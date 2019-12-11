Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «московского дела»

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил против внесения фигурантов «московского дела» в списки на амнистию, которая должна быть объявлена к 75-летию Победы.

«Я против и высказывался публично, там приводят в пример амнистию 1993 года, что через год все участники были амнистированы, те кто был в Белом доме. Я против, потому что тогда были страшные события, фактически гражданская война была, и уравнивать те страшные события с этими неприятными в Москве летом этого года, я считаю неправильным», — цитирует Фадеева «Интерфакс».

О том, что СПЧ намерен просить о включении обвиняемых по делу о летних протестах в Москве в проект амнистии, в конце августа говорил член Совета Илья Шаблинский. 21 октября Владимир Путин сменил главу СПЧ и нескольких его членов, в том числе и Шаблинского. После этого СПЧ покинула судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, которая готовила проект амнистии от имени Совета.