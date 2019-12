Импичмент бьет по обвинителям

В канун Рождества процесс импичмента против президента Дональда Трампа повис в воздухе. В ближайший четверг американский Конгресс отправляется на двухнедельные каникулы, так и не решив, когда начнется «политический суд» над Трампом в Сенате, как называют здесь обсуждение дальнейшей судьбы президента. Палата представителей Конгресса, находящаяся в руках демократов, проголосовала на минувшей неделе за импичмент по двум статьям — «превышение полномочий» и «препятствование деятельности Конгресса». Это решение поддержали все демократы за исключением двух ренегатов и одного своего члена с особым мнением. Абсолютно все республиканцы выступили на стороне Трампа и отклонили запрос на его отречение от власти.

Теперь вопрос об импичменте должен быть направлен в Сенат, где он гарантированно будет отклонен. В верхней палате противникам президента необходимо собрать уже две трети голосов, а там у демократов всего 47 мест из 100.

Импичмент остается с Трампом

Эта предопределенность требует от демократов проявления недюжинной креативности. Спикер палаты Нэнси Пелоси на следующий же день после голосования по импичменту сообщила о своем плане. Она заявила, что в ближайшее время не станет передавать в Сенат статьи обвинения и не будет посылать туда представителей палаты представителей, без чего дальнейший процесс импичмента невозможен.

У Пелоси есть основания избрать такую тактику. Республиканцы, занявшие жесткую круговую оборону вокруг своего президента, заявляют, что они против вызова на слушания свидетелей из Белого дома, на чем настаивают их коллеги из Демократической партии. Лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумер требует, чтобы были вызваны четыре свидетеля, в частности исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвани и бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. «Неужели позиции Трампа настолько слабы, что никто из его людей не осмеливается защитить его под присягой?» — спрашивает Шумер.

МакКоннелл признается в том, что он в ежедневном режиме координирует планы проведения слушаний с Белым домом. Посреди политического хаоса, который уже давно переживает Америка, мало кто из рядовых граждан задается вопросом: а как же пресловутое разделение властей?

В ответ на это лидер республиканского большинства Митч МакКоннелл заявляет, что он не будет «беспристрастным судьей» в процессе. Более того, МакКоннелл признается в том, что он в ежедневном режиме координирует планы проведения слушаний с Белым домом. Прежде такие речи в Вашингтоне невозможно было услышать. Но посреди политического хаоса, который уже давно переживает Америка, мало кто из рядовых граждан задается вопросом: а как же пресловутое разделение властей и независимость Конгресса от исполнительной власти?

Сам президент Трамп, разумеется, высказывается в характерной для него резкой манере. «После того как демократы выступили против меня в палате, они не получат никаких юристов, никаких свидетелей, ничего из того, что они хотят принести в Сенат для суда», — говорит он.

Пелоси формально права, утверждая, что пока параметры обсуждения в Сенате в отношении вызова свидетелей не определены, конгрессмены не станут отправлять туда статьи и посылать своих людей. Конституция США ничего не говорит о том, насколько долгой может быть эта задержка для передачи вопроса об импичменте из одной палаты в другую. В 1998 году, когда в Палате представителей проголосовали за импичмент Биллу Клинтону, ее представители немедленно направились в Сенат для передачи дел. Но сейчас другие времена.

Сам Трамп, конечно, хочет быстрого рассмотрения дела в Капитолии. Но демократы справедливо опасаются, что сенаторы быстро отклонят импичмент, и вопрос будет закрыт. Хозяин Белого дома, таким образом, выйдет сухим из воды и более того, использует негативный вердикт Сената для упрочения своих позиций в избирательной кампании 2020 года.

А определенные основания утверждать, что импичмент ему уже помог, у него есть. Еще месяц назад опросы общественного мнения давали бесспорную победу над Трампом лидеру демократов в гонке Джозефу Байдену. Сейчас же по опросу, проведенному USA Today/Suffolk University, Трамп опережает Байдена на 3 процентных пункта, сенатора Берни Сандерса на 5 пунктов, сенаторшу Элизабет Уоррен на 8 пунктов.

Юристы Трампа изучают все варианты действий. Они, в частности, ссылаются на интервью агентству Bloomberg профессора права Гарварда Ноа Фельдмана, который говорит о том, что пока демократы не передали дела в Сенат, говорить о том, что президенту уже объявлен импичмент, преждевременно.

