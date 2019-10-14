Котов остается в тюрьме

Мосгорсуд не стал смягчить приговор Константину Котову, приговоренному ранее к четырем годам колонии по статье о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций, сообщает «Медиазона». Защита просила отменить приговор, прокурор настаивал на том, чтобы оставить его в силе.

По «дадинской» статье Котова 5 сентября признал виновным Тверской суд Москвы. До этого его признавали совершившим административные правонарушения на массовых акциях 2 марта, 13 мая, 12 июня («Марш Голунова»), также, по версии обвинения, он призывал в Facebook к участию в акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на Трубной 19 июля. Поводом для возбуждения уголовного дела стало участие в акции 10 августа. Тогда Котов вышел из метро, ничего не скандируя, а через 30 секунд его задержали полицейские.

У Мосгорсуда, который по сути только что отправил Котова в колонию на 4 года, толпа людей pic.twitter.com/nOHQNkPF1L — даша гуськова (@daguskova) October 14, 2019

Отрицательное заключение на приговор Тверского суда ранее подготовила комиссия Совета по правам человека при президенте по научно-правовой экспертизе. По мнению авторов документа, суд не проделал необходимой работы по доказыванию обстоятельств преступления и проигнорировал требования, которые предъявляются к приговору, его содержанию и структуре. Конституционный суд указывал, что к лишению свободы по этой статье можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций. Но в приговоре нет данных, какими именно действиями Котов создавал эту угрозу. Не приведены в приговоре и слова Котова, в которых содержится призыв к противоправным действиям. Скандирование перечисленных полицейскими в рапорте лозунгов («Допускай», «Путин вор», «Мы здесь власть» и т. п.) никак не может влиять на оценку действий подсудимого как криминальных, настаивают авторы заключения. В документе также отмечается, что Тверской суд ограничился тщательным изучением только свидетельств обвинения, а показания свидетелей защиты практически проигнорированы.

Мосгорсуд сегодня приобщил заключение СПЧ к материалам дела, но оставил решение суда первой инстанции в силе, прислушавшись к доводам обвинения. Прокуратура в возражениях на апелляционную жалобу защиты Котова писала, что акции, в которых участвовал активист, представляли реальную угрозу наступления негативных последствий. В ходе митингов также допускалось нарушение правил дорожного движения, определенным образом блокировался проход граждан по улицам и к достопримечательностям города.

Котов — второй осужденный по ст. 212.1 УК за время ее существования. Первым был Ильдар Дадин, но его приговор был отменен, после того как в 2017 году Конституционный суд признал применение ст. 212.1 противоречащим Конституции. КС указал: не может рассматриваться как уголовное преступление нарушение порядка организации публичного мероприятия, которое имело формальный характер и не повлекло за собой наступления негативных последствий.

