Погоня за чудо-оружием и возвращение дедовщины

Александр Гольц.

Конец 2019 года однозначно подтвердил данные всех опросов общественного мнения. Согласно им, российская армия представляет собой модельный государственный институт (что, заметим, характерно только для милитаристского общества) и пользуется даже большим авторитетом, нежели сам президент. Подводя итоги года в социальной и экономических сферах, Владимир Путин не жалел жестких оценок по адресу чиновников, проваливших исполнение национальных проектов. Итоговая коллегия в военном ведомстве представляла собой нечто прямо противоположное. Верховный главнокомандующий и министр обороны обменялись речами с перечислением достигнутых успехов: перевооружение новейшими стратегическими ракетами «Ярс» трех полков Ракетных войск стратегического назначения; развертывание планирующих гиперзвуковых комплексов «Авангард»; скорое завершение ходовых испытаний подводным ракетоносцем «Князь Владимир» (планировалось принять в состав флота в 2018-м); оснащение армии десятками кораблей, сотнями самолетов, танков, артиллерийских систем…

Не в силах сдержать восторг, Путин констатировал: «На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более. У нас уже в войсках стоят и гиперзвуковые комплексы «Кинжал» авиационного базирования, уже в войсках стоят лазерные боевые комплексы «Пересвет». Как видим, российские начальники совершенно честны, когда уверяют, что не собираются участвовать в гонке вооружений. Они ее сами инициируют.

Главная угроза

Но если мы впереди планеты по характеристикам ракет, значит ли это, что Вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс надежно обеспечивают безопасность страны? Увы, нет. Скорее можно констатировать: опасность для подведомственного населения как раз и исходит от наших Вооруженных сил и ОПК.

Военная мощь (прежде всего мощь ядерная) превратилась в главный, если не единственный внешнеполитический козырь Кремля. Поэтому недели не проходит без того, чтобы Владимир Путин не напомнил своим западным «контр-партнерам», что в его силах сжечь всю планету. В ходе итоговой коллегии Путин посчитал нужным напомнить об объявленных успешными маневрах стратегических ядерных сил «Гром-2019». Это была небывалая по масштабам репетиция конца света. В ходе учений было запущено полтора десятка крылатых и баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды. Представитель министерства обороны так раскрывал сценарий «Грома-2019», то есть сценарий начала ядерной войны: «Замыслом учений предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ Российской Федерации происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства».

Еще недавно руководители государств и военных ведомств всякий раз, когда заходила речь о ядерном оружии, считали нужным подчеркнуть: речь идет об оружии политическом. Это оружие существует лишь для того, что не быть никогда примененным. Сегодня же, как видим, использование ядерных ракет становится элементом военного планирования, чего уже никто и не стесняется. Более того, ставится задача поразить потенциального врага демонстрацией собственной мощи, что именуется «мероприятиями сдерживания вероятного противника».

При этом сами маневры «Гром–2019» прошли совсем не так гладко, как об этом рапортовали. Атомному подводному крейсеру «Рязань» Тихоокеанского флота удалось запустить лишь одну ракету. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки. Что свидетельствует о том, что голая ставка на ядерное устрашение опасна хотя бы потому, что используемая техника может однажды дать сбой.

Тем временем военные последовательно подсовывают президенту сомнительные сценарии, которые отвечают его представлениям о мироустройстве. Выступая на итоговой коллегии Минобороны с участием президента, Сергей Шойгу поведал про агрессивные приготовления атлантистов: «Готовность самолётов-носителей к применению ядерного оружия предусматривается сократить с 10 суток до 24 часов». Если бы это было правдой, то это было бы ясным разведпризнаком — НАТО приступила к непосредственной подготовке к крупномасштабной войне. Ведь из контекста следовало, что речь идет о носителях, развернутых в Европе.

Выглядело странным, что начальник Генштаба Валерий Герасимов, которому по должности положено все это знать, выступая перед иностранными военными, отверг неделей раньше возможность такой войны. В открытых источниках про такое решение НАТО не сообщалось.

В конце концов выяснилось, что речь идет о статье двухлетней давности, где указывалось, что командование ВВС США предполагает сократить время готовности стратегических бомбардировщиков В-52, развернутых в США. То есть высшее военное руководство России принимает на веру искаженную интерпретацию сообщений СМИ, не подтвержденных официально. Нельзя исключать, что базируясь на этой «информации», Кремль отдаст приказ внести соответствующие коррективы в План обороны России, который сейчас разрабатывают.

Руководители армии и ОПК прекрасно видят искреннюю надежду главного начальника страны на то, что благодаря достижениям ОПК, Россия вновь станет сверхдержавой, а он сам вернется в круг мировых лидеров. Поэтому в 2019-м развернулась гонка за возможность увлечь Путина очередным «чудо-оружием».

