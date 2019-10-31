Палата представителей США приняла резолюцию, формализующую расследование по импичменту Трампа

232 голосами против 196 в Палате представителе США была принята резолюция, формализующая расследование по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа. Голоса, в основном, разделились по партийному принципу, передает «Голос Америки».

Голосование является первой официальной проверкой популярности расследования, которое началось 24 сентября. Резолюция предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент Дональд Трамп для участия в дальнейших этапах процесса.

Республиканцы обвиняют демократов в ущемлении прав президента и выражают возмущение по поводу закрытого характера расследования. Конституция дает Палате представителей широкие полномочия в плане установки правил расследований по вопросу импичмента, и демократы настаивают, что соблюдают действующие правила. Они пообещали провести ряд открытых слушаний в рамках расследования.

Вопрос об импичменте встал после скандала, который возник вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Якобы президент США оказывал на коллегу давление, чтобы тот начал расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии.