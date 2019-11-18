Страх и ненависть на Урале

Фёдор Крашенинников.

Спустя полгода после окончания активной фазы противостояния вокруг строительства храма в центральном сквере Екатеринбурга возобновились репрессии против участников событий. Людей вызывают в Следственный комитет, а во множестве возникшие после ситуации в сквере процерковные и околовластные медиа захлебываются от злобы, обещая неминуемое возмездие всем участникам протестов.

Храм и срам

Будь в Екатеринбурге (и России вообще) сколько-нибудь работающее местное самоуправление, реально представляющее интересы горожан, ничего подобного просто не случилось бы, а все дискуссии не вышли бы за рамки полемики в городской думе.

В итоге городская дума, голосовавшая за перевод сквера у Театра драмы в зону религиозного строительства, послушно отменила свое решение после протестов и окрика из Москвы. По сути, было подтверждено, что вышедшие протестовать горожане были правы, а те, кто настаивал на законности и уместности строительства в сквере — нет. Любопытно, что даже полпред президента в УрФО Николай Цуканов вынужден был заявить: «Поддерживаю тех людей, которые выступили в поддержку сквера... это неправильное решение было тогда... Это вопрос чисто управленческий, относящийся к компетенции органов муниципальной и государственной власти».

Тем не менее история на этом не закончилась. Если учесть, что проигравшей стороной оказались РПЦ, ее крупнейшие спонсоры, представители городской и региональной власти, то дальнейшее половодье ненависти к протестовавшим горожанам вполне объяснимо: в современной России эти категории граждан просто не могут проиграть!

И хотя по поводу нового места строительства никто особо не собирается протестовать, и вроде как сторонники строительства храма получили то, что хотели, осадочек после столь громкого конфуза у них явно остался.

Протестующие в официозном дискурсе — это всегда враги, всегда зло. Даже если власть неправа, гражданам предписывается не протестовать, а терпеть и смиряться с неизбежным. Церковь же по определению не может быть неправой, а каждая новая религиозная стройка должна вызывать у населения экстаз — даже если очередной уродливый новострой вырастает на месте любимого сквера, пруда или площади с фонтаном.

Если учесть, что проигравшей стороной оказались РПЦ, ее крупнейшие спонсоры, представители городской и региональной власти, то дальнейшее половодье ненависти к протестовавшим горожанам вполне объяснимо

С учетом конспирологии, возведенной в близких к власти кругах в ранг официальной теории всего, протестная активность в екатеринбургском сквере сразу получила иррациональное истолкование.

С одной стороны, церковные и околоцерковные спикеры прямым текстом рассуждали о присущем протестующим сатанизме и вообще ненависти к учению Христа и святой церкви. Дескать, им совершенно не важно, где мы захотим строить церковь, они всегда будут против. Поэтому не надо их слушать, надо начинать строить где решено, недовольных же — разогнать и наказать.

С другой стороны, власть и ее подручные запели традиционные для путинской бюрократии песни: мол, это все понаехавшие со всей страны и из-за рубежа профессиональные революционеры, «все проплачено», «дестабилизация ситуации», «опытные провокаторы». С учетом высокой политической активности горожан и довольно успешной работы в Екатеринбурге штаба Навального приплели и его: дескать, это они все и организовали!

В итоге уже после завершения всех протестов и даже истории вокруг выбора нового места для строительства церкви война против гражданского общества разгорелась с новой силой.

Тремя огромными тиражами была напечатана и щедро распространена по городу газетенка «Сквер», на 24 полосах излагавшая все комплексы, обиды, фантазии и страхи городской власти по поводу протестов и их мнимых организаторов. Естественно, делалось все анонимно, но заказчики и исполнители этой политической порнографии хорошо известны.

В интернете, как по команде, возникло сразу несколько однотипных медиаресурсов, на все лады поливающих участников протестов и всех тех, кого власть и церковь хотели бы таковыми видеть, не забывающих порассуждать о нерушимой связи либералов, геев, сатанистов и штаба Навального.

«Чебуречное дело»

Нельзя сказать, что вся российская власть или даже хоть сколько-нибудь значимая ее часть озабочена проблемами мести за майские протесты в Екатеринбурге — иначе бы репрессии были гораздо более масштабны и решительны. На фоне выборов Мосгордумы, сопровождавших их протестов и «московского дела» события в Екатеринбурге выпали из федеральной повестки.

