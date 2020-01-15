Владимир Путин распустился

Андрей Колесников.

Шутка в сетях: из-за аномально теплой погоды распустилось правительство. Скорее, впрочем, распустился — во всех смыслах — Владимир Путин. Вероятно, на белорусском варианте транзита из-за непредсказуемости и неуправляемости Александра Лукашенко пришлось поставить крест. И перейти к другим комбинациям. Но никогда еще в советской и постсоветской истории ситуация не была такой запутанной и столь похожей на активную чекистскую операцию с загадками там, где им не нужно быть вовсе. Да, уход Ельцина в ночь на 1 января 2000 года был эффектным и неожиданным, но то, что сделал Путин — сочетание конституционной реформы с отставкой правительства — еще эффектнее.

Нехромая утка

Что это было? Усиление Думы? Конечно же, нет. Сугубо имитационные игры вокруг полномочий парламента. Перевод главного начальника в руководители Госсовета с вывеской «Путин и его аппарат»? Пожалуй. Иначе бы не было смысла включать уточнение статуса Госсовета в конституционную реформу. Таким образом Путин переходит в статус отца нации с формальным офисом в Госсовете, который сочетает в себе качества параллельного правительства и параллельной администрации президента. Но есть проблема: полномочия президента, главы государства, по-прежнему велики. Не слишком ли Путин рискует, заявляя о расставании с позицией главы государства. Он становится хромой уткой? Ответ — нет.

Можно растратить харизму, даже раздавая социальные пряники матерям и учителям. Не лучше ли канализировать гнев народный в сторону нового президента, премьера, а еще в придачу на спикеров парламента, которые, согласно реформе, разделят ответственность

Недовольство социально-экономическим положением в массах — велико. Оставаясь президентом, Путин продолжает разделять ответственность за неудачи в этой сфере. Чем дальше, тем больше. А времени до выборов 2024 года все-таки слишком много. Можно растратить харизму, даже раздавая социальные пряники матерям и учителям. Не лучше ли канализировать гнев народный в сторону нового президента, премьера, а еще в придачу на спикеров парламента, которые, согласно реформе, разделят ответственность за состав правительства, а значит, за его неудачи.

Тогда представляем себе конструкцию: Путин — глава Госсовета, отец нации, Медведев — президент, избранный на досрочных выборах, которые пройдут после всенародного одобрения конституционных изменений, Мистер Технократ в лице Михаила Мишустина (цифровизация, технологизация!). Новый спикер — да хоть тот же Володин — возглавляет избранную на досрочных же выборах Думу.

Медведев — по-прежнему сильно зависимая от Путина фигура, доказавшая свою преданность и понимание иерархии. В Совбезе он будет не замом Патрушева как секретаря этого органа, а замом Путина как председателя СБ. Это значит, что по статусу де факто Дмитрий Анатольевич — вице-президент. Хороший трамплин для движения в сторону нового президентства. Можно даже, чтобы не путать хозяйственные службы, не съезжать с обжитой госдачи. И почему бы не заключить новое джентльменское соглашение с Путиным о перераспределении ответственности: Путин отвечает за все хорошее, Медведев — за все плохое. Дмитрию Анатольевичу не привыкать к подчиненным ролям.

Все это — безусловно, политические спекуляции. Рынки и курс рубля отреагировали на этот троллинг Путина в отношении элит и российского народа вяло негативно. А это значит, что рынки оценили ситуацию как неопределенную.

Но спустя несколько часов был назначен премьер-министр, бывший глава налогового ведомства. Появился элемент определенности: идеальный путинский кандидат. Налоговая служба — вполне силовое ведомство, с помощью которого решались разнообразные вопросы, в том числе конфликты в бизнесе.

В то же время считается, что это одна из идеально настроенных государственных структур. ИНН, цифровые технологии и проч. То есть новый глава правительства отвечает тренду на цифровизацию всего.

Ну и конечно, важное свойство этого назначения — контринтуитивность: то есть Путин назначил того, кого не ждали. Да, ждали технократа, но кого-то вроде цифрового вице-премьера Максима Акимова. Про Мишустина никто и не вспоминал.

А теперь Путин будет строить с помощью нового премьера страну, похожую на Федеральную налоговую службу — контроль и учет, силовые акции где надо, плюс цифровизация всей страны. Taxation without representation, так сказать…

Но — интрига сохраняется. Состав правительства. Полномочия Медведева. Всенародное голосование за конституционную реформу. Самое интересное еще впереди. Следите за губами и руками.

Фото: worldtaxes.ru