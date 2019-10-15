Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с иском о ликвидации движения «За права человека» правозащитника Льва Пономарева. Копию иска движение сегодня получило от министерства.

«Одна из главных претензий — несоответствие Устава Движения, принятого на последнем съезде Движения в 2014 году и успешно зарегистрированного Минюстом, поправкам в Гражданский Кодекс, которые были введены в действие незадолго после проведения съезда. Это несоответствие было обнаружено Минюстом спустя 4 года, во время проведения внеплановой проверки. Вторая существенная претензия — то, что Движение было неоднократно оштрафовано Роскомнадзором. Это связано с открытым сезоном охоты за нашими публикациями не только в СМИ, но и даже на личных страницах в соцсетях наших сотрудников и волонтеров, в связи с признанием Движения «иностранным агентом». Все протоколы, выписанные Роскомнадзором, составлялись на основании заявлений от «активных граждан», личности которых не удалось установить даже в суде. При этом, большинство штрафов (общая сумма которых составила 1900 000 рублей) был нами обжалованы, и в законную силу не вступили», — рассказали в Движении.

Правозащитники намерены отстаивать свою позицию как в Верховном суде, так и в Европейском суде по правам человека.