Даже региональная власть не особо вовлечена в процесс — губернатор Куйвашев, судя по всему, хотел бы забыть «скверную» историю как страшный сон, сделав крайними городское начальство.

Но все-таки внутри власти явно есть какие-то влиятельные люди, которые никак не могут успокоиться или сознательно не хотят этого делать. Так, на прошедшей неделе стало известно о вызове на допросы в Следственный комитет нескольких представителей ресторанного бизнеса Екатеринбурга, которые в дни протеста были замечены в том самом сквере. Некоторые из них дали подписку о неразглашении, поэтому громче всех прозвучало дело владельца популярной в городе чебуречной «Время Ч» Антона Чурбанова. Он не стал давать подписки о неразглашении и даже выложил в социальные сети повестку, из которой публика узнала в том числе и имя следователя.

В майданно-конспирологической мифологии доставка пищи протестующим трактуется как едва ли не важнейшее доказательство организованности и управляемости протестов темными закулисными силами

Как стало известно, предпринимателя расспрашивали о том, кто и как мотивировал его принести протестующим в сквере людям чебуреки. Очевидно, остальных рестораторов спрашивают о том же.

Мысль о том, что собственник бизнеса может сделать это просто потому, что ему это показалось правильным или даже исключительно в целях промоушена своего заведения, старшему лейтенанту юстиции Булгакову И.А. и его начальству кажется заведомо подозрительной: ведь в майданно-конспирологической мифологии доставка пищи протестующим трактуется как едва ли не важнейшее доказательство организованности и управляемости протестов темными закулисными силами.

Страх и ненависть в Екатеринбурге

В ходе протестов было задержано более 100 человек, и некоторые из них получили административные аресты, были приговорены к общественным работам и штрафам.

Тогда же было возбуждено дело по статье 212 УК РФ (об организации массовых беспорядков), и как мы видим, оно продолжает жить, несмотря на то, что в нем нет ни фигурантов, ни самого предмета расследования.

В рамках этого дела сотрудники УФСБ и СУ СК по Свердловской области даже провели обыски у нескольких человек, но общий размах расследования понять трудно: у допрашиваемых берут подписки о неразглашении, и широкую огласку получают лишь отдельные эпизоды. Официальные структуры дело не комментируют.

Тем не менее известно, что были обыски у ряда активистов движения «Бессрочный протест» — в большинстве своем совсем молодых людей: правоохранительные органы получили доступ к чату организации и «работают» по его участникам.

Но все равно никакого «дела» пока не получается: «Бессрочный протест» откровенно маргинален, и на лидеров и организаторов протестных акций его участники никак не тянут.

Кто-то явно хочет выслужиться и продемонстрировать Москве свой охранительный задор и сыскной талант. Некоторые наблюдатели называют главными двигателями «екатеринбургского дела» полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова

Обнаружить же какие-то явные связи между разными группами городских активистов и обычными горожанами, пришедшими защищать сквер по собственному почину, и доказать таким образом наличие в Екатеринбурге мощного оппозиционного подполья никак не получается.

Тем не менее именно это, судя по всему, является целью энтузиастов в погонах, таскающих людей на допросы и не собирающихся закрывать бесперспективное дело о «массовых беспорядках в сквере». Как это часто бывает в современной России, кто-то явно хочет выслужиться и продемонстрировать Москве свой охранительный задор и сыскной талант. Некоторые наблюдатели называют главными двигателями «екатеринбургского дела» полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, но вполне возможно, что круг интересантов гораздо шире.

Нельзя не отметить мрачную роль в екатеринбургских событиях РПЦ, ее уральской митрополии и немногочисленного, но громкого околоцерковного актива. Поражение в сквере было воспринято в этих кругах как антиклерикальный бунт, и уже много месяцев из-за церковной ограды звучат угрозы, обвинения, ругань и призывы к мести и расправам над участниками протестов. При явной поддержке городских властей и спонсоров церковные круги предприняли ряд громких атак на гражданское общество, одной из которых стал прогремевший конфликт вокруг «Супрематического креста» художника Покраса Лампаса.

С учетом общей атмосферы в стране ситуация выглядит довольно тревожно и вполне можно ожидать каких-то новых репрессий и дел, связанных с майскими протестами. Власть, церковь и силовые органы жаждут отмщения за испытанный ими страх и не считают нужным скрывать свою ненависть.

Фото: osnmedia.ru via e1.ru