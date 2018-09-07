Глядя из Лондона

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Только я собралась начать обзор с фразы: что-то никто здесь давно не писал/говорил о России, как снова грянул Новичок. Новости вы все знаете, опознаны и названы агенты ГРУ, с фото, видео и прочей интересной информацией. Меня больше всего поразило, что во флакончике из-под духов, уместилось такое количество этого «новичка», что им можно было отравить 4.000 человека! Во всяком случае такая информация из разведисточников просочилась в прессу.



Естественно, новости про «новичок» поразили, удивили и возмутили британцев. Буквально на наших глазах разворачивается шпионский триллер, который, увы, не триллер.Не каждый день уличные камеры наблюдения засекают агентов ГРУ, прибывших в Англию для совершения убийств. А я вообще живу не так далеко от прекрасного города Солсбери, часто через него проезжаю, так что воображение работает особенно остро.

Но нельзя сказать, что историю с российскими агентами здесь обсуждают с утра до вечера. Тут у нас и Брекзит, и обвинения против лидера лейбористов Джереми Корбина в антисемитизме и много всякого интересного.

Главная тема — по-прежнему Брекзит. Дела со «сделкой» — с условиями, на которых Великобритании сможет выйти из ЕС плохи. Правительственный план по выходу, так называемая «Белая книга», принятый в правительственной резиденции Чекерс, критикуют со всех сторон. Тереза Мэй отбивается как может, но на самом деле она попала между двух или даже трех огней. «Сделку» должны одобрить страны ЕС и только после этого Парламент сможет ее обсудить и принять. Или отвергнуть. Дедлайн — 29 марта приближается, а согласие нет ни с ЕС, ни с Парламентом. Нет его и в самой консервативной партии. Борис Джонсон, который ушел в отставку как раз в знак протеста против условий «сделки», даже сепаратно обсуждал «сделку», в Брюсселе с главным переговорщиком по Брекзит Мишелем Барньер. Оба они согласились, что «сделка» не имеет никаких перспектив.

В своей колонке в Дэйли Телеграф Джонсон яростно напал на премьер-министра, сказав, что с такой «сделкой» идти в Евросоюз это всё равно, что идти в бой с белым флагом на танке.

В общем, всё это похоже на интриги в сериале «Карточный домик», не американском, а именно английском, который вышел здесь на экраны давным давно, гораздо раньше американского. Борис Джонсон напоминаем мне одного из героев того старого английского сериала.

Большой любитель метафор, не скрывающий своих амбиций стать когда-нибудь во главе консервативной партии и премьер-министром, Джонсон предрекает победу Евросоюза, который, по его словам, просто размажет Великобританию на ринге.

Кстати, поговаривают, что шансы Бориса Джонсона на лидерство в партии несколько пошатнулись после того, как на днях было объявлено, что он и его жена Марина разошлись и подали на развод. Консерваторы этого не любят.

Шансы на то, что Парламент примет «сделку» в ее сегодняшнем виде тоже невелики. Уже 20 членов Парламента от консервативной партии заявили о своем несогласии с планом, разработанным в Чекерс, не говоря уж о лейбористах, которые тоже ей недовольны и будут голосовать против. Выход Великобритании из ЕС без «сделки» становится всё более реальным, противники Брекзит рисуют страшные картины, а правительство предлагает больницам и базам запасаться лекарствами и продуктами. А нам всем — запастись терпением.

