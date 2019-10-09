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Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные аккумуляторы

09.10.2019

Джон Гуденоф, Стэнли Уиттингэм и Акира Ёсино стали обладателями Нобелевской премии в номинации «химия». Группа ученых стала лауреатами «за разработку литий-ионных аккумуляторов». Их вклад в науку был высоко оценен, так как литий-ионные аккумуляторы произвели настоящую революцию и сейчас используются в самых разных устройствах: от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей.

Стэнли Уиттингэм разработал первую функциональную литиевую батарею в начале 1970-х годов. Позже Джон Гуденоф удвоил потенциал литиевой батареи. А Акира Ёсино преуспел в устранении чистого лития из батареи. Теперь аккумулятор основывается на ионах лития, которые безопаснее, чем чистый литий. Это сделало аккумулятор работоспособным на практике.

Лауреат Нобелевской премии по литературе определится 10 октября, Премии мира — 11 октября, 14 октября объявят победителя в номинации «экономика». Ранее были объявлены победители по медицине и физике.

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