Ни одно испытание волшебной ракеты не прошло успешно. Тем не менее главный российский начальник заверяет: работы над ним будут продолжены. Стало быть, не исключены и новые катастрофы

И она уже обернулась людскими жертвами. В августе на полигоне ВМФ под Северодвинском произошла настоящая атомная авария. Погибли двое военнослужащих и пять ученых — испытателей. Инцидент сопровождался резким кратковременным повышением радиации. При этом российские станции, входящие в международную систему контроля, вдруг перестали сообщать информацию о радиационной обстановке. Москва до сих пор так и не проинформировала, что за технику тогда испытывали. Судя по недомолвкам руководителей ядерного центра в Сарове, где работали погибшие, а также сообщению в Twitter американского президента, речь об еще одном «супероружии» — крылатой ракете «Буревестник», которая благодаря ядерному двигателю может постоянно находиться в воздухе и атаковать противника с любого направления. Однако пока что, если верить утечкам в СМИ из американской разведки, ни одно испытание волшебной ракеты не прошло успешно. Тем не менее главный российский начальник заверяет: работы над ним будут продолжены. Стало быть, не исключены и новые катастрофы.

Продолжатся работы над подводным дроном «Посейдон», который предназначен для того, чтобы мегатонным ядерным зарядом уничтожить как восточное, так и западное побережье США. По мнению ряда экспертов, в испытаниях «Посейдона» принимала в июле участие сверхсекретная глубоководная подводная лодка АС-31, на которой случился пожар. В результате погибли 14 офицеров-подводников, элита элит ВМФ. Операция была столь секретной, что военное ведомство несколько дней не оглашало даже имен погибших.

Путинская арифметика

Понятно, что в этой гонке чиновники и военные денег не считают (хоть постоянно говорят об экономии). Предполагаю, что для достижения необходимых результатов создана даже не специальная бухгалтерия, а собственная, путинская, арифметика. В мае на совещании с военными и представителями оборонной промышленности по поводу грядущих беспрецедентных закупок истребителей 5-го поколения Су-57 главковерх без тени сомнения заявил: «Программой вооружений до 2027 года планируется закупить 16 таких самолётов. Проанализировали вчера ситуацию, министр доложил. В результате проделанной работы, в результате того, что мы договорились с промышленностью — промышленность практически на 20 процентов снизила стоимость летательных аппаратов и вооружения, — у нас появились возможности закупить гораздо больше боевых машин этого класса, этого, по сути, нового поколения. Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолётов». Согласимся, что только по особым арифметическим правилам снижение стоимости 16 самолетов на 20 процентов обеспечивает закупку 76 боевых машин…

Борисов предлагает для оздоровления списать 600–700 миллиардов. Фактически государству придется оплатить ту же самую военную технику дважды. Российская система военного производства демонстрирует крайнюю затратность

В этой ситуации не стоит удивляться тому, что получая ежегодно больше триллиона рублей на исполнение оборонзаказа, военная промышленность находится в глубочайшей долговой яме, о чем Путин даже упомянул в ходе пресс-конференции. По словам Юрия Борисова, вице-премьера, курирующего «оборонку», российский ОПК, выполняющий гособоронзаказ на 99%, почему-то обременен долгом в два триллиона рублей. При этом на выплату процентов по кредитам расходуется вся запланированная прибыль, что не позволяет предприятиям развиваться.

Борисов предлагает для оздоровления списать 600-700 миллиардов. Фактически государству придется оплатить ту же самую военную технику дважды. Российская система военного производства демонстрирует крайнюю затратность и неэффективность в ситуации, когда настоящая гонка вооружений еще и не началась. Что же будет с экономикой страны, когда России придется соревноваться с США не только в качестве (допустим, что рассказы Путина соответствуют действительности), но и в количестве сверхсложных и сверхдорогостоящих систем вооружений. Три десятка лет назад такая гонка уже разрушила страну под названием СССР…

Назад, к массовой армии

Начало нового военного противостояния с Западом закономерно обернулось возвращением к советской модели военной организации, основанной на концепции массовой мобилизационной армии. Шойгу с гордостью доложил президенту, что в этом году из военных училищ выпущено 14 тыс. лейтенантов (для увеличения количества срок обучения был сокращен на год — до 4 лет).

Еще недавно существовал переизбыток офицерских кадров. Уместно спросить: кем же командуют лейтенанты, если общая численность Вооруженных сил растет незначительно? Ответ — никем. Вероятно, что Минобороны вновь создает «кадрированные» дивизии, фактически дивизии без солдат и тем самым понижает боеготовность.

