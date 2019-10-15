Новые обыски у сторонников Навального

UPD: Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщает, что по предварительным подсчетам в 30 городах проходит около 100-120 обысков. При этом пришли в основном к бывшим сотрудникам.
На этом видео объясняется почему количество тяжких преступлений в России выросло за последнее время. Почему такая коррупция. Почему расходы на «правоохранительную систему» не приводят к улучшениям.Бездельники из СК и силовой поддержки заняты обысками в ФБК pic.twitter.com/NHTqrcMOMO— Alexey Navalny (@navalny) October 15, 2019
UPD: Следственный комитет официально подтвердил, что обыски связаны с расследованием дела о легализации незаконных средств через Фонд борьбы с коррупцией. Они проходят в 30 регионах «в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК». Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу. Навальный и его сторонники всегда говорили, что ФБК и сеть штабов Навального это разные юрлица, не связанные между собой.
UPD: «Кремлевские бездельники и жулики устроили очередную — уже третью — волну обысков по сфабрикованному «делу ФБК». Они начались в 6 утра и идут уже как минимум по 30 адресам. Свои самые большие усилия «правоохранительная система России» тратит на защиту коррупционеров и взяточников», — пишет в Twitter Алексей Навальный.
UPD: По данным «МБХ медиа», в Тамбове с обыском пришли к члену Либертарианской партии Амиру Жалилову. У него изъяли телефон и жесткие диски, на завтра вызвали на допрос». В Барнауле обыск проводится в штабе Навального. Всего обыски проходят как минимум в 17 городах России.
Судя по машинам вокруг ФБК, то сегодня нам тоже стоит ждать посетителей. pic.twitter.com/deEe1aTPZ3— Ivan Zhdanov (@IoannZH) October 15, 2019
UPD: В Ставрополе в 6:00 на допрос забрали двух волонтеров. Одного уже освободили, а со вторым связи пока нет.
UPD: Ростов-на Дону.
⚠У нашего сотрудника Владислава Кульчицкого обыск.— Штаб Навального в Ростове-на-Дону (@teamnavalny_rnd) October 15, 2019
UPD: Политолог из Екатеринбурга Федор Крашенинников сообщил, что обыск прошел и у него: «Формально ко мне нет никаких претензий, речь идет о моей бывшей жене Полина Грейсман. Несмотря на то, что я объяснил сотрудникам ситуацию и показал свидетельство о разводе, обыск был произведен. По итогам обыска изъят imac. Другая техника и деньги не изъяты. Сегодня я должен явиться в СК в качестве свидетеля. С меня взята подписка о неразглашении, но ничего нового относительно того, что ищут по «делу ФБК» я бы все равно не смог сообщить — про это уже все давно известно».
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В разных городах у сторонников Алексея Навального и людей, имеющих отношение к штабам политика, проходят обыски. По данным «ОВД-Инфо», следственные действия проходят в домах у активистов в Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Челябинске, Ярославле, Краснодаре.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщает об обысках в Белгороде, Воронеже, Ижевске, Кемерово, Владивостоке, Чебоксарах, Ставрополе, Бийске, Новосибирске. По его словам в Екатеринбурге с обыском пришли и к политологу, блогеру Федору Крашенинникову.
«Снова по «делу ФБК» с 6 утра новые обыски у сотрудников и волонтеров региональных штабов. Екатеринбург, Уфа, Самара, Белгород, Воронеж, Кемерово, Владивосток, Чебоксары, Омск. Опять кошмарят и забирают технику», — пишет в Twitter сотрудник ФБК Николай Ляскин.
6 утра. Белгород. Ск опять берётся за обыски. В этот раз пришли в квартиру, где я жил всего месяц, до отъезда, а там уже другой человек живёт.— Evgeniy Karpov (@Evg_Karpov) October 15, 2019
Но им то какая разница. Всё верх дном, всех запугать "мы зло, мы закон, мы сила"
Тьфу на вас, позорники.
Первая волна обысков прошла 12 сентября, силовики провели их в 43 городах. Они приходили в офисы штабов Алексея Навального, в квартиры сотрудников и их родственников. 17 сентября Басманный суд Москвы санкционировал новые обыски в рамках дела об отмывании денег в ФБК.
3 августа СК возбудил уголовное дело о совершении финансовых операций с деньгами, приобретенными «преступным путем». Следствие считает, что сотрудники Фонда борьбы с коррупцией могут быть причастны к отмыванию денег, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем». Сами сотрудники ФБК говорили, что СК счел отмыванием конвертацию биткоинов, которые жертвовали оппозиционерам.
В начале октября ФБК включили в реестр иностранных агентов.