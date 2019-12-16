Первые блюда предвыборного меню

Иван Давыдов.

Оттепель, судари мои! В аэропорты вернутся курилки! В 2013-м году их запретили. Курильщики зверели. Некурящие тоже — потому что озверевшие курильщики начали курить в туалетах. До запрета страдали только курящие в задымленных загонах, но страдали, заметим, добровольно. С удовольствием, можно сказать, страдали. После запрета страдать начали все — в лучших традициях российской репрессивной борьбы за все хорошее и против всего плохого.

Еще в 2017 году депутат-единоросс Сергей Боярский (да, сын певца-мушкетера, отметившийся, кстати, в основном дикими инициативами, направленными на ограничение свободы слова в интернете) заметил: здесь что-то не так. И внес законопроект о возвращении помещений для курения в аэропорты. Теперь про него вдруг (или не совсем вдруг, но об этом чуть ниже) вспомнили и приняли, проигнорировав протесты Минздрава. Более того — обсуждается вопрос об оборудовании специальными помещениями для курения поездов дальнего следования. Законопроекта, правда, пока нет, но тема уже вброшена.

Плоды паранойи

И это еще не полный список благодеяний: на стадионы вернется пиво! Законопроект, отменяющий ранее принятый запрет на продажу пива и «напитков, приготовленных на основе пива» (не знаю уж, что это за удивительные коктейли), принят в первом чтении. В авторах — депутаты из партии ЛДПР, которая традиционно специализируется на нехитрых лоббистских играх. В причинах, надо думать, опыт домашнего чемпионата мира по футболу: за порядком на стадионах тогда следила ФИФА, одна из крупных пивных компаний числилась в генеральных спонсорах соревнований, и выяснились удивительные вещи. Оказалось, например, что можно так организовать выход болельщиков даже с переполненного стадиона, что никакой давки не случится. И еще — что продажа пива не обязательно ведет к пьяному буйству и массовым беспорядкам.

Это все, конечно, скорее хорошо, чем плохо. И что для нас важнее, то и другое — показатель качества работы российских парламентариев. Для нелепых запретов в свое время придумывались обоснования, произносились речи, доказывавшие их необходимость, важность и значимость. Депутаты охотно рассуждали о борьбе за здоровье нации (великое дело — здоровье нации, не станем спорить), вреде курения (курить и правда вредно) и опасности пивного алкоголизма (едва ли и в пивном алкоголизме много пользы). Но когда понадобилось, те же самые, ну или такие же депутаты из тех же партий с легкостью собственные запреты отменили. Произнеся положенные речи и обосновав осмысленность своих действий.

Куда более серьезные запреты они, если переменится ветер, отменят с такой же легкостью. Депутат Яровая расскажет, как важна для нормального функционирования государства свобода слова, а сенатор Клишас объяснит, почему критика власти для государства спасительна

Российским законодателям (ах, как же хочется слово «законодатели» здесь заключить в кавычки) вообще, получается, все равно, за что голосовать, против чего бороться и что запрещать. Лишь бы настоящее начальство было довольно.

Здесь, кстати, даже повод для сдержанного оптимизма можно отыскать: это ведь значит, что куда более серьезные запреты они, если переменится ветер, отменят с такой же легкостью. Депутат Яровая расскажет, как важна для нормального функционирования государства свобода слова, а сенатор Клишас объяснит, почему критика власти для государства спасительна.

Нужно только, чтобы настоящее начальство из Кремля избавилось наконец от своей паранойи. Чтобы президент перестал бояться бумажного стаканчика. Никакого другого смысла в бесчисленных запретах последних времен нет. Они нужны только потому, что один человек в Кремле очень любит свое кресло и очень боится свое кресло потерять. И выдумывает себе все новые и новые страхи. И посылает верных слуг с этими выдуманными страхами бороться, ломая жизни ни в чем не повинным людям.

И вот здесь важно вспомнить еще одно — очень на самом деле важное — событие минувшей недели, а именно выступление нового главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева, который заявил, что осужденные по «московскому делу» недостойны амнистии.

На первый взгляд, это еще одна история про царскую паранойю и холопский испуг. На встрече президента с придворными правозащитниками Фадеев сказал, что давать реальный срок за брошенный в полицейского пластиковый стаканчик — все-таки слишком. В ответ получил знаменитую тираду о том, что, мол, сегодня они стаканчики кидают, а завтра стрелять начнут. Понял, перестроился, стремительно озвучил измененную по первому намеку любимого руководителя позицию.

Но как раз-таки предновогодние подарки от Государственной думы для курильщиков и любителей выпить создают для этого выступления новый контекст. Амнистия в честь юбилея Победы — идеальный момент, чтобы замять скандальное дело. Вынести за скобки споры о том, виноваты ли хоть в чем-то жертвы полицейской охоты на людей, и просто отпустить их домой, проявив милосердие. Но нет, оказывается, для режима это — непозволительная роскошь. Милость к падшим — это не про наше время, а крамольного Пушкина хорошо бы запретить. Ну, будем надеяться, Совет по правам человека этим вопросом непременно займется.

Грядут выборы в Думу. До них еще больше года, конечно, но это очень важные выборы. Их исход определит схему сохранения власти у Путина после 2024-го. На последнем своем съезде единороссы уже объявили, что кампания началась. Рейтинги падают слишком заметно, протестов слишком много, раздражение в обществе слишком велико, чтобы рисковать. И власть показывает, что она готова на подачки.

Участник мирного шествия, схваченный полицейскими возле метро, — вот главный государственный преступник, который недостоин амнистии. Не вор, не убийца, не коррупционер, нет. Человек с плакатом

Возвращение курилок в аэропорты и пива на стадионы — понятные популистские шаги. Среди взрослого населения страны курильщиков больше, чем некурящих, да и трезвенникам тягаться с любителями пива не приходится. Подарки делаются именно большинству, и это такие подарки, которые большинству нетрудно оценить. Это вам не бесплатный валежник, годный только для сочинения обидных шуток и анекдотов про депутатскую доброту.

А главное — это вещи вообще несущественные: ни то, ни другое на будущее России не влияет никак. И легко прогнозировать, что до выборов будет еще много таких подачек. Но вот в принципиальных вопросах, в том, что на будущее по-настоящему влияет, власть ни на какие уступки не готова.

Публику можно задабривать любыми почти способами, отменяя запреты, введенные ранее, и не страшно, что это выглядит довольно глупо. Нельзя только ни пяди уступить там, где дело касается прав, свобод и возможности участия гражданина в политической деятельности.

Участник мирного шествия, схваченный полицейскими возле метро, — вот главный государственный преступник, который недостоин амнистии. Не вор, не убийца, не коррупционер, нет. Человек с плакатом. Мы говорим, что власть боится бумажного стаканчика, и смеемся. А на самом деле власть боится свободного человека, готового отстаивать свою свободу. И ничего особенно смешного в этом нет.

Боится настолько, что даже СПЧ готова превратить в еще один репрессивный орган. И, кстати, как раз опыт кастрированных московских выборов показывает, что, возможно, не зря боится.

Подумайте об этом, закурив перед вылетом.

Фото: duma.gov.ru