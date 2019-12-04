«Ъ» раскрыл подробности исков силовиков к оппозиции

Росгвардия добивается от оппозиции компенсации за работу в выходные дни и затрат на топливо для спецтранспорта, которого хватило бы на четыре кругосветки. Подробности иска за протесты 27 июля и 3 августа к Алексею Навальному и его соратникам публикует «КоммерсантЪ».

В исках ГУ МВД и прокуратуры Москвы, составленных в интересах Росгвардии, рассмотрение которых начнется 4 декабря, от оппозиционеров требуется компенсация на общую сумму более 15 млн руб. При этом в материалах дел есть полупустые приказы о выплатах полицейским и странные расчеты стоимости бензина, при количестве которого можно было бы совершить четыре кругосветных путешествия.

Сначала ГУ МВД по Москве предъявило Алексею Навальному и его соратникам два иска на суммы 8,5 млн руб. за акцию 27 июля и 9,4 млн руб. за акцию 3 августа. Потом снизило требования до 4,2 млн и 6 млн руб. соответственно. Прокуратура Москвы подала аналогичный иск в интересах Росгвардии на 4,9 млн руб.

Согласно материалам дела, сокращение исковых требований связано с изменением количества сотрудников, которым была компенсирована работа в выходной день. По словам адвокатов, часть подтверждающих выплаты документов выглядят как подложные, также встречаются пустые листы.