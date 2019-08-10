Под Северодвинском при испытаниях взорвался жидкостной реактивный двигатель

Американские эксперты по ядерному оружию в качестве предполагаемой причины взрыва и радиационного скачка, произошедшего в Архангельской области в четверг, 8 августа, назвали неудачное испытание крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", появление которой анонсировал президент страны Владимир Путин в прошлом году. Об этом сообщает Reuters.

"Присутствие корабля ("Серебрянка" — о нем российские СМИ писали, что он предназначяен дл сбора радиактивных отходов) может быть связано с испытанием крылатой ракеты с ядерным двигателем", – заявил в твиттере сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис, занимающийся вопросами нераспространения ядерного оружия.





По его словам, речь может идти о ракете "Буревестник". Ее появление анонсировал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.





Опубликованное Льюисом изображение показывает, что, помимо "Серебрянки", в Белом море у побережья села Нёнокса в Архангельской области находятся еще два судна неустановленного происхождения и баржа, а на самом побережье, по всей видимости, расположена пусковая площадка "Буревестника".

По мнению эксперта, Россия создала в Нёноксе копию испытательной площадки, закрытой в Паньково на архипелаге Новая Земля. Такой же объект, находящийся в Капустином Яру в Астраханской области, мог использоваться для испытаний ракеты без ядерной энергоустановки, полагает аналитик , приводит русский перевод сайт NewsAder .



