Новые обыски у сторонников Навального

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщает, что по предварительным подсчетам в 30 городах проходит около 100-120 обысков. При этом пришли в основном к бывшим сотрудникам.

На этом видео объясняется почему количество тяжких преступлений в России выросло за последнее время. Почему такая коррупция. Почему расходы на «правоохранительную систему» не приводят к улучшениям.Бездельники из СК и силовой поддержки заняты обысками в ФБК pic.twitter.com/NHTqrcMOMO — Alexey Navalny (@navalny) October 15, 2019

Силовики пришли с обыском в московский офис ФБК, сообщает Иван Жданов. Задержан Борис Золоторевский.

UPD: Следственный комитет официально подтвердил, что обыски связаны с расследованием дела о легализации незаконных средств через Фонд борьбы с коррупцией. Они проходят в 30 регионах «в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК». Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу. Навальный и его сторонники всегда говорили, что ФБК и сеть штабов Навального это разные юрлица, не связанные между собой.

UPD: «Кремлевские бездельники и жулики устроили очередную — уже третью — волну обысков по сфабрикованному «делу ФБК». Они начались в 6 утра и идут уже как минимум по 30 адресам. Свои самые большие усилия «правоохранительная система России» тратит на защиту коррупционеров и взяточников», — пишет в Twitter Алексей Навальный.

UPD: По данным «МБХ медиа», в Тамбове с обыском пришли к члену Либертарианской партии Амиру Жалилову. У него изъяли телефон и жесткие диски, на завтра вызвали на допрос». В Барнауле обыск проводится в штабе Навального. Всего обыски проходят как минимум в 17 городах России.

Судя по машинам вокруг ФБК, то сегодня нам тоже стоит ждать посетителей. pic.twitter.com/deEe1aTPZ3 — Ivan Zhdanov (@IoannZH) October 15, 2019

UPD: В Ставрополе в 6:00 на допрос забрали двух волонтеров. Одного уже освободили, а со вторым связи пока нет.

UPD: Ростов-на Дону.

⚠У нашего сотрудника Владислава Кульчицкого обыск. — Штаб Навального в Ростове-на-Дону (@teamnavalny_rnd) October 15, 2019

UPD: Политолог из Екатеринбурга Федор Крашенинников сообщил, что обыск прошел и у него: «Формально ко мне нет никаких претензий, речь идет о моей бывшей жене Полина Грейсман. Несмотря на то, что я объяснил сотрудникам ситуацию и показал свидетельство о разводе, обыск был произведен. По итогам обыска изъят imac. Другая техника и деньги не изъяты. Сегодня я должен явиться в СК в качестве свидетеля. С меня взята подписка о неразглашении, но ничего нового относительно того, что ищут по «делу ФБК» я бы все равно не смог сообщить — про это уже все давно известно».

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В разных городах у сторонников Алексея Навального и людей, имеющих отношение к штабам политика, проходят обыски. По данным «ОВД-Инфо», следственные действия проходят в домах у активистов в Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Челябинске, Ярославле, Краснодаре.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщает об обысках в Белгороде, Воронеже, Ижевске, Кемерово, Владивостоке, Чебоксарах, Ставрополе, Бийске, Новосибирске. По его словам в Екатеринбурге с обыском пришли и к политологу, блогеру Федору Крашенинникову.

«Снова по «делу ФБК» с 6 утра новые обыски у сотрудников и волонтеров региональных штабов. Екатеринбург, Уфа, Самара, Белгород, Воронеж, Кемерово, Владивосток, Чебоксары, Омск. Опять кошмарят и забирают технику», — пишет в Twitter сотрудник ФБК Николай Ляскин.

6 утра. Белгород. Ск опять берётся за обыски. В этот раз пришли в квартиру, где я жил всего месяц, до отъезда, а там уже другой человек живёт.

Но им то какая разница. Всё верх дном, всех запугать "мы зло, мы закон, мы сила"

Тьфу на вас, позорники. — Evgeniy Karpov (@Evg_Karpov) October 15, 2019

Первая волна обысков прошла 12 сентября, силовики провели их в 43 городах. Они приходили в офисы штабов Алексея Навального, в квартиры сотрудников и их родственников. 17 сентября Басманный суд Москвы санкционировал новые обыски в рамках дела об отмывании денег в ФБК.

3 августа СК возбудил уголовное дело о совершении финансовых операций с деньгами, приобретенными «преступным путем». Следствие считает, что сотрудники Фонда борьбы с коррупцией могут быть причастны к отмыванию денег, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем». Сами сотрудники ФБК говорили, что СК счел отмыванием конвертацию биткоинов, которые жертвовали оппозиционерам.



В начале октября ФБК включили в реестр иностранных агентов.