Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные аккумуляторы

Джон Гуденоф, Стэнли Уиттингэм и Акира Ёсино стали обладателями Нобелевской премии в номинации «химия». Группа ученых стала лауреатами «за разработку литий-ионных аккумуляторов». Их вклад в науку был высоко оценен, так как литий-ионные аккумуляторы произвели настоящую революцию и сейчас используются в самых разных устройствах: от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей.

Стэнли Уиттингэм разработал первую функциональную литиевую батарею в начале 1970-х годов. Позже Джон Гуденоф удвоил потенциал литиевой батареи. А Акира Ёсино преуспел в устранении чистого лития из батареи. Теперь аккумулятор основывается на ионах лития, которые безопаснее, чем чистый литий. Это сделало аккумулятор работоспособным на практике.

