Политссылка-2019

Менеджера Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова отправили проходить срочную военную службу на Новую Землю, сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш, которой удалось пообщаться с Русланом по телефону.

«Похоже, что план по изоляции нашего Руслана составлял лично Путин. Задействованные силы и средства впечатляют. Заблокировали сим-карту; ФСБ выломала дверь; на нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю. Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля», — написал Алексей Навальный в Twitter.

Ярмыш сообщает, что на Новой Земле Шаведдинов находится на закрытой территории, поэтому адвокаты не могут к нему попасть. «МБХ медиа» она рассказала, что Руслана доставили в войсковую часть 23 662, которая входит в 33-й зенитный ракетный полк 1-й дивизии ПВО зенитных ракетных войск, дислоцирующийся в поселке Рогачево.

«Руслана похитили. Незаконно удерживают гражданское лицо, не обладающее статусом военнослужащего, на территории войсковой части Воздушно-космических сил РФ (Новая земля). Ответственность за это лежит, в том числе на министре обороны и президенте как верховном главнокомандующем», — заявил глава юридической службы ФБК Вячеслав Гимади.

Вечером 23 декабря дома у Шаведдинова прошел обыск. Его увезли в Следственный комитет. С тех пор связи с ним не было вплоть до 17 часов по мск 24 декабря.



Ранее выяснилось, что 23 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Руслана Шаведдинова на решение призывной комиссии, которая признала его годным к военной службе. Шаведдинов обжаловал решение призывной комиссии муниципального округа «Аэропорт». В иске было указано, что оно нарушает права истца на освобождение от призыва на военную службу, поскольку у врачей, осуществляющих освидетельствование, отсутствовали сведения о здоровье Шаведдинова. Кроме того, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию, не имел полномочий на определение годности к военной службе, а само медицинское освидетельствование проводилось в помещении, не отвечающем установленным законом требованиям. Суд доводы истца отклонил и в удовлетворении заявленных требований отказал в полном объеме. 23 декабря Мосгорсуд это решение подтвердил.

«Государство, не скрываясь, демонстрирует: армия — это такой вид репрессии. Если мы тебя не нашли за что посадить, мы тебя служить отправим. В наказание», — отмечает Леонид Волков.

в недавнем сюжете (от 22 ноября этого ноября) «Вестей Поморья» рассказывается, что на Новую Землю отправляют служить только северян. а Руслана на нескольких самолетах эфэсбэшники туда доставляли. это всё какой-то сюрреализм.https://t.co/Mo9ZOeLwKv — Oksana Baulina (@oksana_baulina) December 24, 2019

Потребность в военнослужащих срочной службы в современной армии снизилась, сообщил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства: «Синхронно с поступлением в войска технологически сложного вооружения увеличивается количество контрактников, подготовленных для ее эксплуатации и боевого применения. При этом пропорционально снижается потребность в призыве граждан на военную службу».