Новый Совет

Владимир Путин уволил Михаила Федотова с постов советника и председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Его место занял журналист, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Федотов уволен с государственной службы в связи с достижением им возраста 70 лет. Он намерен воспользоваться предусмотренным регламентом СПЧ правом оставаться постоянным экспертом Совета.

Из состава Совета исключены политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров и профессор ВШЭ Илья Шаблинский. Вошли в Совет журналист Кирилл Вышинский, обвиняемый на Украине в госизмене и освобожденный рамках обмена с Россией, и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Всё, свободны! Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных. Павел Чиков, Илья Шаблинский, мои поздравления. Остальным труднее», — написала Шульман в Facebook.

Шаблинский в разговоре с «МБХ медиа» связал свое исключение с заявлением об отказе в регистрации независимым кандидатам на выборах в Мосгордуму: «В комиссии по избирательным правам СПЧ я принимал заявление о том, что отказ в регистрации кандидатам — это произвол и нарушение закона. Это главная, но не единственная причина [исключения из СПЧ]».

«Был Совет по правам человека при диктаторе, были там хорошие люди. Их выгнали. Путин решил, что хватит притворяться. Теперь у нас будет другой совет по правам человека, и этого человека мы знаем. Спасибо Екатерине Шульман и Павлу Чикову за их попытку, конец которой был предрешен», — пишет политик Дмитрий Гудков.

Политолог Константин Калачев отмечает включение в Совет новых лиц: «Точенов — давний партнер Фадеева. Это в нашей системе координат нормально. Но Вышинский? Сбывается мой прогноз, что СПЧ с Фадеевым начнет защищать «русских» за пределами России».

«При другом председателе совет не может остаться тем же, и с учетом ухода нескольких человек с активной правозащитной позицией, занимавшихся летними московскими протестами, работа совета не может не пострадать. Их исключение является репрессивной мерой, наказанием за чрезмерную активность», — сказала «Интерфаксу» заместитель директора по Европе и Центральной Азии «Human Rights Watch» Татьяна Локшина.

Сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев назвал изменения в составе совета «разгромом»: «Противники СПЧ, Федотова одержали победу. Решили отомстить. Исключение из числа членов совета тех, о ком вы говорите, — большой удар по правозащитному сообществу. Судя по всему, СПЧ в том состоянии, в котором он был, кончается, наступает другое время».

Почему президентский Совет по правам человека, казавшийся слабым институтом, стал последним символом подлинного гражданского общества внутри государства, враждебного всему гражданскому? О причинах увольнения председателя СПЧ Михаила Федотова — в NT пишет публицист Андрей Колесников.