Фадеев решил не показывать Путину доклад Сванидзе о московских протестах

Доклад Николая Сванидзе о проблеме свободы собраний в России, тезисно прозвучавший на встрече СПЧ с Владимиром Путиным 10 декабря, отправлен на доработку. Об этом заяви глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев, передает «КоммерсантЪ». В докладе идет речь о летних акциях протеста в Москве и ставится вопрос о необходимости отмены «дадинской» статьи УК о многократном нарушеним правил проведения митингов.

«Доклад должен пройти процедуру принятия, после чего будет опубликован, но когда это произойдет, неизвестно», — пояснили в пресс-службе СПЧ.

Для Николая Сванидзе, по его признанию, это стало сюрпризом. «Я считал, что президент уже увидел доклад, — рассказал «Ъ» Сванидзе. — По крайней мере раньше было так: доклад отдавался сразу или на следующий день. Видимо, сейчас решили пройти некие формальные процедуры, но о внесении изменений Валерий Фадеев мне ничего не говорил. Уверенно надеюсь, что сроки доработки будут максимально короткими и доклад окажется в распоряжении президента уже в декабре. Если мы затянем, выводы не войдут в поручения президента, а именно поручения являются формальным итогом наших ежегодных встреч».

Член президиума СПЧ Александр Верховский назвал практику доработки доклада «странной» и предположил, что Валерий Фадеев «оказался согласен не со всеми изложенными в документе тезисами». Несогласие может быть связано с ситуацией вокруг протестной акции в Москве 27 июля.

«Валерий Фадеев назвал ее «массовыми беспорядками», хотя и я, и Сванидзе так не считаем — массовых беспорядков не было». «Доклад готовился специально к встрече с президентом, и непонятно, что там еще дорабатывать, кто будет этим заниматься и почему документ так и не передан, — сказал Верховский. — В СПЧ в настоящий момент существуют некие коммуникационные трудности при взаимодействии с председателем: нет графика работы, намеченных планов, а перед встречей с главой государства впервые мы не знали, кому удастся выступить и в каком порядке. Владимир Путин давал слово участникам, но мы даже предположительно не знали, кому дадут слово, а кому выступить не удастся».