О ликвидации правозащитного движения просил Минюст. Одной из главных претензий стало несоответствие устава движения, принятого на последнем съезде в 2014 году и успешно зарегистрированного Минюстом, поправкам в Гражданский кодекс, которые были введены в действие вскоре после проведения съезда. Это несоответствие было обнаружено Минюстом спустя 4 года, во время проведения внеплановой проверки.

Вторая существенная претензия — то, что движение было неоднократно оштрафовано. В 2019 году в отношении движения и его исполнительного директора Льва Пономарева в общей сложности было возбуждено 7 административных производств по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента). Общая сумма административных штрафов составила 1,9 млн руб.

Многочисленные штрафы в движении объясняли «открытым сезоном охоты» за публикациями организации не только в СМИ, но и даже на личных страницах в соцсетях сотрудников и волонтеров: «Все протоколы, выписанные Роскомнадзором, составлялись на основании заявлений от «активных граждан», личности которых не удалось установить даже в суде».

Что касается несоответствия Устава Гражданскому кодексу, то «За права человека» просило министерство дождаться утверждения нового Устава осеннего съезда, однако ведомство отказало.

Сегодня ответчики просили перенести заседание и провести его после съезда движения, на котором организация сможет устранить выявленные нарушения и изменить устав, сообщает «МБХ медиа». Адвокаты движения заявили о несоразмерности нарушений и запрашиваемой истцом меры. Адвокат Карина Москаленко назвала суд фарсом и заявила, что его исход предрешен: «Авторитет российской власти сейчас упал, потому что они требуют ликвидации общественно-полезной организации». Сам Пономарев заявил, что решение о ликвидации «За права человека» нанесет ущерб российскому государству как члену ООН и президенту России как гаранту Конституции.

После вынесения решения суда Лев Пономарев заявил «Интерфаксу», что движение продолжит свою деятельность в России: «Конечно, мы продолжим свою работу. Сохраним свой основной костяк. Работа будет продолжена как в Москве, так и по всей России».

Общероссийское общественное движение «За права человека» было учреждено 20 ноября 1997 года. В состав организации входит несколько десятков региональных и местных правозащитных организаций. Движение защищает права граждан на справедливый суд, свободу предпринимательской деятельности и честные выборы, оказывает юридическую помощь малоимущим, защищает права заключенных и мигрантов, ведет мониторинг судебных процессов, осуществляет контроль над деятельностью правоохранительных органов, а также борется с антисемитизмом, ксенофобией и фашизмом.

В феврале движение было внесено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Также статус «иностранных агентов» получили еще две некоммерческие организации, которыми руководит Лев Пономарев — это фонд «В защиту прав заключенных» и региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека «Горячая линия»,