Гай Фокс и политическая сатира

Маша Слоним.

Взрывы петард, самодельные чучела на улицах и ребята, выпрашивающие пенни для хорошего парня Гая — всё говорит о том, что приближается ночь Гая Фокса, того самого, который в ночь на 5 ноября 1605 года пытался поджечь в подвале Вестминстерского дворца, где должны были собраться члены обеих Палат, бочку с порохом. «Пороховой заговор» католиков против Короля Карла 1 удалось предотвратить, Гай Фокс был арестован и отправлен в Тауэр, а с тех пор уже больше четырех веков сохранилась традиция жечь костры и пускать в эту ночь петарды. И даже катать по улицам горящие бочки, наполненные варом, как это делается в деревне Оттери Сент Мэри (Ottery St.Mary), неподалеку от меня.

Это многовековая народная традиция, а не искусственно созданный праздник, вроде Дня согласия, примирения и еще чего-то, она основана на памяти о реальном серьезном политическом событии но, несмотря на серьезность исторического повода, в праздновании Гай Фокса нет никакого пафоса. Скорей, наоборот, это веселый праздник, обрастающий новыми карнавально-политическими элементами.

Самый большой костер и парад устраивает в графстве Кент Эденбриджское костёрное общество (Edenbridge Bonfire Society). Общество существует уже 90 лет, и главным событием ночи стало традиционное сжигание чучела какой-нибудь знаменитости. В этом году решено сжечь чучело эксцентричного и популярного спикера парламента Джона Беркоу, который только что ушел в отставку после 10-летней работы в Палате Общин. Беркоу сгорит не один, в руках у 11-метрового чучела будут гореть головы премьер-министра Бориса Джонсона и лидера оппозиции Джереми Корбина. А за ними — и весь парламент.





Джону Беркоу досталась роль горящего чучела за его «противоречивое поведение», по словам организаторов.

В прошлые годы «жертвами» Костёрного общества были разные знаменитости, в том числе Борис Джонсон, Дональд Трамп, Харви Вайнштейн, Уэйн Руни, Гордон Браун, Саддам Хуссейн и другие известные личности.

Организаторы церемонии надеются, что Джон Беркоу оценит юмор и не станет обижаться. Тем более, что цель этого действа — привлечь к нему внимание, дабы собрать как можно больше денег на благотворительность.

Вот в этом, мне кажется, вся суть таких церемоний/традиций.

Благотворительность и юмор, даже более того — политическая сатира.

Я не помню, чтобы кто-то из знаменитостей, оказавшись чучелом, обижался, оскорблялся или выражал недовольство. Как, впрочем, и герои сатирических шуток всевозможных шоу, которыми так славится Великобритания.

Поначалу, особенно в прошлом веке, работал элемент шока: мы все смотрели на экран и думали: «неужели так можно шутить?». Этот шок давно прошел, зато сейчас мы смотрим на реальных политиков и ощущаем уже шок от них: «неужели там можно?!»

Помню, как мы каждую неделю ждали нового выпуска первого такого шоу на моей памяти «Вылитый» («Spitting Image»), предшественника российских «Кукол». Это было потрясающе — зло, смешно, актуально. Недаром эта программа была самой популярной в 80-х и первой половины 90-х годов. У нее был огромный рейтинг, на пике популярности ее смотрели 15 миллионов человек, программа держалась в эфире более 10 лет подряд и выходила еженедельно с 1984 года, а закрылась не потому что власти ее прикрыли, такого здесь не бывало, а потому что в конце концов к ней упал интерес телезрителей. Но сколько политиков (и их кукол) за это время сменилось!

Потом были жесткие сатирические шоу «Да, господин министр» («Yes Minister»), «Да, премьер-министр» («Yes, Prime Minister»), первый, английский «Карточный домик» («House of Cards»). Всё это было политической сатирой, часто обидной и злой, но никто из героев вслух никогда не жаловался и, тем более, не требовал передачу закрыть.

В 21 веке появилось телевизионный сериал «Гуща событий» («The Thick of it») — о политических перипетиях в коридорах Вестминстера и Даунинг стрит. Сатира в нем била по политикам наотмашь, что не удивительно — сериал создавался группой под руководством известного сатирика, режиссера Армандо Иануччи («Смерть Сталина»).

«Гуща событий» продержалась тоже довольно долго, семь лет — с 2005 по 2012.

В настоящий момент, насколько я могу судить, ничего нового остросатирического политического, кроме еженедельных коротких юмористических программ по новостям недели, в британском эфире нет.

Может, это и закономерно. Поначалу, особенно в прошлом веке, работал элемент шока: мы все смотрели на экран и думали: «неужели так можно шутить?». Этот шок давно прошел, зато сейчас мы смотрим на реальных политиков и ощущаем уже шок от них: «неужели там можно?!».

Сатирикам нынче не позавидуешь, хотя создатели сериала «Вылитый» («Spitting Image») на днях объявили, что вскоре собираются запустить новый сезон.

Посмеемся?

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