ленинскому одномандатному округу № 9. Однако в ноябре 2011 года Московский областной суд отменил его регистрацию в качестве кандидата. Основанием послужило интервью Грудинина журналу «Русский репортер» от 3 ноября 2011 года, в котором суд усмотрел признаки экстремизма — согласно судебному решению, Грудинин «обосновывал и оправдывал экстремизм, а также допустил высказывания, направленные на возбуждение национальной розни». Директор совхоза в ответ заявил, что его слова были искажены при публикации. В декабре 2012 года Савеловский районный суд Москвы это признал.

Тем не менее Грудинин получил временный запрет на участие в качестве кандидата на выборных должностях. В связи с этим в 2013 году ему отказали в регистрации на выборах в Совет депутатов Ленинского муниципального района. Грудинин подал апелляцию в Верховный суд, которая была удовлетворена в феврале 2014 года. Однако по состоянию на декабрь Мособлсуд не рассматривал заново дело об отмене регистрации Павла Грудинина.

На съезде КПРФ Зюганов вскользь упомянул об этих неприятностях кандидата в президенты, но выразил уверенность в том, что регистрационные формальности ему удастся пройти быстро. Суть программы кандидата, как следовало из его слов, — перенести опыт «Совхоза им. Ленина» на всю страну. «Если всем кандидатам дадут возможность выступить перед избирателями и представить свою программу, если выборы будут честными, то мы, безусловно, победим», — пообещал коммунистам Грудинин.

«Фигура Грудинина пока выглядит размыто, — рассуждает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. — Одни считают, что это — мощный ход, призванный оживить ход кампании, позволяющий коммунистам выйти за рамки своего электорального гетто — за счет селян (голосующих за власть) и горожан (не особенно ходящих на выборы), и одновременно поднять явку. Другие — что это напоминает сценарий-2004 с Малышкиным и Харитоновым (тогда от ЛДПР на президентские выборы пошел бывший охранник Жириновского Олег Малышкин, а от КПРФ — лидер Аграрной партии Николай Харитонов. — NT). Зюганов стремится подвесить вопрос о преемнике в КПРФ и не подставляться под удар за возможно низкий собственный результат. Все, что происходит в эти дни, — это скорее интерпретационная игра, сам Грудинин не дал четких сигналов в пользу какого-либо из перечисленных сценариев».