Многочисленные обвинения в адрес Трампа со стороны демократически настроенных граждан и «четвертой власти» уже не действуют на избирателей. Им, похоже, уже приелось, что Трамп объявлен «автократом», «диктатором», «нарциссистом»

Ставки для Пелоси выше, чем у Трампа, полагают и многие вашингтонские эксперты. Дело не только в том, что она неизбежно проиграет войну за импичмент республиканцам. Своими креслами в палате рискуют около 30 законодателей-демократов, которые представляют избирателей в округах, проголосовавших три года назад за Трампа. И это будет настоящим «ночным кошмаром» для Демократической партии, если Трампа переизберут, а она лишится на выборах 2020 года большинства в палате представителей.

Складывается парадоксальная ситуация. Многочисленные обвинения в адрес Трампа со стороны демократически настроенных граждан и «четвертой власти» — прессы (ведущие газеты страны — The Washington Post и The New York Times начали войну с президентом сразу после его избрания) уже не действуют на избирателей. Им, похоже, уже приелось, что Трамп объявлен «автократом», «диктатором», «нарциссистом», который ставит себя над законом, плюет на Конгресс, постоянно врет нации (по подсчетам журналистов WP, он соврал американцам или сообщил недостоверным данные за три года своего правления 15412 раз, по 32 раза в день).

В ответ Трамп и его республиканская паства говорят: всю войну против президента затеяли «гнусные леваки», это они начали «позорный фарс» с импичментом в Конгрессе.

И опять «рука Москвы»

Но демократы верят, что формально объявленный ими импичмент, даже если его «убьют» в Сенате, будет дорого стоить Трампу на выборах будущего года. Отныне вердикт конгрессменов, убеждены они, будет всегда ассоциироваться с Трампом, ведь до него лишь два президента подверглись остракизму конгресса — Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998 году. Историки подтверждают, что процесс против Клинтона привел к серьезному ослаблению позиций Альберта Гора, демократического кандидата на выборах 2000 года, а впоследствии не позволил Хиллари Клинтон получить номинацию от Демпартии на выборах 2008-го: тогда ее опередил Барак Обама.

В социальных сетях США появился новый мем: название республиканской партии Grand Old Party («GOP») стало переводиться как «Gang of Putin» («Банда Путина»)

В последние дни демократы вновь обратились к такому, казалось бы, уже избитому пропагандистскому оружию, как «влияние Москвы».

Как пишет журнал Foreign Policy, в социальных сетях США появился новый мем: название республиканской партии Grand Old Party («GOP») стало переводиться как «Gang of Putin» («Банда Путина»). «У демократов, — утверждает FP, — уже не осталось сомнений, что запланированное быстрое оправдание Трампа в Сенате организовано «московским Митчем», как спикер Пелоси назвала МакКоннелла в 2019 году, когда республиканский Сенат заблокировал принятие новых законодательных норм по обеспечению безопасности выборов, а произошло это после свидетельских показаний прокурора Роберта Мюллера, расследовавшего «русский след» в кампании 2016 года.

Ведущей темой и столичной The Washington Post в минувшие дни стал рефрен о том, что Трамп попал под влияние Путина и стал, по сути, его марионеткой. Со ссылкой на несколько анонимных источников, близких к администрации Белого дома, и вышедших в отставку чиновников газета сообщает, что еще на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году Путин убедил Трампа в том, что не Россия, а Украина вмешивалась в президентскую избирательную кампанию в США годом ранее. «Путин сказал мне об этом», — признавался сам Трамп, хотя все разведывательные службы страны говорили ему, что никакого такого вмешательства со стороны Киева и быть и могло.

Издание полагает, что новые факты стали bombshell — «информационной бомбой», ведь абсолютно все действующие и отставные чиновники, которые дают интервью общенациональным американским СМИ, убеждены, что Путин, мастер в области дезинформации, намеренно пускал Трампа по ложному следу. Однако очередное раскручивание темы «руки Москвы» вряд ли произведет впечатление на избирателей. Те смертельно устали от разговоров о том, что Путин был режиссером прошедших выборов в Америке и, возможно, захочет повторить свой успех на выборах будущих. А что касается Украины, то подавляющее большинство американцев не знает и не хочет знать, где она находится и кто ее президент.

Фото: poistine.org