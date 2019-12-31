Смешной и голый король

Иван Давыдов.

Когда на торжественном приеме в Большом театре Владимир Путин заговорил вдруг о том, что «в предновогодние дни нас всегда объединяет надежда, надежда на то, что новый год будет лучше уходящего», и далее — про необходимость работать на благо отечества, и стремиться, чтобы люди были лучше, выглядело это, откровенно говоря, совершенно удивительно. Несмотря даже на обтекаемую банальность типовой предпраздничной речи.

Какая надежда? Какой Новый год? Почему не про двуличие буржуазной Польши накануне Второй мировой, почему не про коварство Чемберлена и Даладье? О подлинных причинах последней (ну, во всяком случае, пока) мировой войны Путин говорил и в ходе своей ежегодной пресс-конференции, и на коллегии Минобороны, где назвал польского посла в гитлеровской Германии Юзефа Липского, человека, кстати, действительно довольно неприятного, «сволочью» и «антисемитской свиньей», и на встрече с представителями бизнеса. А несколько растерявшимся лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Петербурге даже целую лекцию по истории Второй мировой войны прочел. Кратенько, на часок.

Напомнив чем-то того самого докладчика из «общества» знания, который в культовом оттепельном фильме «Карнавальная ночь» выходит на сцену, чтобы рассказать про жизнь на Марсе. Степенью, что ли, уместности выступления, поразительным выбором места, времени и аудитории.

Но лектора вызвал, как мы помним, товарищ Огурцов. Путин сам, все сам.

Всадник апокалипсиса

Есть целое — полуюмористическое, но все-таки не вполне юмористическое, — учение о двойниках президента РФ, основанное на том, что на разных мероприятиях Путин всегда выглядит немного по-разному. Адепты «теории двойников» внимательно изучают фотографии и видео, гадают, кто сегодня замещает вождя — «банкетный», «говорун» или «удмурт».

Но незачем погружаться в конспирологию, чтобы заметить, как на самом деле меняется президент. Политологи любят порассуждать о том, какие образы Путин на себя примеривал. Начиналось все с энергичного, молодого и решительного политика — в противовес усталому Ельцину. На одном из первых пропагандистских интернет-ресурсов в начале нулевых целая специальная рубрика была — «Путин молод и силен». Постепенно энергичный политик превратился в мудрого арбитра, занятого разрешением конфликтов и равноудалением олигархов, а мудрый арбитр — в заботливого отца нации. Из заботливого отца вырос военный вождь воинственного племени, захватывающий соседские поля и пастбища.

А в 2019-й из 2018-го провожал нас, если помните, всадник ядерного апокалипсиса. Октябрь, заседание «Валдайского клуба», и слова о перспективах атомной войны, многих заставившие вздрогнуть: «Мы попадем в рай, а они просто сдохнут».

Постепенно энергичный политик превратился в мудрого арбитра, занятого разрешением конфликтов и равноудалением олигархов, а мудрый арбитр — в заботливого отца нации. Из заботливого отца вырос военный вождь воинственного племени, захватывающий соседские поля и пастбища

О, как горели его глаза, в какой экстаз он впадал, рассказывая о новейших ракетах и боевых лазерах. И страшно было по-настоящему: есть ли в природе эти новейшие ракеты, и смогут ли они хоть куда-нибудь полететь, конечно, вопрос, но ведь и старых хватит, чтобы мир к чертям разворотить. А ядерный чемоданчик в руках вот у этого, обидевшегося на бывших партнеров человека, которому все наскучило, и который всерьез рассматривает оружие Судного дня в качестве аргумента для геополитического спора.

Это уже не «Карнавальная ночь», это что-то вроде «ДМБ»:

— Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу.

— Может, бахнем?

— Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху! Но потом.

Вроде и комедия, а смотреть совсем не смешно.

Смешно стало потом. Поняли, что переборщили, начали лечить имидж. С Посланием к Федеральному Собранию в 2019 году выступал уже не герой будущей ядерной войны, а снова заботливый отец. Обещал, обещал и обещал. Многодетным, бедным, обездоленным, талантливым. Но подпиленный пенсионной реформой рейтинг вождя продолжил падение.

