Письмо Трампа «охотникам на ведьм»

18 декабря завершится первая стадия расследования Конгресса в отношении президента США Дональда Трампа. Ранее Палата представителей уже определилась со статьями обвинения. Если члены нижней палаты поддержат сторону обвинения, президенту официально будет объявлен импичмент, сообщает Associated Press.

Письмо Трампа

Накануне решающего голосования в Палате представителей, во вторник 17 декабря президент Дональд Трамп отправил яростное письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. В письме президент осуждает «порочный крестовый поход» против него. Это письмо скорее адресовано даже не Пелоси, а широкой аудитории граждан, включая избирателей 2020 года, которые следят за историей, разворачивающейся на Капитолийском холме.

Президент обвинил демократов в действии «синдрома расстройства Трампа», из-за которого они не могут пережить поражение в 2016 году. «Вы — те, кто приносит боль и страдания нашей республике ради своих собственных эгоистичных, личных политических и партийных выгод», — пишет президент. Трамп сравнивает свое дело с «судебными разбирательствами по делу о салемских ведьмах». А действия демократов называет «незаконной партизанской попыткой государственного переворота, которая, исходя из недавних настроений, потерпит неудачу в кабине для голосования».

Отвечая на вопрос CNN о жалобах Трампа на его обвинения, демократ Эрик Свауэлл из Калифорнии сказал, что письмо «детское» и «плаксивое».

По данным Reuters, Пелоси накануне голосования разослала всем 232 членам Палаты представителей от Демократической партии письмо с призывом защитить Конституцию. «К сожалению, факты ясно показали, что президент злоупотреблял своей властью ради собственной личной политической выгоды и что он препятствовал Конгрессу, поскольку считал, что он был выше ответственности, выше Конституции и американского народа», — написала спикер Палаты представителей.

Две статьи обвинения

Демократы обвиняют Трампа сразу по двум статьям: злоупотребление властью и создание препятствий Конгрессу для проведения расследования. Причиной стал телефонный разговор между президентами США и Украины, в котором Трамп просил Владимира Зеленского начать расследование против сына своего политического оппонента на грядущих выборах Джо Байдена. При этом президент США удерживал, по мнению стороны обвинения, помощь Украине в $400 млн.

В случае объявления импичмента начнутся слушания в Сенате, на которых сенаторы выступят в роли судей. Верхняя палата должна будет окончательно решить, уйдет ли президент в отставку. Но если в Палате представителей обвиняющие Трампа демократы с высокой долей вероятности получат большинство, то в Сенате все козыри в руках у защищающих Трампа республиканцев. Тем не менее широко освещаемый политический процесс скажется на уровне поддержки Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

Трамп, вероятно, станет третьим президентом в истории США, который будет подвергнут импичменту. До него это были Эндрю Джексон в середине 19 века (1868) и Билл Клинтон — в 1999 году.

Республиканцы стоят на своем

Ни один республиканец нижней палаты не заявил, что поддержит две статьи об импичменте, сообщает Associated Press. В то же время демократы-центристы, поддерживающие импичмент, рискуют потерять свои места в будущем, так как избирались от районов, где Трамп популярен. Они стараются смягчить тон своей позиции, ссылаясь на данные клятвы. Так, член Палаты представителей Эбби Финкенауэр (штат Айова) заявила, что поддержит обе статьи импичмента, чтобы «выполнить долг по защите Конституции и демократии от злоупотребления властью на самых высоких уровнях».

Однако в Сенате у стороны обвинения будут явные проблемы. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что он «не беспристрастный присяжный» и они почти наверняка оправдают президента.

Из-за отношения к импичменту ряду конгрессменов предстоит поменять партию. Так, Джефф Ван Дрю из Нью-Джерси планирует перейти к республиканцам, а Джастин Амаш из Мичигана, наоборот, покинул республиканцев из-за поддержки обвинений.

В то же время во вторник вечером в городах от Аляски до Флориды десятки тысяч американцев прошли маршем в поддержку импичмента . Это были и крупные акции, как на Таймс-сквер, и выступления горсток активистов в небольших городах.

Trump faces becoming only the third US leader ever to be impeached when the House of Representatives holds a historic vote on Wednesdayhttps://t.co/pzkRbSd9aB



📸 Protesters call for the impeachment of @realDonaldTrump in San Francisco, Boston, Los Angeles#ImpeachmentDay pic.twitter.com/a1wHXsXIu2