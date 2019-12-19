Импичмент Трампа как символ американского идеала

Палата представителей США, где большинство — демократы, поддержала обе обвинительные статьи по импичменту президента США Дональда Трампа. Но принятие аналогичного решения в Сенате, контролируемом республиканцами, маловероятно. Значит Трамп скоро объявит о своей невиновности и продолжит свой путь к перевыборам 2020 года, где его если и удастся победить, то только голосами избирателей.

«Почему тогда этот момент имеет значение?» — задается вопросом Эндрю Гаусорп. Один подход к рассмотрению вопроса: посмотреть на краткосрочные последствия импичмента, о которых эксперты бесконечно спорят. Другой — отдалиться от текущего момента и поместить это знаменательное событие в толстую книгу американской истории, простирающуюся от далекого основания до далекого будущего.

Тогда мы сможем заметить любопытный парадокс, считает историк: страна, теоретически ставящая во главу угла понятия свободы и равенства, на практике всегда терпела неудачу в этих вопросах из-за системных и структурных проблем: от одобрения рабства в Конституции посредством Акта об исключении китайцев (1882 год) и до пыток в тюрьме Гуантанамо.

Однако страна все равно ориентировалась на свои идеалы по двум причинам. Во-первых, в США всегда были люди, готовые за них бороться — меньшинства, бедные, женщины, бессильные и так далее. Во-вторых, из-за системы управления.

«Американские политические институты — президентство, Конгресс, система федерализма и Верховный суд — часто были двигателями несправедливости, но они также доказали свою способность искоренить ее. Что еще более важно для нашего настоящего момента, они предотвратили возникновение тирании, которая может навсегда уничтожить любую надежду на углубление и укрепление приверженности Америки своим высшим идеалам», — пишет Эндрю Гаусорп, вспоминая, как пример, ликвидацию законов Джима Кроу, для чего потребовались и мощная народная инициатива, и вмешательство институтов власти.

«Вопрос, поднятый импичментом, состоит в том, имеет ли Америка на данном этапе своей истории то, что нужно, чтобы противостоять силам тирании», — заявляет историк.

При этом сейчас нет вопроса — сместит ли импичмент Дональда Трампа с поста президента и станет ли он политическим благом для демократов или других прогрессивных сил в стране.

Историк считает, что почти никогда ни один американский президент, институт или электорат не выполнили полностью клятву стране. Но редко появлялся такой президент, как Трамп, который относится к институтам власти Америки и избирательным процессам с таким презрением. Он, по мнению Гаусорпа, представляет настоящую экзистенциальную угрозу американскому идеалу.

«Трамп и его помощники — люди, такие как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и генеральный прокурор Уильям Барр — стремились создать прецеденты, которые, если позволить им устоять, опасно ведут Америку к тирании и гибели ее высших идеалов. Они не должны быть ратифицированы бездействием Конгресса или народа», — заявляет автор статьи.

Говоря о дальнейшей судьбе импичмента в Сенате, Гаусорп отмечает: не предопределено, что к политической сфере относится богословское убеждение Мартина Лютера Кинга о том, что «дуга нравственной вселенной длинная, но склоняется к справедливости». Но до тех пор, пока американский идеал жив, и до тех пор, пока существуют люди и учреждения, которые воплощают его и передают его следующему поколению, есть надежда. На данный момент импичмент воплощает эту надежду, и поэтому он должен продолжаться.