У лейбористов свои проблемы. То есть, проблемы у лидера партии Джереми Корбина, которому уже некоторое время приходится отбиваться от обвинений в антисемитизме. Ему припоминают много грехов — и обнимашки с лидерами Хамаса, и возложение венка на кладбище, где похоронены палестинские террористы группы «Черный сентябрь», убившие команду Израиля на Олимпийских играх 1972 года, и много еще чего. Последний скандал, который сильно тряхнул партию и ее лидера был связан с тем, что руководство долго отказывалось принять международно принятое определением антисемитизма с 11 примерами того, что следует считать антисемитизмом. Корбин и левые коллеги — любители Палестины отказывались принять 4 из 11 примеров, где речь идет о том, что называть отношение Израиля к Палестине расизмом возбраняется. Корбину, который не считает себя антисемитом, но очень сочувствует Палестине и клеймит государство Израиль, было трудно с этим согласиться. Но на этой неделе Исполнительный Совет лейбористской партии все же принял определение антисемитизма со всеми его примерами, потому что критика Корбина и партии приняла угрожающие масштабы. Некоторые старые и уважаемые члены партии из нее вышли или грозились выйти, и в конце концов Корбин и левое крыло его партии вынуждены были сдаться. Но не без боя. Им удалось протащить одну оговорку — о свободе слова в том, что касается критики государства Израиля, которую не следует считать расизмом.

Отрывки из книги легендарного Боба Вудворда «Страх», опубликованные в Вашингтон Пост, читали почти с одинаковым изумлением и в США и в Великобритании. Откровения сотрудников Администрации, которые рассказывали Вудворду, как они пытались сгладить самые нелепые инициативы Трампа, просто убирая с его письменного стола документы, которые он должен был подписать, цитировали здесь все газеты, радио и телевидение. Бардак, который, судя по этим отрывкам, царит в Белом Доме уже не напоминает ни «Карточный домик», ни «Западное крыло», ни даже «Тайную власть». Это нечто, чего Белый дом и его обитатели не видели ни наяву, ни в телесериалах. Впрочем, и такого президента, как Трамп у Америки еще не было.

Самое смешное началось после этой публикации. В Нью Йорк Таймс появилась анонимная статья якобы сотрудника Западного крыла, который рассказывал о сопротивлении, которое там организовано, чтобы саботировать самые нелепые начинания президента. Никто не знает, кто автор статьи, все, включая советника по национальной безопасности и вице-президента, на полном серьезе говорят, что это не они, Трамп в ярости строчит свои Твитты, а мир не может поверить в то, что всё это происходит на самом деле в администрации президента самой могущественной мировой державы.

Еще на этой неделе я обратила внимание на два скандала, связанные с нашим любимым Фейсбук. Один — нехороший, другой — смешной.

Фейсбук отказался раскрыть пароль к странице в ФБ человека, которого полиция подозревает в убийстве 13 летней девочки. Полиция считает, его страница может содержать важные улики. Сам подозреваемый свой пароль раскрыть отказался за что сейчас сидит, а руководство социальной сети, выразив сочувствует семье убитой, наотрез отказывается сотрудничать с полицией.

Зато администраторов страницы Общества любителей шотландского джина Фейсбук ни о чем не спрашивал, а просто заблокировал эту страницу по жалобе Агентства рекламных стандартов.

Агентство пожаловалось на 10 смешных постов, заявив, что они призывают к пьянству.

Общество любителей шотландского джина говорит, что это не реклама, а просто мемы. А мемы были такими: Под изображением стакана с джином-тоником надпись: «Молчи, печень, ты в порядке! Еще джина?». А под надписью — логотип Клуба любителей шотландского виски и текст: «Признавайтесь, сколько из вас сейчас думает то же самое?».

Другой пост гласил: «Я пью джин только в двух случаях: когда у меня жажда и когда у меня нет жажды».

Другие посты, как оказалось, нарушили правила описания полезности продуктов. Например, «В этом джине-тонике 91 калория. В банане — 105 калорий. Мой врач велел мне сделать здоровый выбор. Я люблю своего доктора».

Были и другие рекомендации в постах: «помогает успокаивать нервы и снимает менструальные боли», «джин создан для устранения неизлечимой грусти».

Общество любителей шотландского джина является одним из спонсоров конкурса Шотландского джина, который пройдет в Глазго. Общество собирается наградить Агентство рекламных стандартов призом «Без шуток».