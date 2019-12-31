Смешной и голый король

Какая надежда? Какой Новый год? Почему не про двуличие буржуазной Польши накануне Второй мировой, почему не про коварство Чемберлена и Даладье? О подлинных причинах последней (ну, во всяком случае, пока) мировой войны Путин говорил и в ходе своей ежегодной пресс-конференции, и на коллегии Минобороны, где назвал польского посла в гитлеровской Германии Юзефа Липского, человека, кстати, действительно довольно неприятного, «сволочью» и «антисемитской свиньей», и на встрече с представителями бизнеса. А несколько растерявшимся лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Петербурге даже целую лекцию по истории Второй мировой войны прочел. Кратенько, на часок.
Напомнив чем-то того самого докладчика из «общества» знания, который в культовом оттепельном фильме «Карнавальная ночь» выходит на сцену, чтобы рассказать про жизнь на Марсе. Степенью, что ли, уместности выступления, поразительным выбором места, времени и аудитории.
Но лектора вызвал, как мы помним, товарищ Огурцов. Путин сам, все сам.
Всадник апокалипсиса
Есть целое — полуюмористическое, но все-таки не вполне юмористическое, — учение о двойниках президента РФ, основанное на том, что на разных мероприятиях Путин всегда выглядит немного по-разному. Адепты «теории двойников» внимательно изучают фотографии и видео, гадают, кто сегодня замещает вождя — «банкетный», «говорун» или «удмурт».
Но незачем погружаться в конспирологию, чтобы заметить, как на самом деле меняется президент. Политологи любят порассуждать о том, какие образы Путин на себя примеривал. Начиналось все с энергичного, молодого и решительного политика — в противовес усталому Ельцину. На одном из первых пропагандистских интернет-ресурсов в начале нулевых целая специальная рубрика была — «Путин молод и силен». Постепенно энергичный политик превратился в мудрого арбитра, занятого разрешением конфликтов и равноудалением олигархов, а мудрый арбитр — в заботливого отца нации. Из заботливого отца вырос военный вождь воинственного племени, захватывающий соседские поля и пастбища.
А в 2019-й из 2018-го провожал нас, если помните, всадник ядерного апокалипсиса. Октябрь, заседание «Валдайского клуба», и слова о перспективах атомной войны, многих заставившие вздрогнуть: «Мы попадем в рай, а они просто сдохнут».
Постепенно энергичный политик превратился в мудрого арбитра, занятого разрешением конфликтов и равноудалением олигархов, а мудрый арбитр — в заботливого отца нации. Из заботливого отца вырос военный вождь воинственного племени, захватывающий соседские поля и пастбища
О, как горели его глаза, в какой экстаз он впадал, рассказывая о новейших ракетах и боевых лазерах. И страшно было по-настоящему: есть ли в природе эти новейшие ракеты, и смогут ли они хоть куда-нибудь полететь, конечно, вопрос, но ведь и старых хватит, чтобы мир к чертям разворотить. А ядерный чемоданчик в руках вот у этого, обидевшегося на бывших партнеров человека, которому все наскучило, и который всерьез рассматривает оружие Судного дня в качестве аргумента для геополитического спора.
Это уже не «Карнавальная ночь», это что-то вроде «ДМБ»:
— Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу.
— Может, бахнем?
— Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху! Но потом.
Вроде и комедия, а смотреть совсем не смешно.
Псевдоветеран с медальками
Смешно стало потом. Поняли, что переборщили, начали лечить имидж. С Посланием к Федеральному Собранию в 2019 году выступал уже не герой будущей ядерной войны, а снова заботливый отец. Обещал, обещал и обещал. Многодетным, бедным, обездоленным, талантливым. Но подпиленный пенсионной реформой рейтинг вождя продолжил падение.
И как раз именно история с рейтингом определила, пожалуй, новый образ Путина. Образ, который уже не стараниями кремлевских технологов возник, а появился сам по себе.
В мае рейтинг доверия президенту упал до 31,6%. Самые низкие цифры за последние 13 лент. И это — данные не от «иностранных агентов» из «Левада-Центра». Это придворный ВЦИОМ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично намекнул, что это все — вещи недопустимые. Социологи раскаялись, исправились и поменяли методику, о чем отчитались публично. Рейтинг доверия президенту пробил потолок — 72,3%, и перестал вообще что-либо значить.
А президент сделался вдруг — вопреки, разумеется, желаниям тех, кто хотел президенту польстить, — фигурой комической. Ну, это ведь и правда смешно, когда рейтинг твой переписывают без всякого стеснения по твоему же приказу, и даже объясняют, как именно подогнали результат под желания сиятельного заказчика.
И что бы национальный лидер дальше ни делал — получался какой-то анекдот. Что хотите вспоминайте — хоть его рассуждения о «Википедии», хоть о пластиковой бутылке на встрече с членами обновленного СПЧ, хоть внезапное открытие, им сделанное не так давно — на космодроме «Восточный», оказывается, воруют, а воровать-то нехорошо!
Теперь вот, искренне, видимо уверовав, что война с Гитлером все еще длится, и ему эту войну предстоит выиграть, рассказывает всем без устали о Сталине, «себя не запятнавшем», и о природной гнусности поляков. Знаете, бывают такие лжеветераны, которые увешивают себя юбилейными медальками, встречаются с молодежью, повествуют о выдуманных подвигах, и сами начинают в собственные рассказы верить.
И что бы национальный лидер дальше ни делал — получался какой-то анекдот. Что хотите вспоминайте — хоть его рассуждения о «Википедии», хоть о пластиковой бутылке, хоть внезапное открытие, им сделанное не так давно — на космодроме «Восточный», оказывается, воруют
А молодежь добрая, молодежь только плечами пожимает: жалко деда, смешной дед.
Наш герой постапокалиптического фентези превратился в героя то ли Зощенко, то ли Булгакова.
2020-й, далее — везде
Такой вот Путин провожает нас в 2020-й. И даже ближайшие соратники понимают, что-то не так. Даже Дмитрий Медведев прямо намекает, что пора «немного отдохнуть, если получится».
Но вот что нужно помнить, вот что касается нас всех. Путин нас не просто провожает в 2020-й. Он пойдет с нами. И в 21-й, и в 24-й, и уже сейчас продумываются схемы, которые позволят ему остаться у власти после истечения очередного президентского срока. Фраза про возможность изменения Конституции, про отмену оговорки «подряд» в тезисе про два президентских срока, произнесенная на большой пресс-конференции, она ведь не про него, а про тех, кто будет после.
И, конечно, всерьез он не думает ни про какое «после».
Как бы ни менялся его образ, курс его — на ограничение гражданских свобод, на изоляцию России, на конфронтацию с миром, — меняться не будет
«Смеяться, право, не грешно над всем, что кажется смешно», учил нас классик. Даже и полезно — не все ж страдать да печалиться. Но прозревая за нарядами «мудрого отца», за доспехами «великого воина» смешного и голого короля, важно понимать — он здесь надолго, он — человек мстительный и злопамятный, в руках у него — масса инструментов, позволяющих без жалости разбираться с любыми критиками, и как бы ни менялся его образ, курс его — на ограничение гражданских свобод, на изоляцию России, на конфронтацию с миром, — меняться не будет.
А у нас есть выбор: мириться, рискуя, потому что эта государственная система с этим человеком во главе создают серьезные риски и для тех, кто в политику лезть опасается, или пытаться законными способами противостоять происходящему, тоже рискуя.
Потому что за политику здесь били в 2019-м, и в 2020-м бить, конечно, продолжат. С наступающим!
Фото: dwarkadhishholisticcentre.org