Неслучайно вопреки регулярным обещаниям Путина Шойгу настаивает на сохранении призыва в армию. Ведь это, по словам министра, обеспечивает существование мобилизационного резерва из числа граждан, который необходим для пополнения армии в случае войны. Но Шойгу не говорит о том, что этот резерв вполне можно формировать из уволившихся контрактников (так он формируется в тех же Соединенных Штатах). Что до сохранения призыва, то он нужен для поддержания иллюзий о существовании «мобресурса», в который генералы ничтоже сумняшеся записывают практически все мужское население России.

При Сердюкове поддержание человеческого порядка в воинских частях само собой становилось приоритетом для командиров. У нынешнего министра нет желания предавать гласности случаи казарменного насилия, публично и гласно увольнять виноватых офицеров. В итоге вернулась дедовщина

Одним из закономерных следствий этого стало возвращение дедовщины. В октябре произошел расстрел в караулке воинской части в Забайкалье. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, включая двух офицеров. Позже следствие признало факты издевательств над ним со стороны офицеров. Между тем предшественник Шойгу Анатолий Сердюков практически полностью ликвидировал казарменное насилие. Вместе с тогдашним начальником Генштаба Николаем Макаровым он беспощадно и последовательно увольнял из армии всю цепочку начальников — от командира взвода до командира бригады или дивизии — в случае проявления насилия. Это было прекрасно известно в войсках. Поддержание человеческого порядка в воинских частях само собой становилось приоритетом для командиров. У нынешнего министра нет желания предавать гласности случаи казарменного насилия, публично и гласно увольнять виноватых офицеров. Наверняка пиарщики, к которым так прислушивается Шойгу, посоветовали не концентрироваться на борьбе с насилием в казарме.

Если отсутствие преступлений в армии воспринимается как норма, ее поддержание не приносит очевидных дивидендов. В войсках прочитали и этот сигнал — творите что хотите, главное, умейте заметать мусор под ковер. Ясно, что в конкретной забайкальской части долгое время были разрешены издевательства над солдатами.

Армия как институт подавления

В милитаристском государстве неизбежно превращение армии в институт подавления инакомыслия. В марте начальник Генерального штаба Валерий Герасимов выступил на ежегодной сессии Академии наук, сообщив, что Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий под кодовым названием «Троянский конь». Она заключается ни больше ни меньше как в намерении супостатов «активно использовать протестный потенциал «пятой колонны» для дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам». Впрочем, на вражеский коварный план — организовать «цветную революцию» и тут же обстрелять «Томагавками» — у нас всегда найдется зеркальный ответ.

На самом деле нет и не может быть документов, где бы США указывали на использование протестов в военных операциях. Подчиненные Герасимова это просто придумали.

Последние лет десять российские военные бьются над неразрешимой в принципе проблемой: как «легализовать» возможность применения вооруженных сил против собственного народа. Главная фобия Кремля — страх перед так называемыми «цветными революциями» — была обречена обрести военное измерение.

Протестный потенциал населения ставится на одну доску с действиями войск специального назначения вражеского государства. То есть граждане, которые заявляют, что им что-то не нравится в их стране, приравнены к вражеским диверсантам

Попытка объявить народный протест новой формой военных действий содержится в последней редакции Военной доктрины. Описывая характерные черты современных военных конфликтов, авторы доктрины указали: это «комплексное применение военной силы, политических, экономических, информационных и иных мер невоенного характера, реализуемых с широким использованием протестного потенциала населения и сил специальных операций». Последнее особенно примечательно. Протестный потенциал населения ставится на одну доску с действиями войск специального назначения вражеского государства. То есть граждане, которые заявляют, что им что-то не нравится в их стране, приравнены к вражеским диверсантам! Ведь если враг дошел до того, чтобы координировать протестные акции с авиаударами, то Генштабу положено разработать «планы противодействия», которые, как ни крути, обернутся оперативными планами использования войск против народа на улицах российских городов.

Армия уже сейчас превращается в репрессивный институт. Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов был похищен, в тот же день был вывезен из Москвы и отправлен для прохождения срочной службы на архипелаг Новая Земля. Тем, кто придумал эту операцию, вероятно, кажется, что они сделали ловкий ход. Таким же ловким им казалось в 2014-м объяснение, что российские военные отправляются в свой отпуск повоевать в Донбасс, вводя при этом в заблуждение своих командиров. И тогда, и сейчас этим начальникам невдомек, что они разрушают всю систему поддержания дисциплины в армии. Они продемонстрировали, что горы словес о почетном долге — полная ерунда. Армия была и остается всероссийским тяглом. И это, пожалуй, главный итог 2019-го.

Фото: image.cnbcfm.com