Конфликт с Ираном: выиграл ли Трамп?

Длившийся 7 дней американо-иранский конфликт отодвинул на второй план и предстоящее голосование в сенате по поводу импичмента Дональду Трампу, и даже главное событие года — ноябрьские выборы. И только теперь в прессе начали обсуждать все возможные политические последствия этой недели, которая была названа самой важной и самой опасной за годы президентства Трампа. Америка пытается понять, выиграл или проиграл президент, который сначала отдал приказ уничтожить одного из самых влиятельных генералов Ирана Кассима Сулеймани, а потом пошел с Тегераном на мировую.

Тайная дипломатия

Выясняются любопытные подробности этой сделки. Как сообщает The New YorkTimes cаудовский кронпринц Мухаммед бен Сальман отправил своего брата в Вашингтон для секретных переговоров с Трампом. Европейские страны в это же время убеждали иранских правителей не предпринимать резких движений, пугая их тем, что Америка разнесет в пух и прах все их военные объекты и осуществит мощную кибератаку, которая подорвет иранский нефтегазовый сектор.

Вашингтон, как выясняется, и сам направил через посольство Швейцарии секретное послание Тегерану, призывая его не предпринимать слишком драматических мер в ответ на расправу с Сулеймани, что заставило бы американского президента «идти еще дальше» по пути конфронтации.

После того, как иранцы выпустили 16 ракет по двум базам США в Ираке, которые не могли никого убить, Тегеран также через Швейцарию направил ответное послание, сообщив, что этой атакой отмщение Америке завершается. Пока. Через пять минут после того, как в Вашингтоне была получена эту депеша, Трамп объявил своим советникам, что Иран отступил, и войны не будет.

Сразу после нанесения ракетного удара, уничтожившего иранского генерала, The Washington Post сообщила, что рейтинг президента вырос и достиг уровня, который он имел до 24 сентября, когда спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа.

Однако этот рост составил всего 1–2 процента, а большинство американцев — 53,8 процента, по данным социологического центра Five Therty Eight, по-прежнему не одобряют деятельность президента.

Прошло несколько дней, и у Трампа вновь тяжелая ситуация. Он во-время не ответил на важный вопрос: каковы были причины, по которым принималось решение об уничтожении Сулеймани.

Вся информация о «неминуемых атаках» основывалась на очень неопределенных сообщениях агентов. Те сообщали о том, что может быть предпринято нападение на посольство США в Багдаде, но никак не на четыре диппредставительства. То есть Трампа снова поймали на открытом вранье

Дотошные американские политики и политологи не успокаиваются. До этого Трамп объявил, что в его распоряжении была информация о том, что Сулеймани готовил масштабные атаки против американцев на всем Ближнем Востоке. Но никаких доказательств этого не привел. И вот теперь под нажимом Конгресса президент говорит, что иранец собирался атаковать сразу четыре американских посольства в регионе. Однако, как сообщает The Washington Post, ни один из представителей разведывательных служб, Государственного департамента и Пентагона не признал наличие таких угроз со стороны Ирана. Вся информация о «неминуемых атаках», по словам анонимных источников в силовых ведомствах, основывалась на очень неопределенных сообщениях агентов. Те сообщали о том, что может быть предпринято нападение на посольство США в Багдаде, но никак не на четыре диппредставительства. То есть Трампа поймали на открытом вранье. Вновь, в который уже раз.

Это использует его главный конкурент на выборах, лидер гонки у демократов Джо Байден. Он резко критикует Трампа за выход США из ядерного соглашения с Ираном, что серьезно дестабилизировало положение на Ближнем и Среднем Востоке. Байден, который в течение 8 лет был вице-президентом, а до этого — председателем сенатского Комитета по вооруженным силам пытается доказать, что он гораздо более опытен в международных делах, чем импульсивный Трамп. Ему это удается.

Одновременно Байден выходит в отрыв от своих главных конкурентов за три недели до первых праймериз в штате Айова. По данным опросов, проведенных газетой Huffington Post, его поддерживает 62 процентов избирателей-демократов, а соперников — Берни Сандерса и Элизабет Уоррен — по 47 процентов.

Но и у Байдена есть ахиллесова пята. В 2003 году он проголосовал за войну США в Ираке, хотя два года спустя выразил сожаление в связи с поданным за интервенцию голосом.

Конфликт с и Ираном и выборы

Конфликт с Ираном не поможет Трампу добиться переизбрания на выборах, считает колумнист Bloomberg Джонатан Бернстайн. Казалось бы, в истории Америки было немало примером, когда действующие президенты использовали смерть противников своей страны в личных целях, отмечает Бернстайн. Для Джорджа Буша таким был повешенный в Ираке Саддам Хусейн, для Барака Обамы — уничтоженный в Пакистане Осама бен Ладен. Тогда модной в Америке была поговорка «Дженерал Моторс жив, а бен Ладен мертв»

Однако, напоминает Бернстайн, есть и другие примеры. Джорд Буш-старший триумфально завершил первую Войну в заливе, выгнав армию Ирака из Кувейта. Но долгосрочного эффекта эта победа ему не принесла, и в 1992 году он проиграл выборы.

Ту же судьбу колумнист прочит и Трампу. Он аргументирует это тем, что хотя хозяину Белого дома удалось отойти от опасной черты в конфронтации с Ираном, президент по-прежнему ведет себя совершенно разнузданно. Мало того, что он не предупредил Конгресс о готовящейся акции против Сулеймани, Трамп продолжает ругать своих оппонентов-демократов, а порой и открыто издеваться над ними. Ему вторит поддерживающая его консервативная пресса и социальные сети. Как пишет интернет-сайт Babylon Bee «демократы наверное, хотели бы приспустить национальные флаги, в знак скорби по погибшему Сулеймани».

Республиканцы считают, что президент показал пример «твердого, решительного руководства» страной. Демократы говорят, что Трамп слишком импульсивен, принимает решения, не просчитывая последствий, и вообще негоден для управления Америкой

Поляризация Америки в годы правления Трампа приняла невиданные размеры. Это наглядно проявилось во время голосования по импичменту Трампа в палате представителей конгресса. Все абсолютно республиканцы были против того, чтобы отстранить президента от власти. Все демократы, за исключением парочки ренегатов, были за.

То же разделение по партийным спискам происходит и в истории с Ираном. Республиканцы считают, что президент показал пример «твердого, решительного руководства» страной. Демократы говорят, что Трамп слишком импульсивен, принимает решения, не просчитывая последствий, и вообще негоден для управления Америкой. Каждый из двух лагерей будет стоять на своем, и кто сильнее, покажут только выборы.

Фото: huffingtonpost.com