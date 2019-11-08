Чистые доказательства

Представители московской полиции попросили приобщить 21 пустой лист бумаги в качестве доказательств по иску к оппозиционерам на 6 млн руб. из-за акции 3 августа. Об этом стало известно на предварительном заседании в Симоновском суде, передает «МБХ медиа».

Адвокат Александр Помазуев выступил против приобщения пустых листов к делу. При этом по второму иску МВД на 4,2 млн руб. из-за акции 27 июля полиция просила приобщить несколько полностью черных листов бумаги.

Суд пока не стал приобщать эти листы в качестве доказательств, дав время МВД ответить на возражения представителей ответчиков.

Вот так МВД хочет доказать, что оппозиционеры должны им миллионы



Фото: «МБХ медиа» #мвдоппозиция0811 pic.twitter.com/kJ5mU860Cm — Суды и трансляции. МБХ Медиа (@mbk_media_court) November 8, 2019

По первому иску, где ответчиками указаны Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Алексадр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, МВД требует 4,2 млн руб. По второму, где ответчиками выступают Георгий Албуров и Любовь Соболь, — 6 млн руб.

Из-за летних акций протеста иски к оппозиционерам кроме полиции подали Мосгортранс, метрополитен, ГБУ «Автомобильные дороги», служба такси, компания по прокату авто и ресторан.