И как раз именно история с рейтингом определила, пожалуй, новый образ Путина. Образ, который уже не стараниями кремлевских технологов возник, а появился сам по себе.

В мае рейтинг доверия президенту упал до 31,6%. Самые низкие цифры за последние 13 лент. И это — данные не от «иностранных агентов» из «Левада-Центра». Это придворный ВЦИОМ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично намекнул, что это все — вещи недопустимые. Социологи раскаялись, исправились и поменяли методику, о чем отчитались публично. Рейтинг доверия президенту пробил потолок — 72,3%, и перестал вообще что-либо значить.

А президент сделался вдруг — вопреки, разумеется, желаниям тех, кто хотел президенту польстить, — фигурой комической. Ну, это ведь и правда смешно, когда рейтинг твой переписывают без всякого стеснения по твоему же приказу, и даже объясняют, как именно подогнали результат под желания сиятельного заказчика.

И что бы национальный лидер дальше ни делал — получался какой-то анекдот. Что хотите вспоминайте — хоть его рассуждения о «Википедии», хоть о пластиковой бутылке на встрече с членами обновленного СПЧ, хоть внезапное открытие, им сделанное не так давно — на космодроме «Восточный», оказывается, воруют, а воровать-то нехорошо!

Теперь вот, искренне, видимо уверовав, что война с Гитлером все еще длится, и ему эту войну предстоит выиграть, рассказывает всем без устали о Сталине, «себя не запятнавшем», и о природной гнусности поляков. Знаете, бывают такие лжеветераны, которые увешивают себя юбилейными медальками, встречаются с молодежью, повествуют о выдуманных подвигах, и сами начинают в собственные рассказы верить.

И что бы национальный лидер дальше ни делал — получался какой-то анекдот. Что хотите вспоминайте — хоть его рассуждения о «Википедии», хоть о пластиковой бутылке, хоть внезапное открытие, им сделанное не так давно — на космодроме «Восточный», оказывается, воруют

А молодежь добрая, молодежь только плечами пожимает: жалко деда, смешной дед.

Наш герой постапокалиптического фентези превратился в героя то ли Зощенко, то ли Булгакова.

2020-й, далее — везде

Такой вот Путин провожает нас в 2020-й. И даже ближайшие соратники понимают, что-то не так. Даже Дмитрий Медведев прямо намекает, что пора «немного отдохнуть, если получится».

Но вот что нужно помнить, вот что касается нас всех. Путин нас не просто провожает в 2020-й. Он пойдет с нами. И в 21-й, и в 24-й, и уже сейчас продумываются схемы, которые позволят ему остаться у власти после истечения очередного президентского срока. Фраза про возможность изменения Конституции, про отмену оговорки «подряд» в тезисе про два президентских срока, произнесенная на большой пресс-конференции, она ведь не про него, а про тех, кто будет после.

И, конечно, всерьез он не думает ни про какое «после».

Как бы ни менялся его образ, курс его — на ограничение гражданских свобод, на изоляцию России, на конфронтацию с миром, — меняться не будет

«Смеяться, право, не грешно над всем, что кажется смешно», учил нас классик. Даже и полезно — не все ж страдать да печалиться. Но прозревая за нарядами «мудрого отца», за доспехами «великого воина» смешного и голого короля, важно понимать — он здесь надолго, он — человек мстительный и злопамятный, в руках у него — масса инструментов, позволяющих без жалости разбираться с любыми критиками, и как бы ни менялся его образ, курс его — на ограничение гражданских свобод, на изоляцию России, на конфронтацию с миром, — меняться не будет.

А у нас есть выбор: мириться, рискуя, потому что эта государственная система с этим человеком во главе создают серьезные риски и для тех, кто в политику лезть опасается, или пытаться законными способами противостоять происходящему, тоже рискуя.

Потому что за политику здесь били в 2019-м, и в 2020-м бить, конечно, продолжат. С наступающим!

Фото: dwarkadhishholisticcentre.org