Под Северодвинском при испытаниях взорвался жидкостной реактивный двигатель

"Присутствие корабля ("Серебрянка" — о нем российские СМИ писали, что он предназначяен дл сбора радиактивных отходов) может быть связано с испытанием крылатой ракеты с ядерным двигателем", – заявил в твиттере сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис, занимающийся вопросами нераспространения ядерного оружия.
Опубликованное Льюисом изображение показывает, что, помимо "Серебрянки", в Белом море у побережья села Нёнокса в Архангельской области находятся еще два судна неустановленного происхождения и баржа, а на самом побережье, по всей видимости, расположена пусковая площадка "Буревестника".
По мнению эксперта, Россия создала в Нёноксе копию испытательной площадки, закрытой в Паньково на архипелаге Новая Земля. Такой же объект, находящийся в Капустином Яру в Астраханской области, мог использоваться для испытаний ракеты без ядерной энергоустановки, полагает аналитик , приводит русский перевод сайт NewsAder .