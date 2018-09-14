Неприкрытая халтура, как спецоперация

Ну ладно, пошутили, и хватит! Шутки в соцсетях были смешные, интервью с туристами-предпринимателями — тоже.

Но грустно всё это. Столько вранья на 25 минут эфирного времени!

Впрочем, враньё началось еще до эфира, когда генеральный директор RT Маргарита Симоньян написала в своем Телеграм-канале, что Петров-Боширов позвонили ей сами, что, мол, все знают ее мобильный телефон, вплоть до цветочных магазинов. Враньё и то, что интервью записывалось у нее в кабинете. Судя по интерьеру, это не кабинет женщины-начальницы, а какое-то казенное помещение (тайная квартира ГРУ, где «туристы» проходят карантир?)

Звук интервью (интершум) такой, что становится ясно — интервью явно писалось не на радиомикрофон (хотя петлички микрофонов на темных свитерах интервьюируемых проглядываются), а на накамерный микрофон. Такой прокол, да на такой богатой телекомпании!



Маргариты Симоньян во время интервью

Фото: russian.rt.com

Из вопроса Симоньян становится ясно, что интервью писалось в тот же день, что Путин, выступая во Владивостоке, «обратился к ним, чтобы они пришли и всё объяснили». Вот и объяснили. Только не они пришли, конечно, а Маргариту Симоньян срочно привезли к ним. В «Аквариум» по Суворову или в «Стекляшку», как штаб-квартиру называют ГРУшники? В общем, туда, где они содержатся с марта. Даже куртки не успели скинуть. Нам показали одну из них крупным планом, из кладовки, видно, вынули.



Только странно всё это. Зачем приходить на интервью в такой жаркий день, какой был в этот день в Москве, в теплом пуховике, в котором «туристы» мучались, попав в снежные заносы в Солсбери еще в марте.

А теперь о погоде или еще об одном вранье. «Погода была ужасная, поезда не ходили, заносы, дороги везде перекрыты, промокли до нитки, вернулись на станцию и в Лондон, так и не дойдя до Собора. Если посмотреть на метеорологический сайт, погода в Солсбери в тот день была вполне терпимая, днем 5 градусов тепла, пасмурно, но местами солнце.

Да и поезда ходили, если наши туристы добрались-таки из Лондона до Солсбери. А вообще-то от станции Солсбери до Собора можно было доехать. Всего в трех минутах ходьбы останавливаются автобусы Red1 и D1, которые за 9 минут домчат туристов до ближайшей остановки от Собора. Правда, потом еще придется топать несколько минут. Это, если очень хочется увидеть достопримечательность прямо сегодня, 3 марта. Но наши ребята сдались без боя, так и не дошли до главной цели своей поездки в Англию, уехали не солоно хлебавши. Слабаки оказались. Но нет, не думайте, они вернулись, «чтобы закончить дело»! Дело это не то, что вы подумали, нет. Про Скрипалей, которые как раз и были найдены при смерти в этот день, «туристы» вообще ничего не слышали. Они Собор осматривали 4 марта и даже фотографии там делали. Только вот никаких фотографий в эфире нам не показали, а смелый вопрос Маргариты Симоньян насчет фоток на память так и остался без ответа. Да и вопрос был явно неуместный, не входил в первоначальный сценарий — монтаж интервью был такой грубый, что ясно было — кто-то из угла «кабинета» подавал журналисту страшные знаки! Но вопрос почему-то не вырезали! Халтура.

И вот — главное. Всё это, начиная от первых заявлений о непричастности России, Кремля и ГРУ к покушению на Скрипалей, заявления Путина о том, что ничего особенного во всей этой истории нет, никакого криминала и пр, и заканчивая интервью RT, это такая неприкрытая халтура, что закрадывается подозрение — а никто и не пытался опровергать обвинения всерьез. Замашки подворотни «а ты докажи!», «а ручки-то где?», «не пойман, не вор» работают уже на всех уровнях — от высшего, от тех, кто отдает приказы, до низшего, до исполнителей. Начиная от легенды про туристов, которые просто мечтали посмотреть знаменитый Собор в Солсбери, намеков на нетрадиционные отношения — односпальная кровать в номере, возмущенные возражения «предпринимателей», что, мол, в личную жизнь не лезьте и прочие нестыковки. Никто уже просто не пытается выдвигать правдоподобные версии. И так сойдет. Чем хуже, тем лучше. Это какой-то циничный стёб на всех уровнях. Троллят все — от президента до «простых туристов».

Если честно, в какой-то момент даже стало неловко за Маргариту Симоньян. Ведь при всей своей «пробы негде ставить» и «коготок давно завяз» она ведь была когда-то журналистом и, возможно, всё еще об этом иногда вспоминает. Или мне показалось, что она нервничала, потела, теребя в руках пульт от кондиционера и красную папочку из какой-то другой, не журналистской жизни?

Может, мне просто показалось, может, задавая такие «смелые» журналистские вопросы: «Вы работаете в ГРУ?», «У вас был с собой «новичок»?, «Вы везли флакон с духами Нина Риччи?» она просто цинично троллила своих зрителей. Как это делает представитель МИД Мария Захарова, как это делают представители российской власти. Это такой тренд, новый стиль. Только к нормальной политике или к журналистике это не имеет никакого отношения.

Демонстративно неправдоподобная легенда, нарочито плохо снятое интервью — всё это было сделано, чтобы мир понял: «да, это наши ребята отравили Скрипалей. И что?».

Мир понял. Посмеялся и ужаснулся.